'Senti minha pele sendo queimada viva', diz paciente que fez spa dos pés

Basta um pedaço de algodão embebido em uma substância emoliente. O produto é aplicado no calcanhar e, após um tempo de espera, quase como mágica, toda a calosidade do pé é removida com uma espátula. O resultado é um pé lisinho e sem calos. Conhecido como "spa dos pés", o procedimento faz sucesso com os vídeos satisfatórios na internet, mas pode provocar graves reações alérgicas e até queimaduras.

Há quatro anos a modelo e empresária Vitória Pigatto realiza procedimento semelhante numa clínica de podologia na cidade de Paulínia, a 120 km de São Paulo. No dia 5 de março deste ano, no entanto, ela escolheu um novo lugar para repetir o processo, um salão de beleza.

O método consistia nas tradicionais etapas já vistas em redes sociais: lavar os pés e remover a esmaltação, aplicar o produto emoliente, deixar por 40 minutos e envolver numa película, tirar a pele amolecida com uma espátula, esfoliar o local após o procedimento e, por último, hidratar a região esfoliada.

Após a aplicação da substância para amolecimento dos calos, no entanto, Pigatto não aguentou nem ao menos cinco minutos. "Assim que ela acabou de aplicar, comecei a sentir muita dor, parecia que estava sendo queimada viva", disse.

Mesmo assim, após a remoção do produto, a profissional ainda tentou seguir com o passo seguinte da esfoliação. "Não aguentei, doía muito."

Ao final do processo, o pé de Pigatto estava vermelho e já com bolhas. No dia seguinte, a vermelhidão evoluiu e a empresária procurou ajuda médica. O diagnóstico: queimadura de segundo grau.

Podóloga e diretora da Associação Brasileira de Podólogos, Kátia Elaine explica que o procedimento vendido como spa dos pés, também conhecido como "plástica do pé", não é um "spa". "O spa na podologia consiste em um procedimento de relaxamento e recuperação para os pés, não para tirar a calosidade", afirma.

O serviço de spa oferecido por podólogos se assemelha a um escalda pés terapêutico, com hidratação, esfoliação, e mais ou menos passos de acordo com a preferência do cliente, informa a profissional. "Esse procedimento é diferente da plástica dos pés que vemos na internet. Quando não é realizado por um profissional com certificação em podologia, como é o caso dos pedicures, existe o risco maior em ter algum tipo de problema", diz.

As chamadas "plásticas dos pés", vendida em lojas de cosméticos e facilmente adquirida por qualquer pessoa, são feitas a base de ácidos e hidróxidos. "É um serviço mais barato e tem risco porque alguns componentes desses produtos podem desencadear alergias e queimaduras", acrescenta Elaine.

Dentre os produtos pesquisados, o principal amaciante de calos, como é chamado o produto, possui componentes como hidróxido de sódio em sua composição —o químico é popularmente conhecido como soda cáustica e é facilmente encontrado em produtos de alisamento capilar.

O depoimento de Pigatto não é o único. Em uma plataforma de reclamações, a principal marca de produtos amaciantes para os pés, a Repós acumula queixas sobre alergias e queimaduras.

Segundo Katia Elaine, os podólogos não costumam utilizar tal tipo de produto e, quando necessário retirar calosidade, são utilizados cremes com formulações mais leves e, às vezes, até mesmo medicamentos porque a calosidade é uma resposta imunológica do próprio organismo, afirma a profissional. "Se eu estou obeso, terei rachadura, se minha família tem o pé ressecado, eu provavelmente vou ter. Em alguns casos é necessário procurar um médico, inclusive, para tratar as causas", diz.

Médica dermatologista e membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), Letícia Oba chegou a atender uma paciente com um caso semelhante. A mulher havia feito o mesmo procedimento, teve queimaduras e, durante o processo de cicatrização, desenvolveu queloide. "Alguns emolientes retiram a queratina da pele e, dependendo da concentração do químico, pode causar queimadura", informa.

Vitória Pigatto chegou a comentar que, no início do procedimento, pensou que fosse uma alergia pois só um pé ficou vermelho. Mas Oba explica que não é bem assim e isso dificulta, inclusive, os testes no antebraço para detectar algum tipo de alergia. "Geralmente são ácidos, então quando encosta na pele já queima."

Em consenso, as duas especialistas dizem que o procedimento é contraindicado para diabéticos e pessoas com histórico genético de cardiopatias.

Para um pé lisinho, Oba explica que o maior aliado é a hidratação. "Temos vários cremes específicos para a região dos pés, e a hidratação precisa ser diária para evitar que os pés fiquem ásperos", complementa a dermatologista.

Em nota, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou que o uso do hidróxido de sódio é liberado, segundo resolução, para removedores de cutícula, alisantes de cabelo e para ajuste de pH em cremes depilatórios e outros produtos —não específicados quais.

A Repós, principal fornecedora de produtos utilizados para o chamado "spa dos pés", diz que o amaciante da marca tem como finalidade atuar na remoção de cutículas e calosidades e, para o uso, não é necessário acrescentar água. Em nota, recomendaram que seja obedecido o tempo estipulado no rótulo, além do uso de luvas e a atenção para não deixar o componente escorrer para áreas onde a pele é mais fina.

A marca disse ainda que o produto não deve ser aplicado em peles lesionadas ou irritadas.

