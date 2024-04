Veja 6 dicas de livros de especialistas para adultos que vivem com TDAH

The New York Times

Manter o foco em um mundo cheio de distrações pode ser muito desafiador. Para pessoas que vivem com TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) —transtorno do neurodesenvolvimento frequentemente marcado por dificuldades em manter a atenção, desorganização, hiperatividade e impulsividade — pode ser ainda mais difícil.

Adultos são diagnosticados com menos frequência do que crianças, mas o TDAH ainda pode causar problemas no trabalho e em amizades e relacionamentos românticos.

Psiquiatras e especialistas citam suas recomendações de leitura para adultos com TDAH - Monica Garwood/The New York Times

Mas há uma solução. Livros podem ser "a porta de entrada para entender se você deve considerar obter um diagnóstico e avaliação para o TDAH", diz Melissa Orlov, fundadora do ADHD and Marriage (TDAH e Casamento, em tradução livre), um site e empresa de consultoria que fornece recursos para casais que vivem com a condição.

Sharon Saline, autora de "TDAH: Tudo o Que Seu Filho Com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Quer Que Você Saiba", diz que o livro certo pode combater informações equivocadas.

Também pode ajudar pessoas próximas a alguém com TDAH fornecendo um "conjunto de ferramentas para se envolver com elas, apoiá-las e amá-las", afirma Saline.

Para desmistificar o assunto, pedimos a especialistas —psiquiatras, terapeutas e pesquisadores— que recomendassem livros sobre TDAH, focados em adultos.

"TDAH Adulto: Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade", de Russell A. Barkley com Christine M. Benton

Este livro, publicado pela primeira vez em 2010, está repleto de informações e ferramentas práticas de Russell Barkley, "um dos principais, senão o principal especialista em TDAH no mundo", diz Saline. É um "combo de livro-texto e didático, o que é ótimo para as pessoas terem uma ideia melhor de quem são", aponta a especialista.

"Ninguém sabe mais sobre TDAH ou faz um trabalho melhor integrando toda a pesquisa sobre isso do que Barkley", afirma Ari Tuckman, psicólogo especializado em TDAH.

"Your Brain's Not Broken", de Tamara Rosier

Se você deseja um livro atual e pessoal, "Your Brain's Not Broken" (Seu Cérebro Não Está Quebrado, em tradução livre, disponível no Brasil apenas em inglês) pode ser adequado.

A autora Tamara Rosier entra "em contato com o TDAH moderno", disse Margaret Sibley, professora de psiquiatria e ciências comportamentais da Universidade de Washington (Estados Unidos).

Rosier e alguns membros de sua família têm TDAH, e ela compartilha sua história com "muito afeto e humor", diz a escritora Saline.

Ela também oferece uma perspectiva "realmente positiva" e dicas para pessoas com TDAH avaliarem e organizarem informações, explicou a Melissa Orlov, "o que é uma parte enorme de ser um adulto bem-sucedido".

"A Radical Guide for Women with ADHD", de Sari Solden e Michelle Frank

"O TDAH se manifesta de forma diferente em mulheres, e as mulheres jovens muitas vezes não são diagnosticadas ou diagnosticadas muito tarde", explica Saline. Isso ocorre porque sintomas como "sonhar acordado ou baixa autoestima ou ansiedade" muitas vezes são diagnosticados incorretamente como ansiedade ou depressão, disse ela.

"A Radical Guide for Women with ADHD" (Um Guia Radical para Mulheres com TDAH, em tradução livre, disponível no Brasil apenas em inglês) aborda essas questões, enfrentando as formas específicas como as mulheres experimentam o TDAH e as maneiras como podem aprender a conviver com a condição.

"É um guia muito acessível e prático", recomenda Tuckman.

"The Couple's Guide to Thriving with ADHD", de Melissa Orlov e Nancie Kohlenberger

O TDAH pode apresentar obstáculos únicos para casais. Por exemplo, comportamentos distraídos podem ser interpretados erroneamente por um parceiro como falta de cuidado.

"The Couple's Guide to Thriving with ADHD" (O Guia para o Casal Prosperar com TDAH, em tradução livre), que Saline chama de "clássico", foi escrito por Melissa Orlov e Nancie Kohlenberger, uma terapeuta de casamento e família (Orlov foi uma das fontes para esta matérias, mas vários especialistas recomendaram a obra dela como principal livro para casais.)

O livro conta com informações úteis para ajudar os parceiros a entenderem os sinais e sintomas do TDAH e como trabalhar juntos para resolver problemas que surgem. O Dr. Tuckman, que trabalha com casais, disse que seus clientes "acharam isso esclarecedor".

"O TDAH pode ter um grande impacto no relacionamento de uma pessoa, e pode deixar ambos os parceiros infelizes e se sentindo impotentes", disse ele. "Este livro explica esse impacto e normaliza as lutas em que os casais caem e as dinâmicas comuns que resultam."

"ADHD 2.0" do Dr. Edward M. Hallowell e do Dr. John J. Ratey

Este título, que está disponível no Brasil apenas em inglês, é uma continuação de "Driven to Distraction" (em tradução livre, "Levado à Distração"), dos mesmos autores, publicado em 1992. Ele oferece "atualizações importantes sobre pesquisas recentes com TDAH", disse Saline, junto com conselhos que pessoas com TDAH podem usar para "alterar seus ambientes para servi-los melhor e reduzir a negatividade".

Orlov afirma que "ADHA 2.0" ilustra "como uma pessoa com TDAH pode realmente se concentrar muito em coisas como um telefone ou um videogame ou até mesmo em seu trabalho e não conseguir se concentrar em coisas que são menos interessantes".

"Outside the Box", por Thomas E. Brown

"Outside the Box" (Fora da Caixa, em tradução livre, também disponível apenas no idioma original) "vai direto ao ponto", diz Tuckman. "[A obra] definitivamente é impulsionada pela pesquisa e sofisticada, porém acessível. Ajuda a ilustrar como o TDAH se parece em várias etapas do desenvolvimento, o que pode ser útil para aqueles com TDAH, familiares e educadores."

"A abordagem de Brown para TDAH e funções motoras é muito útil", diz Saline.