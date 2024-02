Oito coisas que você nunca deve dizer ao seu parceiro, de acordo com terapeutas

The New York Times

Um amigo meu, um conselheiro de casais, passou para me ver depois de uma longa semana. Ele afundou no meu sofá, fechou os olhos e disse: "Sabe qual frase eu gostaria de proibir casais de dizerem? 'Eu nunca disse isso'".

Era uma frase, meu amigo me disse, que ele ouvia quase toda semana. E uma vez que alguém dizia isso, toda a sessão geralmente se transformava em uma discussão sobre o que a pessoa disse ou não disse.

Isso me fez pensar em outras frases que os terapeutas gostariam que os casais parassem de dizer durante os conflitos. Aqui estão as suas sugestões, por que devemos evitá-las e o que dizer em vez disso.

Desqualificar os sentimentos do outro com frases como 'você está exagerando' piora as discussões - Adobe Stock

Generalizações

"Você sempre ..." e "Você nunca ..." Esses termos são frequentemente exageros e não reconhecem os esforços que seu parceiro está fazendo, disse Kier Gaines, um terapeuta licenciado que trabalha com indivíduos e casais em Washington, D.C.

E seu parceiro pode ficar na defensiva, acrescentou ele: "Então você nem está tendo uma conversa de resolução de problemas. Você está apenas entrando em modo de discussão total".

Em vez de mergulhar no passado, faça um esforço para ficar no presente. "Quando você volta à história, a conversa se transforma em outra coisa", disse Gaines. Concentre-se no problema em questão, acrescentou ele. (Você pode dizer, estou percebendo que você não está ajudando a arrumar as crianças; aqui está o motivo pelo qual isso está me incomodando.)

Desvios

"Sim, mas ..." Alexandra Solomon, uma psicóloga do Family Institute na Northwestern University e autora de "Love Every Day", disse que ouve essa frase o tempo todo.

Uma pessoa expressará uma preocupação e a outra concordará —mas acrescentará uma ressalva. ("Você estava 10 minutos atrasado", uma pessoa pode dizer. A outra pode responder: "Sim, mas você estava atrasado na semana passada.")

Usar a palavra "mas" implica que "foi meio mecânico para mim honrar sua preocupação, mas na verdade, eu não a entendo ou a valido", disse Solomon. Em vez de montar uma defesa, ela disse, reflita as palavras e os sentimentos do seu parceiro. Tente dizer algo como: "O que estou ouvindo de você é ..."

Comparação

"Você deveria ser mais como _____." Comparar seu parceiro com outra pessoa nunca é uma ótima estratégia", disse Gaines.

"Vejo isso muito: 'Bem, o Danny leva a esposa para passear três vezes por mês'", continuou ele. "Danny é uma pessoa diferente. Seu parceiro é uma pessoa diferente. Você só pode ser quem você é."

Jogar o jogo da comparação pode levar ao ciúme, disse Gaines, e "gerar muitos problemas com a imagem de si mesmo e a autoconfiança dentro de um relacionamento".

"Isso nunca foi um problema nos meus outros relacionamentos." Essa bomba verbal "realmente mina a confiança e a segurança que você tem com seu parceiro", disse Wonbin Jung, um terapeuta no Vale do Silício que se especializa em tratar casais LGBT.

"A mensagem oculta que ouço como terapeuta é: 'O problema que temos neste relacionamento é por sua causa'". Mantenha outras pessoas fora disso, disse Gaines, e concentre-se em falar sobre suas próprias necessidades. Isso pode fazer você se sentir mais vulnerável, mas é muito mais produtivo.

Desqualificações

"Você está exagerando." Nenhuma pessoa é "o atuário das respostas emocionais", disse Solomon. Uma pessoa não pode determinar quais reações são apropriadas, disse ela, acrescentando que essa frase é frequentemente usada para evitar responsabilidade.

Em vez de julgar, disse Solomon, você pode dizer: "'OK, estou ouvindo. Me conte mais. Me ajude a entender com o que você está tendo dificuldades'".

"Se acalme." Pedir ao seu parceiro para se acalmar quase sempre tem o efeito oposto, disse Jung. "É como óleo no fogo. Assim como 'Você está louco'".

Se um parceiro está agitado, ou ambos estão, Jung geralmente aconselha que eles façam uma pausa curta e se acalmem. Ou, disse Jung, você pode perguntar ao seu parceiro: "O que você precisa agora?" (Talvez seja ser ajudado, ouvido ou abraçado.)

"Não é tão importante assim." Quando você diz que uma das preocupações do seu parceiro não é séria, é diminutivo e impreciso, disse Gaines.

"Você não pode medir como algo faz alguém se sentir", acrescentou ele. "Você não tem um ponto de referência. Você não pode fazer essa avaliação."

Em vez disso, Gaines disse, reconheça respeitosamente que vocês têm perspectivas diferentes. Em seguida, peça ao seu parceiro para ajudá-lo a entender por que um problema é importante e ofereça qualquer apoio que você possa dar.

Gaines me disse que sua esposa, Noémie, é organizada e arrumada, enquanto ele não é. Uma vez, ele disse, ele deixou uma tigela de aveia suja na pia recém-limpa dela; ela brincando o acusou de "tentar destruí-la". Meu marido e eu temos uma dinâmica semelhante. Depois de ouvir a frase de Noémie, eu a usei no meu marido quando ele deixou um monte fedorento de suas roupas de ciclismo no chão. "Você sempre me faz rir", ele disse. (Esse é o tipo bom de "você sempre".)