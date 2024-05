Jovens e idosos são os que mais sentem solidão, diz estudo

The New York Times

Quando o cirurgião geral Vivek Murthy fez uma turnê por faculdades dos Estados Unidos no último outono, ele começou a ouvir repetidamente o mesmo tipo de pergunta: Como devemos nos conectar uns aos outros quando ninguém mais conversa?

Numa era em que a participação em organizações comunitárias, clubes e grupos religiosos diminuiu, e mais interações sociais ocorrem online em vez de pessoalmente, alguns jovens relatam níveis de solidão que, em décadas passadas, eram geralmente associados a adultos mais velhos.

Uma nova pesquisa sugere que as pessoas tendem a ser mais solitárias na juventude e na velhice, mas os especialistas dizem que não precisa ser assim. - Suzie Howell/The New York Times

É uma das muitas razões pelas quais a solidão se tornou um problema tanto no início quanto no final de nossas vidas. Em um estudo publicado na última terça-feira (14), na revista Psychological Science, pesquisadores descobriram que a solidão segue uma curva em forma de U: começando na juventude, a solidão auto-relatada tende a diminuir à medida que as pessoas se aproximam da meia-idade, apenas para aumentar novamente após os 60 anos, tornando-se especialmente pronunciada por volta dos 80 anos.

Embora qualquer pessoa possa experimentar solidão, incluindo adultos de meia-idade, pessoas nessa fase da vida podem se sentir mais socialmente conectadas do que outros grupos etários porque geralmente interagem com colegas de trabalho, cônjuge, filhos e outros em sua comunidade —e essas relações podem parecer estáveis e satisfatórias, disse Eileen K. Graham, professora associada de ciências sociais médicas na Faculdade de Medicina Feinberg da Universidade Northwestern e autora principal do estudo.

À medida que as pessoas envelhecem, essas oportunidades podem "começar a desaparecer", disse ela. No estudo, que analisou dados de várias décadas, começando na década de 1980 e terminando em 2018, os participantes em ambas as extremidades do espectro etário eram mais propensos a concordar com declarações como: "Sinto falta de ter pessoas ao meu redor" ou "Minhas relações sociais são superficiais".

"Há músculos sociais assim como há músculos físicos", diz Murthy. "Esses músculos sociais enfraquecem quando não os usamos." Quando a solidão não é controlada, pode ser perigosa para nossa saúde física e mental, e tem sido associada a problemas como doenças cardíacas, demência e ideias suicidas.

Graham e outros especialistas em conexão social disseram que há pequenos passos que podemos dar em qualquer idade para cultivar um sentimento de pertencimento e conexão social.

Faça uma auditoria de relacionamentos

"Não espere até a velhice para descobrir que você não tem uma boa rede social", afirma Louise Hawkley, cientista pesquisadora que estuda a solidão na NORC, uma organização de pesquisa social na Universidade de Chicago. "Quanto mais você espera, mais difícil fica formar novas conexões."

Estudos sugerem que a maioria das pessoas se beneficia de ter um mínimo de quatro a seis relacionamentos próximos, diz Julianne Holt-Lunstad, professora de psicologia e neurociência e diretora do Laboratório de Conexão Social e Saúde na Universidade Brigham Young, em Utah.

Mas não é apenas a quantidade que importa, ela acrescentou, é também a variedade e a qualidade.

"Diferentes relacionamentos podem satisfazer diferentes tipos de necessidades", diz Holt-Lunstad. "Assim como você precisa de uma variedade de alimentos para obter uma variedade de nutrientes, você precisa de uma variedade de tipos de pessoas em sua vida."

Pergunte a si mesmo: você pode contar com e apoiar as pessoas em sua vida? Suas relações são principalmente positivas em vez de negativas? Se sim, é um sinal de que esses relacionamentos são benéficos para o seu bem-estar mental e físico, disse ela.

Junte-se a um grupo

Pesquisas mostraram que saúde precária, viver sozinho e ter menos familiares e amigos próximos são responsáveis pelo aumento da solidão após cerca de 75 anos.

Mas o isolamento não é a única coisa que contribui para a solidão — em pessoas jovens e idosas, a solidão decorre de um descompasso entre o que você deseja ou espera de seus relacionamentos e o que esses relacionamentos estão fornecendo.

Se sua rede está diminuindo — ou se você está insatisfeito com seus relacionamentos — busque novas conexões ao ingressar em um grupo comunitário, participar de uma liga de esportes sociais ou fazer trabalho voluntário, o que pode proporcionar um senso de significado e propósito, afirma Hawkley.

E se um tipo de voluntariado não for satisfatório, não desista, ela adicionou. Tente outro tipo.

Participar de organizações que lhe interessam pode oferecer um senso de pertencimento e é uma maneira de acelerar o processo de conexão pessoal com pessoas de ideias semelhantes.

Reduza o uso de mídias sociais

Jean Twenge, psicóloga social e autora do livro "Gerações", descobriu em sua pesquisa que o uso intenso de mídias sociais está ligado à má saúde mental — especialmente entre meninas — e que o acesso a smartphones e o uso da internet "aumentaram em passo com a solidão adolescente."

Em vez de recorrer a uma conversa online ou simplesmente a uma reação ao post de alguém, você pode sugerir uma refeição juntos — sem celulares.

E se uma interação por texto ou mídia social estiver se prolongando ou se tornando complexa, mude para uma conversa em tempo real enviando uma mensagem: "Posso fazer uma ligação rápida para você?", indica Twenge.

Por fim, Holt-Lunstad sugere pedir a um amigo ou familiar para fazer uma caminhada em vez de se corresponder online. Não apenas caminhar é grátis, como também tem o benefício adicional de proporcionar ar fresco e exercício.

Tome a iniciativa

"Muitas vezes, quando as pessoas se sentem solitárias, podem estar esperando que alguém as procure", disse Holt-Lunstad. "Pode ser realmente difícil pedir ajuda ou mesmo iniciar uma interação social. Você se sente muito vulnerável e se eles disserem não?"

Algumas pessoas podem se sentir mais confortáveis entrando em contato com outras com uma oferta de ajuda, ela acrescentou, porque isso ajuda você a se concentrar "para fora em vez de para dentro".

Pequenos atos de gentileza não apenas manterão, mas também solidificarão seus relacionamentos, disseram os especialistas. Por exemplo, se você gosta de cozinhar, ofereça-se para deixar comida para um amigo ou familiar, diz Twenge.

"Você não apenas fortalecerá uma conexão social, mas também obterá o impulso de humor que vem de ajudar", acrescenta ela.