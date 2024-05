Entidades médicas concordam com endurecimento da prescrição de zolpidem pela Anvisa

São Paulo

Nesta quarta-feira (15), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o aumento do controle para o zolpidem, medicamento indicado para induzir ao sono. Entidades médicas como Associação Brasileira do Sono (ABS) e Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS), concordaram com a decisão tomada a partir do aumento de relatos de uso irregular e abusivo do zolpidem.

As entidades afirmam que nos últimos anos vêm participando de forma ativa no combate ao uso abusivo do zolpidem, com alertas sobre os efeitos adversos e o uso sem acompanhamento profissional.

A partir de 1º de agosto, a Notificação de Receita B (azul) passa a ser obrigatória para a prescrição de todos os medicamentos com zolpidem, produto que faz parte da lista de substâncias psicotrópicas da norma de substâncias controladas no Brasil.

"A aprovação da resolução que torna mais rígida a prescrição do medicamento é válida para que o uso do zolpidem seja indicado e acompanhado por um profissional que poderá prescrever o tratamento de forma adequada, evitando o aumento de efeitos colaterais", diz a ABS.

A entidade ainda reforça sobre o tratamento da insônia, transtorno comum na população mundial, é baseado em vários aspectos. Entre eles medidas comportamentais, terapia com psicólogo e o uso de medicação quando indicado.

"Dentre as opções terapêuticas, o zolpidem é indicado para o tratamento da insônia inicial e de manutenção", afirma a ABS. "O uso inapropriado da medicação, isto é, doses além das recomendadas, assim como o uso fora do período estabelecido para dormir, aumentam o risco de dependência, tolerância e consequências graves como alucinações causando danos morais, financeiros e físicos."

A associação ainda afirma que os efeitos indesejados são agravados com ingestão de bebidas alcoólicas e outros sedativos.