Nestlé vai lançar linha de alimentos congelados voltada a usuários de Wegovy e Ozempic

Nova York | Reuters

A Nestlé irá comercializar uma nova linha de pizzas congeladas e massas enriquecidas com proteína por US$ 5 (cerca de R$ 25,5) nos Estados Unidos, que diz terem sido projetadas especificamente para pessoas que tomam medicamentos como Wegovy ou Ozempic para perda de peso.

A maior empresa de alimentos do mundo, que vende produtos congelados para grandes cadeias supermercados, disse ter desenvolvido os novos produtos com mais proteína, ferro e cálcio para pessoas que tomam os populares medicamentos supressores de apetite, chamados agonistas de GLP-1.

O produto da linha Vital Pursuit, da Nestlé, que deve chegar às prateleiras americanas no segundo semestre. Os alimentos congelados serão voltados para usuários de Wegovy e Ozempic - Brian Wright via Reuters

Tom Moe, presidente da divisão de refeições da Nestlé nos EUA, disse que irá promover as refeições em uma nova marca, Vital Pursuit, como "soluções alimentares" para pessoas que desejam complementar o uso dos medicamentos com "a nutrição certa —elevada em proteínas, fibras e minerais certos", como potássio e vitamina C.

Os produtos, que chegarão às prateleiras dos supermercados em outubro, têm preço de US$ 4,99 ou menos (cerca de R$25), um pouco mais caros do que uma pizza individual sabor quatro queijos DiGiorno, vendida na Target por US$ 4,79.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

A Nestlé, cujas maiores marcas incluem barras de chocolate KitKat e café Nescafé, começou a trabalhar em produtos complementares aos medicamentos GLP-1 no ano passado. "Agimos rapidamente nisso", diz Moe.

O CEO da Nestlé, Mark Schneider, afirmou em outubro que a empresa estava "monitorando cuidadosamente" se o aumento do uso dos medicamentos poderia afetar a demanda por seus produtos alimentícios. Ele também disse na época que a Nestlé estava trabalhando em "produtos complementares" que poderiam ajudar a limitar a "perda de massa muscular magra" em pessoas que tomam os medicamentos.

Alguns investidores estavam preocupados que empresas de alimentos pudessem perder vendas devido aos medicamentos supressores de apetite. Mas executivos de empresas como Nestlé e Conagra veem os medicamentos como uma nova oportunidade para promover produtos como carne seca, pipoca e refeições congeladas. Executivos da Mondelez disseram que suas barras de lanche se encaixam perfeitamente na dieta de um paciente de GLP-1.

Aproximadamente 1 em cada 8 adultos nos EUA usa os medicamentos GLP-1. A empresa global de investimentos Goldman Sachs estima que de 10 milhões a 70 milhões de consumidores nos EUA podem buscar as drogas nos próximos quatro anos.

Moe afirma que a Nestlé conversou com pessoas que tomam os medicamentos para desenvolver as refeições e em breve oferecerá amostras. A empresa com sede na Suíça apresentou a marca primeiro ao Walmart e depois a outros grandes varejistas como Kroger e Target, disse ele.

Corrida para preencher a lacuna de proteína

Usuários de agonistas do GLP-1 correm o risco de perder massa muscular magra à medida que perdem peso e muitas vezes não têm vontade de comer muito, explica Ethan Lazarus, médico especialista em obesidade no Colorado.

Alguns indivíduos desenvolvem aversão à proteína e à gordura, disse Lazarus, que é também conferecista para as farmacêuticas Eli Lilly (fabricante do Mounjaro) e Novo Nordisk (que fabrica o Ozempic e Wegovy).

"Definitivamente, há a necessidade de garantir que as pessoas obtenham proteína adequada", afirma Lazarus, que já fez parte do conselho consultivo da Nestlé Health Sciences, responsável pela produção de alimentos para perda de peso.

"Se as empresas de alimentos tentarem mudar para alimentos de sabor simples que sejam ricos em proteína e fáceis de digerir, eles podem ser populares… Não tenho certeza de como isso é diferente dos alimentos dietéticos (gerações anteriores de alimentos embalados)."

A Nestlé já produz shakes e suplementos para perda de peso que atendem às pessoas que tomam os medicamentos, que podem ter efeitos colaterais como náuseas e constipação.

A empresa de nutrição Herbalife começou a vender alguns de seus shakes e suplementos de fibra mais populares em pacotes direcionados a usuárias dos medicamentos.

A Herbalife está considerando expandir os pacotes para outros mercados, incluindo a América do Sul e em particular o Brasil, onde os medicamentos GLP-1 estão se tornando populares, diz Luigi Gratton, presidente do conselho consultivo de nutrição da empresa.

Outra empresa focada em usuários de canetas emagrecedoras é a fornecedora de kits de refeições Daily Harvest. Uma caixa com refeições prontas da marca, que incluem uma sopa de brócolis e feijão branco e uma tigela de feijão e repolho, é vendida por US$ 118,46 (cerca de R$ 600).

As vendas têm sido "relativamente lentas", segundo o diretor da empresa, Ricky Silver, porque a companhia não está se esforçando agressivamente para vender seus kits para usuários das terapias.

"Definitivamente, vemos como uma oportunidade [mas] não é algo para o qual precisamos mudar drasticamente nosso foco", afirma Silver. "Nossa comida já é fundamentalmente boa para pessoas que tomam esses medicamentos."

As porções do Vital Pursuit da Nestlé irão variar de aproximadamente 227 a 284 gramas, explica Moe.

Na década de 1980, a Nestlé introduziu a marca dietética Lean Cuisine (algo como "cozinha magra", em inglês), com refeições focadas na restrição de calorias, enquanto a linha Vital Pursuit oferece mais fibra, proteína e outros "macronutrientes", diz Moe.