Saiba o que fazer para queda de cabelo

São Paulo

Esta é a edição da newsletter Cuide-se desta terça-feira (28). Quer recebê-la no seu email? Inscreva-se abaixo:

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Fraqueza dos fios, excesso de queda e aparecimento de entradas deixam qualquer um de cabelo em pé. Mas como reconhecer quando a queda de cabelo é, de fato, um problema? Na edição desta semana, explico as principais causas e tratamentos.

A queda de cabelo pode ser multifatorial, e para cada caso é importante uma avaliação médica para contornar o problema - Siam/Adobe Stock

Seu cabelo está caindo?

Pacientes com queixa de queda dos fios de cabelo estão procurando atendimento médico com mais frequência nos últimos anos.

Normalmente, uma pessoa perde de 50 a 100 fios de cabelo em um dia, segundo a Academia Americana de Dermatologia. Novos fios substituem diariamente aqueles que caem, mas uma perda acima desse limite pode ser um sinal de alerta.

O que influencia a saúde capilar? Vários fatores. Eles vão desde motivos mais comuns, como estresse e mudanças hormonais, até causas genéticas ou sinais precoces de doenças autoimunes.

↳ A definição do que causa o quadro, porém, necessita de análise e exames feitos por especialistas.

Sinais que acendem um alerta sobre queda de cabelo:

O cabelo cai abruptamente (em chumaços) ou gradualmente, mas todos os dias em quantidades elevadas;

Ele se torna cada vez mais ralo (fino);

Ações cotidianas, como dormir ou tomar banho, têm resultado em uma perda anormal dos fios;

Avanço das entradas no cabelo;

Dor ou coceira no couro cabeludo, que pode ser sinal de alguma condição dermatológica.

Notou perda anormal nos últimos meses? Procure as respostas para três seguintes perguntas:

Existe alguma mudança na sua rotina ou hábito de vida nos últimos meses que justifique a queda? Você teve recentemente algum quadro infeccioso ou doença crônica diagnosticada? No caso das mulheres, você tem passado ou está próxima à fase da menopausa?

Veja abaixo fazer em cada situação, mas atenção: a automedicação no caso de queda de cabelo —e, na verdade, para qualquer condição— não é indicada. Procure um médico para investigar corretamente o seu problema de cabelo.

1. Estresse

O estresse, a falta de sono e a má alimentação estão entre as principais causas para queda de cabelo. Níveis elevados de cortisol podem causar a perda dos fios. Alimentação inadequada, falta de atividade física e problemas para dormir podem piorar esse quadro.

O que fazer?

Em geral, a queda pode passar sozinha se for resolvido o evento estressor, isto é, se encontrar formas de reduzir o estresse. Yoga, meditação, prática de atividade física e exercícios de respiração podem ajudar na redução do cortisol.

2. Idade

Quanto mais envelhecemos, mais fracos e quebradiços ficam os fios. Isso porque cada folículo capilar, isto é, local de crescimento do fio, produz no máximo quatro fios. Depois, dá lugar a uma nova estrutura, processo que ocorre sucessivamente. Com o passar dos anos, esse ciclo acaba sendo alongado e faz com que demore mais para crescer novos fios.

O que fazer?

A boa saúde, capaz de retardar o envelhecimento precoce celular, pode ser aliada tanto na saúde capilar quanto da pele, órgãos e cérebro. Além disso, existem tratamentos específicos para a queda de cabelo relacionada com a idade.

3. Pós-infecção viral, como Covid

A queda é uma das principais queixas de pacientes que experimentam sequelas da Covid. Especialistas têm buscado entender totalmente como o coronavírus pode afetar a saúde capilar, mas é provável que tenha relação com o estado inflamatório provocado pela infecção do vírus.

O que fazer?

Como todo tipo de sequela de doença viral, o procedimento adequado é consultar um especialista para avaliar se é necessário algum tratamento específico. Lembrando que, além da queda de cabelo, o pós-Covid pode apresentar também sintomas em outras partes do corpo, inclusive coração e cérebro, por isso é importante procurar um médico.

4. Hormônios

Alterações hormonais relacionadas à gestação, puerpério e menopausa também podem provocar queda. Nestes casos, a reposição hormonal pode ajudar a reduzir a causa da perda de cabelo, mas é importante avaliar se não vai provocar outros efeitos colaterais.

O que fazer?

Dermatologistas, assim como ginecologistas, podem receitar medicamentos para atuar no controle da queda dos fios, seja relacionado à gestação ou à menopausa.

Mais sobre tratamentos:

Existem tratamentos específicos para condições genéticas capilares, como alopecia areata, e também para pacientes oncológicos que passam por quimioterapia. No caso de queda de cabelo por motivos hormonais, alguns medicamentos, como a finasterida ou o minoxidil, podem agir controlando a queda, mas eles não devem ser tomados sem indicação médica.

CIÊNCIA PARA VIVER MELHOR

Novidades e estudos sobre saúde e ciência

Uso de anticoagulante para pacientes com fibrilação atrial não reduz o risco de AVCs. É o que revela um estudo publicado no periódico científico Jama Neurology. A fibrilação atrial é uma das doenças cardiovasculares mais comuns. No estudo, com 1.962 pacientes, os pesquisadores não encontraram benefício da profilaxia na prevenção de hemorragias, independente do tamanho do derrame.