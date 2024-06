Jardinagem melhora o humor e é uma boa atividade física

The New York Times

No último sábado, eu estava coberta de terra, minhas costas doíam, o grito de trilhões de cigarras ecoava nos meus ouvidos e, apesar dos meus melhores esforços, um bronzeado estava se formando na parte de trás do meu pescoço.

Eu estava no paraíso.

A jardinagem pode proporcionar às pessoas um senso de significado e propósito - Ike Edeani/Ike Edeani/The New York Times

Ao longo do dia, plantei minhas anuais de verão (um festival de vermelhos, roxos e amarelos), transplantei algumas dálias que florescem no outono e retirei uma margarida de Montauk que havia crescido demais para o espaço. Um vizinho pegou a margarida e, em troca, me presenteou com algumas íris e língua-de-cão que ele precisava tirar do seu jardim.

Para mim, jardinagem é um exercício, uma meditação e uma oportunidade de socializar com meus vizinhos, tudo em um só. E embora eu seja tendenciosa, a pesquisa apoia algumas de minhas observações de que a jardinagem pode trazer benefícios reais para a mente e o corpo.

Jardinagem te coloca em movimento

Enfiar uma pá na terra, tirar ervas daninhas e carregar um regador são atividades físicas de intensidade moderada. E os jardineiros tendem a relatar níveis mais altos de atividade física em geral, comparados aos não jardineiros.

Em um estudo recente realizado no Colorado (EUA), por exemplo, pessoas que se juntaram a um jardim comunitário registraram quase seis minutos extras por dia de atividade física moderada a vigorosa em comparação com pessoas que estavam na lista de espera por um espaço. Pode não parecer muito, mas somava cerca de 42 minutos extras por semana, disse Jill Litt, professora de saúde ambiental na Universidade do Colorado em Boulder, que conduziu o estudo.

"Isso é quase 30% do caminho para atender às recomendações federais" de 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana, disse Litt. "As pessoas falam sobre isso como uma maneira de atingir esses objetivos e ser mais ativo sem ter que subir em uma esteira."

Há também algumas evidências de que os jardineiros, possivelmente devido a essa atividade aumentada, têm melhor saúde cardiometabólica. Um estudo com idosos descobriu que, comparados com aqueles que não se exercitam, as pessoas que jardinavam como uma de suas principais atividades físicas tinham taxas mais baixas de ataque cardíaco, derrame, diabetes, colesterol alto e pressão alta.

Algumas das atividades de jardinagem mais vigorosas, como cavar, rastelar e carregar sacos de terra para vasos, também podem servir como um treino de força, desafiando músculos nos braços, pernas e tronco.

Nem todos os estudos mostram benefícios para a saúde física decorrentes da jardinagem, especialmente quando as atividades são de menor intensidade ou realizadas por apenas dez ou 15 minutos de cada vez. Também é possível que pessoas que escolhem a jardinagem como hobby sejam mais saudáveis e ativas.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Melhorias para o corpo e a mente

Alguns estudos relatam que trabalhar em um jardim reduz os níveis de ansiedade e depressão das pessoas; outras pesquisas encontraram aumento na confiança e autoestima entre os jardineiros. Em um pequeno estudo, passar 30 minutos jardinando reduziu os níveis do hormônio do estresse cortisol.

Especialistas acreditam que há algumas maneiras pelas quais a jardinagem melhora a saúde mental. Primeiro, a atividade física em si é uma forma bem estabelecida de melhorar o humor.

Muitas pessoas também relatam sentir um senso de significado e propósito quando jardinam, o que contribui para o bem-estar.

"Trabalhando com plantas, as pessoas meio que veem onde se encaixam no mundo," disse Emilee Weaver, gerente do programa de horticultura terapêutica no Jardim Botânico da Carolina do Norte (EUA). "Elas veem por que são valiosas por causa da relação de causa e efeito que as plantas articulam tão visivelmente."

Além disso, a jardinagem, especialmente em jardins comunitários ou hortas, pode ajudar as pessoas a construírem conexões sociais e combaterem a solidão. No estudo do Colorado, os participantes falaram sobre os relacionamentos que desenvolveram e disseram que se sentiram mais ligados à sua comunidade através da jardinagem.

A jardinagem pode proporcionar às pessoas um senso de significado e propósito - Jasmine Clarke/Jasmine Clarke/The New York Times

"Eles estão fomentando a conexão social. Estão se envolvendo mais," afirma Litt. "Eles falam sobre o senso de pertencimento. Falam sobre aprendizado compartilhado. Todos esses processos são realmente importantes para a saúde mental."

Se você jardina em casa, colocar um canteiro no quintal da frente em vez do de trás pode igualmente estimular a conversa e aproximar os vizinhos, disse ela.

É possível que o ato de sujar as mãos também tenha um efeito positivo no seu humor. Há algumas pesquisas que sugerem que bactérias no solo podem alterar o microbioma de uma forma que reduz o estresse e a inflamação.

Se brincar na terra não é sua praia, apenas estar ao ar livre em um ambiente natural pode proporcionar alívio do estresse e ajudar as pessoas a se recuperarem da fadiga mental, disse Carly Wood, professora de ciência do esporte e exercício na Universidade de Essex, na Inglaterra, que pesquisa os benefícios para a saúde mental de intervenções baseadas na natureza, incluindo a jardinagem.

Isso pode ocorrer porque estar na natureza ativa a mente e os sentidos de uma maneira que desvia sua atenção de outras coisas. "Os ambientes naturais são fascinantes," afirma Wood. "Todas as suas características nos envolvem inerentemente e meio que nos distraem, de certa forma, de nossos estresses".

E você não precisa passar o dia todo ao ar livre para colher os benefícios, completa ela. "Cinco minutos são suficientes para melhorar sua autoestima e seu humor."