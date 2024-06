Entenda por que o calor ajuda a aliviar dor muscular

The New York Times

Após um treino intenso, ficar de molho em uma banheira de hidromassagem ou relaxar em uma sauna pode ser transcendental. Uma compressa quente pressionada em uma área particularmente tensa das costas, como a região lombar, pode ajudar a relaxar após um longo dia levantando caixas ou curvando-se em frente ao computador.

"Eu mesma vou à sauna", diz Wen Chen, diretora de programa no Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa. Após um longo dia de esqui durante as férias, suas costas costumam ficar doloridas, "mas depois de sentar na sauna, fico curada por alguns dias", disse ela.

Especialistas afirmam que calor pode aliviar dores pós-treino, mas o tempo e a temperatura necessária pedem cautela - Stevica Mrdja/Microgen/Adobe Stock

Mas será que isso realmente acelera a recuperação, ou apenas parece bom?

A resposta, descobre-se, é sim. Como o calor interage com músculos doloridos ainda é em grande parte um mistério, mas há algumas coisas que os cientistas podem dizer. Para começar, ele alivia a dor. De acordo com o Colégio Americano de Médicos, o uso de uma compressa de calor reduz a dor mais do que um placebo e potencialmente até mais do que medicamentos como Advil (ibuprofeno) ou Tylenol (paracetamol).

Mas quais são os melhores tipos de calor? Um banho quente é melhor do que uma almofada de aquecimento? Quanto tempo após o exercício é mais eficaz? Veja o que os pesquisadores afirmam sobre o que acontece quando o calor penetra na sua pele.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Por que o calor é tão bom em músculos doloridos?

Quando você aquece uma parte do seu corpo com, por exemplo, uma almofada de aquecimento, seus vasos sanguíneos relaxam, aumentando o fluxo sanguíneo para a área. Com esse aumento do fluxo sanguíneo vêm mais oxigênio e nutrientes que podem ajudar a curar seu tecido, explica Amy West, especialista em reabilitação na NorthWell Health, uma rede de saúde na área de Nova York.

O calor também leva a mudanças químicas, como a redução dos níveis de cortisol no sangue.

Setor Kunotsor, epidemiologista da Universidade de Leicester que estudou os efeitos das saunas finlandesas, afirma que para pessoas com distúrbios musculoesqueléticos como artrite e fibromialgia, as saunas podem reduzir a dor liberando endorfinas, regulando seu sistema nervoso e reduzindo a inflamação sistêmica.

Qual tipo de calor é o melhor?

Existem muitas maneiras diferentes de aquecer seus músculos: saunas, banheiras de hidromassagem, almofadas de aquecimento elétricas ou químicas, toalhas úmidas, um gato que se recusa a sair do seu peito. Quais você deve usar e quando?

Vários estudos pequenos sugeriram que o calor proveniente de uma fonte úmida, como uma bolsa de água quente ou toalha úmida, pode ser mais eficaz do que o calor seco para prevenir a dor e reduzir os danos musculares causados pelo exercício. Um estudo, realizado em participantes que fizeram uma série de agachamentos projetados para deixar seus quadríceps doloridos, sugeriu que o calor úmido penetra mais rapidamente nos tecidos e funciona mais rapidamente do que o calor seco.

No entanto, a maioria dos estudos nessa área focaram em fontes pequenas de calor, como compressas ou almofadas de aquecimento. Não está claro se a imersão total do corpo em calor, como o uso de uma banheira de hidromassagem ou sauna, tem o mesmo efeito nos músculos do que o calor local aplicado diretamente em uma área.

Teoricamente, a imersão deve ter um efeito semelhante, explica Chen, em uma escala maior. Em vez de simplesmente aumentar o fluxo sanguíneo para uma pequena área, uma banheira de hidromassagem ou sauna acelera a circulação por todo o corpo e direciona o fluxo sanguíneo para longe dos músculos e em direção à pele.

Mas a maioria das pesquisas relevantes busca entender como o calor imersivo regular, como uma sauna várias vezes por semana, pode melhorar a saúde ao longo do tempo, em vez de como uma única sessão após um jogo de tênis intenso pode fazer você se sentir.

E quanto à temperatura e ao tempo?

Para desencadear muitos dos benefícios da terapia de calor, "tem que estar muito quente para obter alguns dos resultados", diz West.

Estudos em animais sugeriram que o calor pode ter efeitos completamente diferentes dependendo da temperatura exata. Temperaturas entre 39° e 40° C podem aumentar as respostas inflamatórias associadas à dor. Temperaturas acima de 41° C podem ter o efeito oposto, reduzindo a inflamação e a dor, afirma Chen.

Isso é bastante quente para a imersão total do corpo em calor, afirma a médica, e a maioria das banheiras de hidromassagem é projetada para atingir no máximo 40° C para evitar insolação. O calor local é menos propenso a causar insolação do que o calor imersivo, mas você ainda deve ter cuidado para que sua bolsa de água ou almofada de aquecimento não esteja tão quente a ponto de queimar você (o que pode acontecer se sua pele atingir cerca de 43 °C).

"Isso acontece muito mais frequente do que você imagina", pondera West.

O melhor momento para usar calor em músculos doloridos é imediatamente após o exercício e idealmente por várias horas. Em um estudo no qual os participantes exauriram seus músculos das pernas com agachamentos, os pesquisadores compararam os efeitos de usar envoltórios de calor imediatamente após o exercício ou 24 horas depois. Os músculos que foram aquecidos imediatamente —por duas horas com calor úmido ou oito horas com calor seco— sofreram menos danos e mantiveram mais força do que aqueles aquecidos posteriormente.

No final do dia, há boas razões para usar calor nos músculos pós-treino. "Os fisioterapeutas usam muito essa técnica, os treinadores de atletas também", diz West.

Para experimentar por conta própria, sugere, siga algumas regras simples. Primeiro, preste atenção aos sinais de tontura que significam que é hora de sair da sauna ou banheira quente. Segundo, não deixe a almofada térmica ficar tão quente a ponto de sentir dor. Por último, tente usá-la por várias horas, mas evite dormir com ela, porque quanto mais tempo você mantê-la ligada, mais provável é que sua pele atinja 41° C e queime.

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.