Genérico de tratamento contra a Aids poderia custar mil vezes menos, dizem especialistas

Um tratamento contra a Aids considerado muito promissor, que custa cerca de US$ 40 mil por pessoa, por ano, poderia ser reduzido para cerca de US$ 40 dólares na versão genérica, de acordo com uma estimativa revelada na terça-feira por pesquisadores na 25ª Conferência Internacional sobre a Aids.

Este antirretroviral, desenvolvido pelo gigante americano Gilead a partir da molécula lenacapavir, poderia mudar as regras do jogo contra a Aids, de acordo com numerosos especialistas internacionais.

Requer apenas duas injeções por ano, o que o torna muito mais fácil de administrar do que os comprimidos diários. E também está sendo testado como medicamento preventivo (Prep em inglês) para evitar a infecção, com uma eficácia de 100% de acordo com um estudo preliminar recente.

Este tratamento, que é recebido "como uma vacina", poderia "parar a transmissão do HIV" se fosse administrado a pessoas de alto risco, como homossexuais ou bissexuais, profissionais do sexo, prisioneiros ou mulheres jovens, especialmente na África, declarou à AFP Andrew Hill, da Universidade Britânica de Liverpool, que apresentou o estudo.

O custo anual do lenacapavir é de cerca de US$ 40 mil em países como Estados Unidos, França, Noruega ou Austrália, o que o torna inacessível para a grande maioria dos pacientes.

Se o gigante americano permitisse sua fabricação em versão genérica, esse custo poderia cair para US$ 40 dólares, de acordo com o cálculo dos pesquisadores, que apresentaram suas conclusões (não revisadas de forma independente) em Munique.

Os especialistas elaboraram sua hipótese a partir dos pedidos de 10 milhões de pessoas.

Para estimar o custo de uma versão genérica, os pesquisadores conversaram com importantes fabricantes de genéricos na China e na Índia, que já produzem "componentes" do tratamento, explicou Andrew Hill.

A diretora executiva da Onusida, Winnie Byanyima, instou a Gilead em uma entrevista com a AFP publicada na segunda-feira a "entrar na História" permitindo a fabricação de genéricos de seu antirretroviral.

Gilead, que está sendo pressionada por numerosas personalidades e ONGs, afirmou nos últimos meses que discute "regularmente" com os atores da luta contra o HIV, "incluindo governos e ONGs", para um acesso ao tratamento "ao maior número possível".

Embora cerca de 30 milhões de pessoas vivendo com o vírus da Aids no mundo se beneficiem de um tratamento antirretroviral, cerca de 10 milhões não têm acesso a ele.

Em média, 1,3 milhão de pessoas foram infectadas com o HIV em 2023.