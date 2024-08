O que as unhas podem contar sobre a nossa própria saúde

The Conversation

Como estudante de medicina, as unhas eram uma parte do meu curso de anatomia com a qual eu realmente tinha dificuldades. No início, achei difícil suportar a visão de lesões dolorosas nas unhas.

Minha irritação pode ter se originado do fato de eu ter testemunhado alguém removendo bruscamente um esparadrapo do dedão do pé machucado e, com isso, arrancar a unha inteira com ele… Mas já me recuperei. O que é uma sorte, pois as unhas podem dizer muito aos médicos sobre a saúde de um paciente.

As unhas dos pés e das mãos são uma extensão da pele, como o cabelo. Elas são formadas por queratina, um material resistente que cresce na direção da ponta do dedo em uma placa dura. A cutícula (a faixa de pele que cobre a junção entre a pele e a unha) oferece proteção extra contra lesões e infecções.

Fique atento a qualquer mudança na aparência e na textura de suas unhas —elas podem dar pistas importantes sobre sua saúde. Aqui estão alguns aspectos importantes a serem observados.

Unhas em forma de colher

As unhas dos pés e das mãos devem ter uma leve curvatura convexa, sem depressões ou depressões. Por outro lado, a coiloníquia é uma condição em que a unha é côncava —em alguns casos, formando uma depressão central profunda o suficiente para conter uma gota de fluido, como um remédio em uma colher (daí o nome comum de "unhas em forma de colher"). Normalmente, as unhas afetadas dessa forma também parecem mais finas e podem se tornar mais frágeis.

A coiloníquia pode indicar anemia, o que significa que não há glóbulos vermelhos suficientes na circulação de uma pessoa para transportar oxigênio para os tecidos do corpo. Isso está associado à deficiência de ferro. O baixo nível de ferro pode ser causado por má nutrição, doença celíaca ou câncer do trato gastrointestinal, por exemplo.

Os mecânicos e cabeleireiros podem estar particularmente expostos ao risco de desenvolver coiloníquia devido ao seu trabalho com solventes à base de petróleo encontrados em óleos de motor e agentes permanentes. Entretanto, as possíveis causas subjacentes das unhas em forma de colher são extensas, portanto, vale a pena consultar seu médico se você tiver essa condição por um longo período.

Unhas descoloridas

Normalmente, os leitos das unhas (a pele sob a unha) devem ter uma cor rosa bem perfundida. A descoloração do leito ou de toda a unha pode ocorrer como resultado de doença ou infecção. As unhas amarelas, por exemplo, podem indicar uma infecção fúngica ou alterações decorrentes de uma doença de pele, como psoríase.

Há também a leuconíquia, o termo técnico para a descoloração branca das unhas, que pode assumir várias formas.

Em alguns casos, as marcas brancas nas unhas podem indicar envenenamento por metais pesados como chumbo ou arsênico —ambos continuam sendo um problema em muitos países do mundo devido à poluição do sistema de água.

Se a brancura se estender por toda a unha e envolver várias unhas, é mais provável que o problema seja uma deficiência de proteína na circulação. Isso pode indicar uma doença hepática ou renal.

No entanto, pequenas marcas brancas na unha provavelmente sugerem algum tipo de dano traumático, desde uma batida ou queda de algo pesado no dedo do pé até o fechamento de uma porta no dedo. Até mesmo as práticas comuns de roer as unhas e fazer manicure com excesso de entusiasmo podem causar danos às unhas.

E se você já bateu o dedo do pé ou prendeu um dedo, também pode ter notado uma descoloração roxa escura, azul ou vermelha na unha. Trata-se de um hematoma subungueal, um acúmulo de sangue entre a unha e seu leito após um trauma. Normalmente, esses hematomas se curam sozinhos com o tempo, mas também podem provocar infecções ou a separação da unha do leito.

Exames emergenciais das unhas

Durante uma emergência médica, as unhas do paciente são frequentemente verificadas pelos médicos quanto à saturação de oxigênio no sangue. Isso é medido por um oxímetro de pulso, que se prende a um dedo e ilumina a ponta do dedo, medindo a quantidade de sangue que passa por ele. Isso demonstra a quantidade de oxigênio que está entrando na corrente sanguínea e, portanto, a eficácia do funcionamento do coração e dos pulmões.

Outra indicação do funcionamento da circulação é o teste tempo de enchimento capilar (CRT, em inglês), quando um médico pressiona uma unha ou a ponta de um dedo por cinco segundos para que a pele sob ela fique branca.

Depois de parar de pressionar, a pele deve voltar à cor anterior em dois segundos. Se demorar mais do que isso, você pode estar desidratado, com frio ou com má perfusão periférica —ou seja, o coração não está bombeando com força suficiente ou algo está dificultando a chegada de sangue suficiente às partes mais distantes do corpo, possivelmente como resultado de choque.

As unhas também podem ser pressionadas para verificar um paciente que esteja sonolento ou inconsciente. Esse teste faz parte da Escala de Coma de Glasgow, que mede a capacidade de resposta e a extensão do comprometimento da consciência dos pacientes.

O que fazer se você notar algo incomum

Há muitos outros exemplos de problemas nas unhas além desses, incluindo unhas esfareladas, unhas sem caroço ou com linhas, unhas baqueteadas ou inchadas e aquelas com marcas vermelhas embaixo delas. E a lista de possíveis diagnósticos é extensa, variando de leve a grave.

Se você estiver preocupado com a descoloração das unhas ou com uma mudança no formato delas, vá ao médico. Isso também se aplica a lesões graves nas unhas, especialmente se você acabar arrancando a unha. Se você ferir a pele sob a unha, é importante cuidar dela adequadamente para evitar complicações, como uma infecção, e também verificar se há outros danos, como um osso quebrado.

E uma última palavra de advertência: as unhas postiças ou pintadas podem ocultar alterações visíveis. Portanto, tome cuidado para não encobrir suas unhas e observe o que elas podem estar dizendo sobre sua saúde.

Este artigo foi publicado no The Conversation e reproduzido aqui sob a licença Creative Commons.