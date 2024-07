Fazer atividade física só no fim de semana também pode trazer benefícios

Agência Einstein

Praticar atividade física somente no fim de semana tem benefícios parecidos na redução da mortalidade a longo prazo do que se exercitar regularmente ao longo dos demais dias —mas desde que o volume semanal de atividade física seja semelhante.

Isso é o que revela uma pesquisa inédita da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), que apontou não haver diferença significativa nas taxas de mortes entre esses dois grupos. Segundo os autores, o resultado desmistifica a ideia de que o exercício deve ser feito todos os dias para ser benéfico e pode incentivar pessoas a adotar hábitos saudáveis de acordo com suas possibilidades.

Já se sabe que a atividade física contribui para a redução do risco cardiovascular e mortalidade em geral, mas há poucos estudos sobre a relação entre a frequência semanal praticada e os desfechos a longo prazo.

Para suprir essa lacuna, os autores analisaram inquéritos sobre a saúde de mais de 350 mil adultos nos Estados Unidos entre 1997 e 2013, que foram cruzados com dados de mortalidade. Os participantes foram divididos em dois grupos conforme a rotina de exercícios: os ativos, considerando aqueles que cumpriam a recomendação de 150 minutos semanais de atividade moderada ou 75 minutos de vigorosa; e os inativos, que não atingiam esse volume.

Os ativos, por sua vez, foram subdivididos entre os chamados "guerreiros de fim de semana", quando faziam atividade física somente em um ou dois dias, e os regularmente ativos, aqueles que se exercitavam cinco vezes ou mais por semana.

Ao fim do período avaliado, os resultados mostraram que não houve diferença significativa na mortalidade cardiovascular e por qualquer causa entre os dois grupos de ativos, considerando o mesmo volume semanal.

"Observamos que tanto faz se a atividade física é espalhada ou concentrada, o que importa mais é o volume total de atividade moderada ou vigorosa realizada na semana," avalia Leandro Rezende, um dos autores do estudo, coordenador e orientador permanente do programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. "Para o mesmo volume de atividade física semanal, os dois grupos alcançam os mesmos benefícios, o que muda é a frequência da atividade, e isso pode ajudar as pessoas a aderirem à atividade física."

Isso pode ser bom para quem não tem muito tempo para fazer exercícios. "Mas, para atingir o mínimo recomendado, o treino em poucos dias deve ser um pouco mais puxado", orienta o profissional de educação física Everton Crivoi do Carmo, doutor em Ciências do Esporte e responsável pela preparação física no Espaço Einstein Esporte e Reabilitação. Para se ter uma ideia, isso equivaleria a duas caminhadas de pouco mais de uma hora em ritmo moderado, por exemplo.

Segundo Crivoi do Carmo, a vantagem de se exercitar mais vezes na semana é conseguir atingir as recomendações de forma mais tranquila ou superar a meta, o que seria até melhor. "Tentar fazer [exercícios] o maior número de dias possível e se manter ativo ao longo do dia ainda é a melhor opção", recomenda. Mas vale o alerta: "Pessoas com doenças crônicas preexistentes podem precisar de maior controle do volume e intensidade do treino", diz o especialista.