Conheça a tendência hopecore, que promove a felicidade nas redes sociais

"Aprecie a vida", "seja feliz", "a vida é bela", "seja grato" são algumas das mensagens que simbolizam os vídeos da tendência hopecore, que tem o intuito de combater a negatividade encontrada na internet, oferecendo um espaço para celebrar a felicidade, a positividade e a esperança.

Hopecore é a junção da palavra "hope" (esperança) e "core" que é geralmente usado para descrever um tipo de estética ou estilo. Nesse caso, pode ser traduzida como "estilo da esperança" ou "cultura da esperança."

Vídeos hopecore promovem felicidade e esperança na internet - Marina Zlochin/AdobeStock

Dados do Google Trends confirmam que as pessoas estão em busca dessa felicidade nas redes. O interesse pela tendência cresceu ao redor do mundo e atingiu o pico de buscas em agosto. No TikTok, a hashtag #hopecore acumula 10 bilhões de visualizações nos últimos 90 dias, segundo a Tubular Labs, plataforma de inteligência e medição de vídeos sociais.

Internautas compartilham vídeos curtos com essa hashtag, mostrando momentos alegres e inspiradores que envolvem atos de bondade, gentileza, conquistas emocionantes e momentos fofinhos com animais de estimação ou crianças.

Por exemplo, um dos vídeos virais dessa tendência, com 113 milhões de visualizações, mostra crianças enxergando pela primeira vez. A mensagem destacada é "a vida é bela".

Já outro vídeo, com 109 milhões de visualizações, destaca a frase "seja gentil" e mostra momentos em que as pessoas realizam atos de gentileza.

Em outro vídeo, com a frase "seja grato por cada momento", são mostradas situações que expressam esse sentimento de gratidão.

Os brasileiros também embarcaram na tendência e, mesmo em vídeos em inglês, há comentários em português, como: "passei o vídeo inteiro com um sorriso de orelha a orelha... Às vezes, a vida realmente vale a pena ser vivida", escreveu um internauta. Outro descreveu a emoção de assistir algo do hopecore: "Isso conforta tanto meu coração".

Para a psicóloga Karen Vogel, a tendência se popularizou porque a busca por conteúdos positivos é uma maneira de satisfazer a necessidade do cérebro por prazer e bem-estar, especialmente devido ao cansaço causado pela negatividade online gerada por notícias ruins e discursos de ódio.

O psiquiatra Rodrigo Machado explica que assistir a vídeos com bebês fofinhos, por exemplo, ou atos de altruísmo ativam o sistema de recompensa cerebral, e nosso cérebro libera uma série de substâncias químicas associadas ao prazer e à felicidade como dopamina, o que faz com que nos sintamos melhor.

Apesar de ser uma tendência que cativa por promover a felicidade, há vídeos que vão na contramão da hopecore. No TikTok, há conteúdos com a hashtag #hopecore associados a mensagens deprimentes com visuais de golfinho ou unicórnio, embalados pela música "Symphony", de Clean Bandit com Zara Larsson, de 2017.

Essa associação também aparece no Trends, em que uma das principais pesquisas relacionadas a hopecore na plataforma é o termo "sinfonia do golfinho".

Diante desse cenário, como encontrar um equilíbrio saudável ao consumir hopecore? Para especialistas, o importante ao consumir esse tipo de conteúdo com mensagens motivacionais como "seja feliz" é não criar uma expectativa irrealista da vida cotidiana e ter em mente que essa tendência apresenta uma visão idealizada da felicidade –hopecore, assim como outras tendências do TikTok, apresenta uma visão editada e selecionada da realidade.

Vogel, que também é professora na The School of Life, organização global referência no desenvolvimento e na aplicação do autoconhecimento, recomenda consumir a tendência com parcimônia.

"Usamos muito as redes sociais para fugir do tédio, para escapar de sensações que não queremos enfrentar. Embora a positividade seja linda, é importante não esquecer que o sofrimento faz parte da vida. Mas, ao mesmo tempo, nosso corpo precisa de prazer, de estímulos positivos e de coisas boas", diz Vogel,

Ficar atento também para que esse consumo não se torne uma obrigação em ser feliz diariamente. "A influência desses vídeos diminui quando eles são apenas uma parte do seu dia, junto a outras atividades igualmente importantes, como encontrar alguém que você admira ou cumprir um objetivo importante no trabalho", diz Machado, que também é coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da USP (Universidade de São Paulo).

