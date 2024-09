São Paulo

Imagens vibrantes e coloridas, acompanhadas de golfinhos saltitantes ou unicórnios, trazem mensagens ao mesmo tempo deprimentes e engraçadas, embaladas pela música "Symphony", de Clean Bandit com Zara Larsson, de 2017, em vídeos do TikTok.

Dados do Google Trends confirmam a tendência e mostram que o interesse de busca pelo termo dolphin symphony (sinfonia do golfinho) cresceu ao redor do mundo em agosto. No TikTok, a hashtag #symphony acumula 1 bilhão de visualizações nos últimos 90 dias, segundo a Tubular Labs, plataforma de inteligência e medição de vídeos sociais.

Foi a conta @heiratet que supostamente começou o meme na plataforma. O perfil publicou um vídeo com a imagem de um golfinho saltando da água e a frase: "Estou deprimido". O clipe ultrapassou a marca de 1,2 milhões de visualizações.

O vídeo repercutiu e inspirou outros cortes semelhantes com frases como "quero trancar a faculdade" ou "não desista, uma hora vai dar certo, porque errado já ta dando faz tempo".

A cantora Zara Larsson reconheceu a tendência e incorporou os visuais de golfinhos em suas apresentações ao vivo de "Symphony" durante seu show –ela virá ao Brasil para o Rock In Rio no dia 14 de setembro.

Até mesmo instituições como o Banco Central e o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) embarcaram na tendência.

E não para por aí, o Zé Gotinha também incentivou a vacinação usando o visual dos golfinhos.

Internautas também usaram o meme para lamentar o banimento do X (ex-twitter) do Brasil.