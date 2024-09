Na hora do sexo, lingerie deve ser escolhida pensando no prazer da própria mulher

São Paulo

Muitos podem pensar que a lingerie tem um poder mágico de apimentar qualquer relação e depositam uma grande expectativa na peça, escolhendo algo sensual. Mas não é bem assim. Ela serve muito mais para quem está vestindo do que para o parceiro ou parceira.

Relatos de mulheres que fizeram uma produção, escolhendo sutiã e calcinha mais elaborados, e as peças nem foram notadas, são comuns. "O mais importante, quando a gente fala de libido é essa mulher estar se sentindo bonita e sexy", diz Dani Fontinele, sexóloga e terapeuta sexual, membro da Abrasex (Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual).

O foco principal, então, deve ser em como a lingerie faz a mulher se sentir sexy, pensando no próprio prazer. "Quando a mulher se sente sensual para si, isso se reflete no outro de maneira espontânea", afirma a sexóloga Claudia Petry, pedagoga com especialização em Sexualidade Feminina pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP).

No Dia do Sexo, saiba o que é fazer para ter um encontro íntimo mais significativo - DisobeyArt/Adobe Stock

A parte de escolha da lingerie, segundo a sexóloga, faz parte de criar uma fantasia que pode preparar a mente para o sexo —principalmente em relações estáveis, em que o desejo nem sempre é espontâneo. "Para as mulheres, planejar o momento erótico pode ser mais eficaz", diz Petry.

Ela afirma que pode aumentar o desejo ao longo do dia, não só com a lingerie, mas também durante o dia, com o "sexting" ou seja, a troca de mensagens picantes. Ela ressalta que, além de objetos e roupas, a preparação mental e emocional ao longo do dia é essencial para um encontro íntimo mais significativo.

Ainda assim, a roupa íntima, mesmo que bem escolhida, não opera milagre. Se a mulher não está se sentindo bem com ela mesma, esses fatores externos terão pouco efeito. "Se a pessoa está se sentindo mal, ela tem que tratar outras coisas na vida dela para depois a lingerie vir ajudar", afirma Fontinele.

Petry enfatiza que a atitude erótica é mais importante que a roupa íntima ou apetrechos. "Uma boa atitude supre a ausência de uma lingerie. Muitas vezes, não adianta estar com uma lingerie linda se você não se sentir poderosa", diz.

Com o que se preocupar

O estado da lingerie pode ser algo a se atentar: se não está rasgada ou manchada. Mas detalhes de textura, cor ou formato da calcinha, só devem ser realmente uma preocupação se afetar a saúde da mulher.

Para a região íntima, é preferível utilizar calcinhas de algodão ou pelo menos que tenham o forro nesse material, que é um tecido leve e deixa a área respirar melhor.

Como preparar o ambiente para a hora H

Para além da lingerie, a criação de um ambiente erótico —com velas, música e lençóis mais confortáveis— ajuda a intensificar a intimidade.

No entanto, antes de adicionar, pense em retirar. Para casais com filhos, o ambiente pode ser um desafio. Às vezes há brinquedos de criança espalhados pelo quarto, porta-retrato de familiares e muita bagunça que pode desmotivar o casal.

A dica de Fontinele é limpar e fazer pequenas mudanças no ambiente. A começar pela iluminação: luz amarela de um abajur ou até de vela dão um ar especial. Depois disso, o cheiro com algum aromatizador ou incenso e ir adicionando detalhes como lençóis de seda e até, para os mais românticos, pétalas de rosa.

