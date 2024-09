The New York Times

Neste verão, paguei US$ 100 (cerca de R$ 550) para minha filha de 12 anos ler um livro. No que diz respeito a manobras maternas, foi definitivamente o último recurso e o tamanho do pagamento foi certamente excessivo.

Não posso dizer que estou orgulhosa —mas estou extremamente satisfeita porque o plano funcionou. Funcionou tão bem que eu sugeriria que outros pais de leitores relutantes abrissem suas carteiras e subornassem seus filhos para ler também.

Minha filha é uma criança muito esperta, definitivamente mais inteligente do que eu era aos 12 anos. Mas até eu recorrer ao suborno, ela nunca tinha lido um livro inteiro por prazer. Ela lia livros para a escola, mas até para isso era como ir ao dentista, e sozinha ela lia algumas histórias em quadrinhos e ouvia os audiolivros da série "Harry Potter". Nenhuma dessas atividades se tornou uma porta de entrada para qualquer hábito do que eu poderia chamar de leitura profunda clássica —com dois olhos na frente do papel e nada mais acontecendo.

TARA BOOTH/NYT

Quando encarei essa verdade há alguns meses, pareceu um fracasso parental. Embora tivéssemos lido muitos livros de histórias quando ela era mais nova, não consegui incutir um dos prazeres fundamentais da vida na minha filha.

Pouco antes da pandemia, uma pesquisa do governo americano revelou o quanto a leitura por prazer havia caído entre as crianças. Quase 30% dos jovens de 13 anos disseram que nunca ou quase nunca liam por diversão, um aumento substancial em relação aos 8% que disseram o mesmo cerca de 35 anos antes. Dado que o tempo de tela entre as crianças também aumentou significativamente durante a pandemia, é justo concluir que a leitura de lazer é uma atividade cada vez mais ameaçada entre as crianças.

Para aqueles de nós que somos leitores ao longo da vida, transmitir a importância da leitura não deve ser difícil. No entanto, achei estranhamente difícil comunicar qualquer coisa à minha filha relutante em ler.

Ela alegava não gostar de ler. Além disso, ela não se importava em gostar. E ela não via nada disso como um problema. Muitas de suas amigas, ela me explicou, simplesmente "não gostavam" de ler. Percebi que se eu quisesse comunicar a alegria da leitura para minha filha, eu tinha que esclarecer qual era a alegria para mim.

Para mim, isso parecia apropriado para o desenvolvimento. O problema era que a maneira mais fácil para ela encontrar fuga era mergulhar no caos viciante de seu smartphone.

Então eu fiz campanha. Eu disse a ela que ela precisava ler porque romances são a melhor maneira de aprender sobre como o interior das pessoas funciona. Ela disse que poderia aprender mais observando as pessoas que ela seguia nas mídias sociais, que eram todas sobre derramar seus interiores.

Eu disse que os livros ofereciam narrativas. Ela disse: "Netflix."

Eu disse que os livros ensinavam história. Ela disse: "A internet."

Eu disse que ler a ajudaria a se entender e ela disse: "Hum, não, obrigada. Eu vou apenas viver."

Prometi, extravagantemente, que compraria todos os livros que ela quisesse e construiria estantes de livros em seu quarto, para que ela pudesse ver as lombadas de todos os livros que amava da cama dela. Ela disse: "Mamãe, bem-vinda ao seu sonho."

Eu não conseguia vencer nossos debates, percebi, porque poucos dos argumentos dela contra a leitura pareciam errados para mim. Sim, ler é uma maneira de ampliar seu universo e descobrir novos mundos —mas a internet inteira também. Então essas discussões, que irritavam nós duas, inevitavelmente se resumiam a mim bajulando sobre cognição e atenção e como ler é "bom para você".

Não foi por isso que eu queria que minha filha pegasse um livro. Não era sobre otimizar sua função cerebral, mas sobre ter acesso a uma certa magia sutil. Então, decidi cortar todo o raciocínio com uma praticidade fria e dura: dinheiro. Eu disse à minha filha de 12 anos que pagaria a ela US$ 100 (R$ 550), para ler um romance. Ela disse: "O quê? Sério?"

Então, é claro, ela disse sim.

Perguntei a amigos sobre qual livro funcionaria para acender o desejo de leitura dela. Enquanto alguns esquisitos sugeriram coisas como "O Pequeno Príncipe" e "O Morro dos Ventos Uivantes", o livro mais frequentemente sugerido por pessoas que conhecem minha filha foi "The Summer I Turned Pretty", de Jenny Han, que havia se transformado em uma série popular da Amazon Prime que minha filha assistiu e amou.

Eu negociei o acordo: ela receberia os cem dólares se terminasse o livro em um mês. Então embarcamos em férias na praia, junto com meu namorado, para uma romântica ilha grega. Perfeito!

As férias duraram oito dias, e antes do sétimo dia terminar, minha filha terminou o livro. Quando voltamos para casa, ela pediu a continuação, e terminou em cerca de duas semanas —sem custo extra.

Isso resultará em uma longa vida de leitura cheia de pilhas de livros oscilantes na mesa de cabeceira? Não sei. O que sei é que minha filha agora tem US$ 100 em itens novos da Sephora que passei o ano passado me recusando a comprar.

Também sei que, juntas, finalmente abrimos um novo portal para ela na página impressa: um lugar pessoal, tranquilo, que imagino —e espero— que a servirá por toda a vida. Parece o melhor dinheiro que já gastei.

Mireille Silcoff é crítica cultural no The New York Times e autora da coleção de contos "Chez L'Arabe".

