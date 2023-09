Medidas de saúde de baixo custo podem impulsionar grande queda na mortalidade materna, diz relatório

Financial Times

Uma série de medidas de baixo custo para tornar o parto mais seguro pode salvar a vida de mais 2 milhões de mães e bebês em todo o mundo até 2030, disse uma importante organização filantrópica.

A Fundação Bill Melinda Gates disse na terça-feira que desde 2016 o progresso na redução da mortalidade materna global estagnou, em parte por causa da interrupção causada pela pandemia de coronavírus. Em alguns países, incluindo os EUA e a Venezuela, as taxas de mortalidade materna aumentaram nos últimos anos.

Com quase 800 mulheres morrendo no parto todos os dias, a fundação pediu "ação imediata" para cumprir a meta de desenvolvimento sustentável da ONU de redução da taxa de mortalidade materna para menos de 70 em 100.000 nascimentos, e a mortalidade neonatal para pelo menos 12 mortes por 1.000 nascimentos, até 2030. A projeção atual é de 138 mortes maternas por 100 mil nascimentos até essa data, ou quase o dobro da meta.

A anemia afeta até 37% das mulheres grávidas em todo o mundo; em alguns locais do sul da Ásia, essa taxa saltou até 80% - Adobe Stock

Os co-presidentes da fundação, Melinda French Gates e Bill Gates, delinearam sete "inovações" e práticas – muitas de baixo custo e entregues por parteiras e parteiras – que poderiam prevenir mortes por complicações do parto, como hemorragias pós-parto, sepse e outras infecções.

Medidas como o aumento do uso de antibióticos e tratamentos de anemia, incluindo suplementos de micronutrientes, podem salvar 2 milhões de vidas adicionais até 2030 e 6,4 milhões de vidas até 2040, acrescentaram.

O relatório dizia que "as mudanças políticas (...) e mais investimento na saúde da mulher e nos profissionais de saúde, incluindo as parteiras" seriam necessários para reduzir a mortalidade materna.

Ao lançar o relatório, Mark Suzman, presidente-executivo da fundação, disse que "enormes progressos" foram feitos na redução de mortes durante o parto em países de baixa e média renda na África subsaariana, sul da Ásia e outras regiões.

Entre 2000 e 2015, a mortalidade infantil evitável caiu mais da metade, para menos de 5 milhões de mortes por ano, disse ele.

O progresso primeiro desacelerou e depois estagnou "em grande parte [como] resultado da crise da Covid-19", que "interrompeu os sistemas de saúde e restringiu o financiamento", disse ele.

O relatório observou que 18 indicadores-chave nos ODS da ONU – da pobreza à igualdade de gênero, da educação à segurança alimentar, da saúde ao clima – podem não ser alcançados até a meta de 2030.

Mas se as autoridades de saúde implementarem as inovações recomendadas e aumentarem o uso de vacinas ou mosquiteiros contra a malária, "então é absolutamente possível reverter os retrocessos e alcançar os ODS", acrescentou Suzman.

O professor Bosede Afolabi, chefe de obstetrícia e ginecologia da Universidade de Lagos, na Nigéria, disse na coletiva de imprensa que dar suplementos de micronutrientes a mulheres anêmicas durante a gravidez reduziu o número de natimortos em cerca de 21% e o baixo peso ao nascer em 19%, ao mesmo tempo em que reduziu "a mortalidade infantil de seis meses em grande medida".

A anemia afeta até 37% das mulheres grávidas em todo o mundo. Em alguns lugares do sul da Ásia, essa taxa saltou até 80%, observou o relatório.

Em um ensaio na África subsaariana, o uso do antibiótico azitromicina reduziu os casos de sepse em um terço. French Gates acrescentou que também pode ser um divisor de águas nos EUA, onde a sepse causa 23% das mortes maternas e que tem algumas das "taxas de mortalidade materna mais desiguais entre os países de alta renda".

Robert Yates, diretor do programa de saúde global do think tank Chatham House, com sede em Londres, disse que a Covid-19 expôs o subinvestimento global em saúde. Embora tenha saudado o investimento nas intervenções recomendadas pela Fundação Gates, também foi necessário aumentar o financiamento em infraestrutura, trabalhadores, ambulâncias e commodities.

"Se vamos ver melhorias na mortalidade materna, há um papel para a comunidade internacional ajudar", disse ele, mas acrescentou que serão "grandes aumentos no financiamento público doméstico [que] farão a diferença".