Nipah: O que sabemos sobre a propagação do vírus em Kerala, na Índia?

Reuters

O estado de Kerala, no sul da Índia, fechou algumas escolas e escritórios esta semana, enquanto as autoridades corriam para travar a propagação do mortal vírus Nipah.

Duas pessoas morreram no quarto surto da doença desde 2018.

Moradores fixam uma placa com os dizeres "zona de contenção de Nipah" em uma barricada colocada para bloquear uma estrada; o objetivo é evitar a propagação do vírus Nipah na vila de Ayanchery, no distrito de Kozhikode, em Kerala, na Índia - Reuters/ Stringer

De onde veio o vírus?

O vírus Nipah foi identificado pela primeira vez em 1998 durante um surto de doença entre suinocultores na Malásia e Singapura.

É capaz de infectar humanos diretamente através do contato com os fluidos corporais de morcegos e porcos infectados, com alguns casos documentados de transmissão entre humanos.

Os cientistas suspeitam que Nipah exista entre raposas voadoras há milênios e temem que uma cepa mutante e altamente transmissível surja dos morcegos.

Quais são os sintomas e como é tratado?

Não há vacinas para prevenir ou curar a infecção, que tem uma taxa de mortalidade entre cerca de 70%. O tratamento usual é fornecer cuidados de suporte.

As pessoas infectadas desenvolvem inicialmente sintomas que incluem febre, desconforto respiratório, dores de cabeça e vômitos, diz a Organização Mundial da Saúde (OMS). Encefalite e convulsões também podem ocorrer em casos graves, levando ao coma.

O vírus está na lista de pesquisa e desenvolvimento da OMS de patógenos com potencial epidêmico.

Onde ocorreram os surtos anteriores?

O surto de 1998 na Malásia e Singapura matou mais de 100 pessoas e infectou quase 300. Desde então, se espalhou por milhares de quilômetros, matando entre 72% e 86% dos infectados.

Mais de 600 casos de infecções humanas pelo vírus Nipah foram relatados entre 1998 e 2015, mostram dados da OMS.

Um surto de 2001 na Índia e mais dois em Bangladesh mataram 62 das 91 pessoas infectadas.

Em 2018, um surto em Kerala ceifou 21 vidas, com outros surtos em 2019 e 2021.

Partes de Kerala estão entre as que correm mais risco global de surtos de vírus de morcegos, mostrou uma investigação da Reuters em maio.