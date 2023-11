EUA expandirá vigilância de amostras de viajantes para vírus respiratórios

Reuters

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (6), que está expandindo os testes de amostras coletadas de viajantes internacionais e incluirá gripe e vírus sincicial respiratório (VSR) a partir de novembro.

O programa de vigilância genômica baseado em viajantes, ou TGS, da agência começou em 2021 para auxiliar na detecção precoce de novas variantes do SARS-CoV-2.

O CDC realiza coleta voluntária de swabs nasais e amostragem de águas residuais de aeroportos como parte do programa.

Sede do Centro de Controle de Doenças, em Atlanta, Geórgia - Tami Chappell - 30.set.2014/Reuters

A ação abrange sete aeroportos internacionais —Los Angeles, John F. Kennedy em Nova York, São Francisco, Boston Logan, Washington Dulles, Seattle e Newark.

"Nosso foco está sempre nos aeroportos que são centros internacionais e recebem voos de uma ampla variedade de locais internacionais, para que possamos ter uma visão do que está acontecendo globalmente e detectar cepas preocupantes precocemente", disse Cindy Friedman, chefe do Departamento de Saúde dos Viajantes do CDC.

Das 6.000 amostras de swab nasal coletadas a cada semana sob o programa, cerca de 2.000 são testadas para doenças respiratórias, disse Friedman, acrescentando que os swabs nasais de dois dos sete aeroportos participantes foram testados desde outubro.

A amostragem de águas residuais de alguns dos aeroportos começou em novembro, acrescentou Friedman, sem fornecer detalhes sobre os locais.

A expansão piloto, que durará vários meses, ocorre antes dos meses de inverno nos Estados Unidos, quando os vírus causadores de doenças respiratórias geralmente circulam com mais intensidade.

O CDC alertou que espera que as hospitalizações por Covid, infecções por VSR e gripe neste ano sejam semelhantes aos números do ano passado, mais altos do que os níveis pré-pandêmicos.

O TGS é uma parceria público-privada da agência de saúde. O projeto de expansão está sendo implementado pela empresa de biotecnologia Ginkgo Bioworks (DNA. N) e pela empresa de bem-estar XWELL (XWEL. O).