Número de fumantes cai no Brasil, mas cresce uso de vape entre jovens

São Paulo

Esta é a edição da newsletter Cuide-se desta terça-feira (31). Quer recebê-la no seu email? Inscreva-se abaixo:

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Edição de hoje é sobre como evoluímos no combate ao cigarro ao mesmo tempo em que o fumo eletrônico não para de crescer. Mostro os riscos e os efeitos (não só nos fumantes) que tabaco causa.

Pesquisadores analisaram a interação entre tabagismo e HPV - Wirestock/Freepik

Quem ainda fuma no Brasil?

Ainda me lembro das propagandas de cigarro na TV, sempre com uma aura provocativa nos anos 1990. É verdade que os maços já tinham tarjas indicando os efeitos adversos relacionados ao tabagismo, consequência do processo bilionário que levou a indústria do tabaco a indenizar governos por omitir os riscos à saúde do cigarro. Pode até ser, mas fumar, naquela época, ainda era sinônimo de status.

Felizmente, aos poucos, a pressão coletiva levou à redução no consumo. O Brasil é um dos países reconhecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde) por ter implementado as medidas de combate ao tabagismo.

Segundo os dados do Vigitel (Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), o número de fumantes com 18 anos ou mais de idade caiu nos últimos anos, passando de 15,7%, em 2006, para 9,1%, em 2021.

Sim, mas… Outras formas de consumo têm crescido entre os jovens no Brasil.

24% dos jovens de 18 a 24 anos dizem ter experimentado cigarro eletrônico, mais do que os 19,7% em 2022 (dados da Vital Strategies e da Universidade Federal de Pelotas).

O fenômeno de crescimento do uso de vape no Brasil foi tema de reportagem da Folha em julho. Houve aumento no número de usuários, de 500 mil, em 2018, para 2,2 milhões, em 2022.

Vale lembrar que o consumo é proibido no país e, como o mercado é ilegal, não há controle de quais substâncias existem dentro dos dispositivos vendidos.

À repórter Isabella Menon, o pneumologista Fred Fernandes, que atua no InCor (Instituto do Coração), disse ser falsa a ideia de que o cigarro eletrônico é mais saudável. "O vape cria novos consumidores", afirma. "Faz mal às vias respiratórias e ao coração. É trocar uma substância tóxica por outra sem tratar a dependência."

Há estudos que mostram que ele é tão ou mais prejudicial à saúde que os cigarros convencionais.



Para não esquecer...

Quatro coisas que você precisa saber sobre fumar.

É uma das principais causas de mortes evitáveis —cerca de 8,7 milhões de pessoas morrem todos os anos por fumar e 1,2 milhão morre pelos efeitos do fumo passivo; Pesquisas mostram a associação do cigarro a doenças cardiovasculares, câncer (não só de pulmão), hipertensão, obesidade e Alzheimer; O consumo de cigarro e vapes pode levar a perdas econômicas, sendo que 8% da renda dos brasileiros no país é comprometida pelo tabagismo, diz pesquisa do Inca (Instituto Nacional do Câncer); O governo brasileiro gastou R$ 1,3 bilhão só em 2019 com os custos relacionados ao câncer de pulmão, sejam eles diretos ou indiretos.

Para compartilhar…

Um webstories com dicas para quem ainda não parou de fumar. Clique abaixo e compartilhe.

[vamos colocar como chamada]

https://www1.folha.uol.com.br/webstories/equilibrioesaude/2020/10/como-parar-de-fumar/

CIÊNCIA PARA VIVER MELHOR

Novidades e estudos sobre saúde e ciência