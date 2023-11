SP registra quatro casos de dengue de subtipo raro, que não tem epidemia há 15 anos

São Paulo

A Secretaria da Saúde de Votuporanga (a 521 km de São Paulo) confirmou quatro casos de dengue do sorotipo 3, que não causa epidemia no Brasil há 15 anos. Os sorotipos epidêmicos no país são do tipo 1 e 2.

O primeiro foi detectado em uma mulher, de 34 anos, que chamou a atenção por conta da intensidade dos sintomas clássicos da doença —febre, vômito, dor e manchas vermelhas pelo corpo, além de sangramento nasal e pela urina.

Nas ações de bloqueio, a secretaria identificou outros sete casos suspeitos. As amostras foram colhidas e enviadas para análise. Destes, três foram confirmados para o mesmo sorotipo. As pacientes são mulheres com 5, 31 e 46 anos.

Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela - Shinji Kasai/AFP

Todos os casos pertencem ao mesmo território, localizado em um bairro da região sul da cidade, de acordo com a pasta. As quatro pessoas estão em casa e passam bem.

A secretaria seguirá com a coleta de amostras em outras regiões da cidade e enviará para análise laboratorial para detectar se o vírus circula em mais locais ou se foi uma situação isolada.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, pede que a população permita a entrada dos agentes e que realize a limpeza de seus quintais diariamente. "É um trabalho de todos, um dever de cada cidadão, manter seus quintais e terrenos limpos, livres de objetos que possam acumular água", diz.

No Congresso Brasileiro de Infectologia realizado no último mês de setembro, o professor da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) Kleber Luz, coordenador do Comitê de Arboviroses da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) e consultor para arboviroses da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), chamou atenção para a possibilidade de uma epidemia de dengue 3.

"Os sorotipos 1 e 2 da dengue predominam no Brasil em 2023. O 3 está muito presente no México, na América Central, e já há o encontro dele no Norte do país. Há chance de uma epidemia mais importante, com mortes", disse na época.

O vírus da dengue possui quatro sorotipos. Quando um indivíduo é infectado por um deles adquire imunidade contra aquele vírus, mas ainda fica suscetível aos demais. Existe o perigo da dengue grave, que ocorre com mais frequência em pessoas que já tiveram a doença e são infectadas novamente por outro sorotipo. É o que pode acontecer com a infecção pelo tipo 3.

Entre os sinais de alerta estão os clássicos como febre, manchas vermelhas pelo corpo, dor abdominal, vômito persistente, acompanhados também de sangramento na gengiva, nariz ou na urina. Ao perceber qualquer sintoma, a orientação é para que o cidadão procure atendimento médico na unidade de saúde mais próxima.

Em maio deste ano, um estudo da Fiocruz havia apontado três casos do sorotipo 3 em Roraima e um no Paraná. As análises indicaram que a linhagem detectada foi introduzida nas Américas a partir da Ásia, no período entre 2018 e 2020, provavelmente pelo Caribe.