Como o viés inconsciente na saúde coloca mulheres negras grávidas em maior risco

Shakima Tozay tinha 37 anos e estava grávida de seis meses quando uma enfermeira, ao verificar a frequência cardíaca fetal do bebê que ela carregava, se referiu a ele como "um bandido".

Tozay, assistente social, ficou paralisada. Ela havia acabado de ser hospitalizada no Providence Regional Medical Center em Everett, Washington, com pré-eclâmpsia, uma complicação potencialmente fatal da gravidez, e ela é negra.

"Um 'bandido'?", ela disse. "Por que você o chamaria assim?" O feto tinha 40,6 centímetros e pesava pouco mais do que uma caixa de chocolates.

Um médico que entrou no quarto minimizou o comentário, dizendo que a enfermeira estava apenas brincando, mas isso só machucou Tozay ainda mais. Ela já estava angustiada: ela e seu marido perderam uma gravidez de gêmeos anteriormente, e agora ela estava preocupada que esse bebê também estivesse em risco. O hospital mais tarde se desculpou pelo comportamento da enfermeira, mas o dano já estava feito.

As mulheres negras, que morrem de complicações relacionadas à gravidez duas a três vezes mais do que as mulheres brancas, afirmam que comentários como esses, frequentemente feitos quando estão mais vulneráveis, refletem um viés generalizado no sistema médico. Elas relatam que a equipe médica não as ouve quando reclamam de sintomas e descarta ou minimiza suas preocupações. Estudos validam suas experiências: análises de conversas gravadas entre médicos e pacientes descobriram que os médicos dominam a conversa com mais frequência com pacientes negros e não fazem tantas perguntas como fazem com pacientes brancos. Em notas médicas, os médicos são mais propensos a expressar ceticismo em relação aos sintomas relatados por pacientes negros.

Pairando sobre essas experiências está a dura realidade de que as mulheres negras têm piores resultados na gravidez, perdem mais bebês no primeiro ano de vida e têm taxas mais altas de parto prematuro e natimorto em comparação com as mulheres brancas. Disparidades raciais gritantes nos resultados de saúde persistem entre as mulheres brancas e até mesmo as mulheres negras mais ricas, e entre as mulheres negras e as mulheres brancas que enfrentam as mesmas complicações.

Essas descobertas obrigaram o estabelecimento médico a reconhecer e enfrentar seus preconceitos. Muitos sistemas de saúde tornaram o treinamento anti-viés obrigatório para o corpo docente. Alguns comitês hospitalares que revisam casos com resultados ruins para identificar as causas agora consideram se o viés racial desempenhou um papel.

Especialistas que estudam o viés no atendimento médico afirmam que a grande maioria das pessoas nas profissões de saúde tem boas intenções, mas que até mesmo os profissionais que rejeitam o racismo explícito internalizaram estereótipos culturais, e que esse viés inconsciente ou implícito pode influenciar o atendimento médico e a maneira como se relacionam com os pacientes.

"Eles vão dizer: 'Ei, eu não tenho preconceito', e conscientemente eles não têm", afirma Cristina Gonzalez, professora de medicina e diretora associada do Institute for Excellence in Health Equity na NYU Langone Health. "Mas o inconsciente comanda grande parte do show durante o dia."

O cérebro está programado para tomar decisões rapidamente, disse Sarah Wilson, professora assistente da Universidade Duke. Ele usa atalhos cognitivos que permitem que o viés se infiltre, especialmente quando uma pessoa está incerta, cansada ou estressada —circunstâncias comuns em uma prática ou hospital movimentados, onde os profissionais frequentemente tratam de pacientes que não conhecem.

"Se for uma situação muito complicada e você tiver que tomar uma decisão imediatamente", disse Wilson, "então é muito natural recorrer a essas suposições automáticas".

'Eles nos mandaram embora'

Tozay foi mandada para casa do hospital naquela noite, em 2017, para repouso na cama. A pré-eclâmpsia, uma condição grave que causa pressão arterial extremamente alta, pode levar ao parto prematuro, natimorto, danos aos órgãos e, em última instância, à eclâmpsia —uma convulsão súbita que pode ser fatal para a mãe e o bebê.

Tozay e seu marido, Glen Guss, ficaram de olho na pressão arterial dela, medindo-a frequentemente com um aparelho. Alguns dias depois, ela começou a subir precipitadamente. Durante a gravidez, a pressão arterial alta começa quando o número superior, que é a pressão arterial sistólica, atinge 140 ou mais, ou o número inferior, pressão arterial diastólica, atinge 90 ou mais. Uma das leituras de pressão sistólica de Tozay estava na casa dos 190, disse Guss. Profundamente preocupado, ele a levou de volta ao hospital.

A enfermeira de triagem parecia preocupada e disse ao casal que mediria a pressão arterial de Tozay novamente assim que ela se acalmasse. Alguns exames foram feitos, e enquanto Tozay esperava para ser atendida por um médico, sua pressão arterial caiu para 149/81, de acordo com seus registros médicos, ainda muito alta.

Então, Tozay e seu marido disseram que a enfermeira disse a eles que o médico responsável havia dito que Tozay poderia ir para casa. Guss disse, em retrospecto, que o hospital não deu peso suficiente aos fatores que colocavam sua esposa em alto risco: sua idade relativamente avançada para o parto, aborto anterior, miomas uterinos, baixo líquido amniótico, contrações precoces na gravidez e diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ele e Tozay disseram que nunca tiveram a chance de dizer a um médico que ela sentia que algo estava muito errado, estava tonta e tinha uma sensação "surreal".

Uma porta-voz do hospital, Melissa Tizon, disse que apenas um médico poderia ter solicitado os exames que Tozay fez, mas ela não pôde confirmar nos registros hospitalares se um médico realmente a examinou. Ela disse que um médico estava "envolvido" no cuidado de Tozay, mas acrescentou: "Não podemos dizer se o médico estava cara a cara com o paciente". Tizon disse que uma revisão do hospital sobre a interação concluiu que ela "atendeu aos padrões adequados de cuidado". (Tozay deu consentimento por escrito para que os funcionários do hospital discutissem seu cuidado.)

Não ter um médico examinando uma mulher que entrou na sala de triagem no estágio de gravidez de Tozay seria muito incomum, diz Tanya Sorensen, obstetra especializada em gravidezes de alto risco que supervisiona os cuidados de saúde das mulheres em uma região do sistema de saúde Providence que inclui o hospital onde Tozay foi tratada.

"Eu gostaria de ter dito: 'Não, não vou para casa'", disse Tozay recentemente. "Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Meu marido não sabia. Estávamos confiando que eles sabiam." Guss disse: "Havia tantos sinais vermelhos dizendo que eles deveriam tê-lo retirado imediatamente. Mas eles nos mandaram embora."

Na manhã seguinte, o feto não estava se mexendo.

Estereótipos e Ceticismo

Nas entrevistas, muitas mulheres negras reclamaram de serem estereotipadas por funcionários administrativos, enfermeiras e médicos, e de serem repetidamente questionadas sobre seu estado civil e seguro de saúde —mesmo quando usavam uma aliança de casamento, tinham um sobrenome com hífen ou possuíam seguro privado.

"Sempre me perguntavam: 'Onde está o pai do seu bebê?'" disse Ruhamah Dunmeyer Grooms, 35, analista de negócios e mãe que mora nos arredores de Charleston, Carolina do Sul. "Eu não tenho um pai do bebê. Eu tenho um marido."

Mulheres negras têm mais probabilidade de serem testadas para drogas ilícitas durante o trabalho de parto e parto do que mulheres brancas, independentemente de seu histórico de uso de substâncias, e mesmo que fossem menos propensas do que as mulheres brancas a testar positivo, descobriu um estudo recente.

Em um estudo de registros de pacientes, os pesquisadores descobriram que os médicos demonstram descrença nos registros de pacientes negros, parecendo questionar a credibilidade de suas queixas ao colocar aspas em torno de certas palavras —por exemplo, escrevendo que o paciente "teve uma 'reação' à medicação"— ou descrevendo uma queixa com palavras como "alegações" ou "insiste".

Não levar os pacientes a sério e acreditar em suas histórias pode ter consequências fatais.