Entenda como usar o autoteste para Covid de forma mais eficaz

Embora a Covid tenha se tornado uma parte regular da temporada de vírus respiratórios, os centros de testagem comunitária e os locais de drive-thru onde você poderia determinar se o coronavírus é a fonte de seus resfriados praticamente desapareceram.

Os autotestes ainda são uma ferramenta valiosa para proteger a si mesmo e aos outros do vírus e continuam amplamente disponíveis em farmácias.

Aqui está o que você precisa saber sobre como esses testes funcionam, como obtê-los e quando fazer um.

A resposta mais rápida do sistema imunológico levou alguns cientistas a acreditar que o período de incubação do coronavírus diminuiu ao longo do tempo



Os testes rápidos ainda funcionam?

Sim. Mesmo com novas variantes, os testes rápidos devem ser capazes de capturar com precisão se você está contagioso. Isso ocorre porque os testes rápidos detectam uma proteína dentro do vírus, em vez da proteína spike —localizada na superfície do vírus— que mudou com as variantes, diz Aubree Gordon, pesquisadora de saúde pública de doenças infecciosas da Universidade de Michigan. Ainda assim, há uma ressalva: você precisa testar no momento certo.

Então, quando devo fazer o teste?

Os especialistas recomendam fazer o teste assim que você desenvolver sintomas e ao longo de sua doença, se possível. Mas se você tiver poucos testes, pode ser melhor esperar cerca de três a quatro dias após o desenvolvimento dos sintomas. "Se fosse eu, e eu soubesse que tinha apenas um teste e comecei a apresentar sintomas nesta manhã, eu não usaria esse teste hoje", diz o médico Michael Mina, ex-pesquisador de saúde pública da Universidade Harvard que agora é o diretor científico da eMed, uma empresa de tecnologia de saúde que oferece testes e cuidados virtuais para Covid. "Eu usaria no dia depois de amanhã."

Se o resultado for negativo, faça o teste novamente 48 horas depois para descartar um falso negativo. Se você teve contato com alguém e não desenvolveu sintomas, a FDA [agência reguladora de saúde americana] recomenda esperar cinco dias completos para fazer o teste.

Se você for passar tempo com pessoas que têm alto risco de Covid grave, como alguém em um asilo, você deve fazer o teste imediatamente antes, independentemente de ter sido exposto. É melhor ficar em casa se tiver algum sintoma, como coriza, dor de garganta ou calafrios, independentemente do resultado do teste.

Devo usar um teste vencido?

Provavelmente não, porque ele não será tão preciso. Mas verifique se o seu kit de teste está realmente vencido ou teve validade prolongada.

Se você usar um teste vencido e der positivo, "acredite", diz Mina. Mas você não deve usar um resultado negativo em um teste vencido para descartar uma infecção.

Recebi um resultado positivo. Ainda preciso relatar?

Um resultado positivo significa que você está infectado e provavelmente contagioso. Você deve notificar os contatos próximos e se isolar para evitar expor mais pessoas. Também é uma boa prática relatar seu resultado positivo às autoridades de saúde, o que pode ajudar os funcionários de saúde pública a adaptar suas orientações e alocar recursos adequadamente.

Meu resultado positivo pode estar errado?

Falsos positivos são "bastante raros", diz Gordon. Mas se você quiser ter mais tranquilidade, ela acrescentou que você pode fazer o teste novamente com um kit diferente ou pedir ao seu médico um teste PCR, que pode detectar quantidades menores de vírus em relação a um teste rápido.

A intensidade da linha do seu teste de Covid corresponde à gravidade da doença?

Se você fizer o teste todos os dias da sua infecção, poderá notar que a linha de teste rosa vai de fraca a brilhante antes de desaparecer novamente. Pesquisadores descobriram que a aparência da linha de teste tende a indicar a quantidade de proteína viral presente. E se você tiver muito vírus no seu corpo, também pode ter mais chances de transmiti-lo para outras pessoas, diz Gordon.

Mas a intensidade da linha também pode variar dependendo de como você faz o swab, quão antigo o teste é, se você foi vacinado ou infectado anteriormente ou até mesmo em que horário do dia você faz o teste.

Por quanto tempo você é contagioso depois de testar positivo?

Você pode estar espalhando partículas virais um ou dois dias antes de aparecerem os primeiros sintomas; essa eliminação viral pode atingir o pico dois ou três dias após o desenvolvimento dos sintomas. Com o avanço da doença, você se torna menos propenso a transmitir a infecção. Embora algumas pessoas testem positivo por mais tempo, a maioria testará negativo até o 10º dia.

Idealmente, você deve fazer o teste ao longo do curso da sua infecção até obter um resultado negativo, diz Zoë McLaren, professora associada da Universidade de Maryland, Baltimore County. Isso permitirá que você saiba quando é seguro ver outras pessoas novamente.

Eu tive todos os sintomas clássicos da Covid, mas nunca testei positivo. Fiz algo errado?

É possível que você não tenha feito o autoteste do swab corretamente ou que tenha tido outra doença.

Mas a última variante é tão contagiosa que se alguém com quem você mora tiver Covid, é muito provável que você seja infectado, diz Marc Sala, co-diretor do Northwestern Medicine Comprehensive Covid-19 Center em Chicago.

Se você foi vacinado ou infectado anteriormente, seu sistema imunológico reconhecerá o patógeno e entrará em ação para combatê-lo, causando sintomas. Mas o vírus pode não se acumular em níveis suficientemente altos no seu nariz para ser detectado em um teste caseiro, o que significa que, mesmo que você se sinta doente, seu teste pode permanecer negativo e você provavelmente está menos contagioso ou mesmo não contagioso.