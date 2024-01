EUA ignoraram código genético enviado por cientistas chineses pouco antes do início da pandemia

The New York Times

No final de dezembro de 2019, oito páginas de código genético foram enviadas para computadores no National Institutes of Health em Bethesda, Maryland, nos Estados Unidos.

Desconhecido pelos funcionários dos EUA na época, o mapa genético que havia chegado à sua porta continha pistas críticas sobre o vírus que em breve desencadearia uma pandemia.

O código genético, enviado por cientistas chineses para um vasto repositório público de dados de sequenciamento administrado pelo governo dos EUA, descrevia um novo vírus misterioso que havia infectado um homem de 65 anos semanas antes em Wuhan, China. Na época em que o código foi enviado, autoridades chinesas ainda não haviam alertado sobre a pneumonia inexplicada que estava afetando pacientes na cidade central de Wuhan.

No entanto, o repositório dos EUA, que foi projetado para ajudar os cientistas a compartilhar dados de pesquisa comuns, nunca adicionou a submissão que recebeu em 28 de dezembro de 2019 ao seu banco de dados. Em vez disso, três dias depois, pediu aos cientistas chineses que reenviassem o código com certos detalhes técnicos adicionais. Esse pedido ficou sem resposta.

Levou quase mais duas semanas para que um par separado de virologistas, um australiano e outro chinês, trabalhassem juntos para publicar o código genético do novo coronavírus online, desencadeando um esforço global frenético para salvar vidas construindo testes e vacinas.

A tentativa inicial dos cientistas chineses de divulgar o código crucial foi revelada pela primeira vez em documentos divulgados na quarta-feira (17) por republicanos da Câmara investigando as origens da Covid. Os documentos reforçaram as perguntas que circulam desde o início de 2020 sobre quando a China soube do vírus que estava causando seu surto inexplicado —e também chamaram a atenção para lacunas no sistema dos EUA de monitoramento de novos vírus perigosos.

O governo chinês disse que compartilhou prontamente o código genético do vírus com autoridades de saúde globais. Os republicanos da Câmara disseram que os novos documentos sugeriam que isso não era verdade. Relatos de notícias e postagens em redes sociais chinesas há muito tempo relatam que o vírus foi sequenciado pela primeira vez no final de dezembro de 2019.

Mas legisladores e cientistas independentes disseram que os documentos ofereciam detalhes novos e instigantes sobre quando e como os cientistas tentaram compartilhar essas sequências globalmente, ilustrando a dificuldade que os Estados Unidos têm em identificar vírus preocupantes entre as milhares de sequências genéticas comuns que são enviadas diariamente para seu repositório.

"Você nunca teria uma ambulância parada no trânsito normal das 15h", disse Jeremy Kamil, especialista em vírus do Louisiana State University Health Sciences Center Shreveport. Referindo-se ao código do coronavírus de 2019, ele disse: "Por que você permitiria que essa sequência ficasse lá sob o mesmo processo que uma sequência que acabei de receber de uma nova espécie de caracol que encontrei em um desfiladeiro?"

Um porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que inclui o NIH, disse em comunicado na quarta-feira que o código genético não foi publicado porque "não pôde ser verificado, apesar das tentativas do NIH de obter mais informações e uma resposta do cientista chinês".

Em uma carta anterior aos republicanos da Câmara, Melanie Anne Egorin, uma oficial sênior do Departamento de Saúde, disse que a sequência havia sido inicialmente submetida a uma revisão "técnica, mas não científica ou de saúde pública", como era costume. Depois de não receber resposta dos cientistas chineses sobre as correções solicitadas, o banco de dados, conhecido como GenBank, excluiu automaticamente a submissão de sua fila de sequências não publicadas em 16 de janeiro de 2020.

Não está claro por que os cientistas chineses não responderam. Um dos cientistas, Lili Ren, que trabalhava em um instituto de vírus afiliado à Academia Chinesa de Ciências Médicas em Pequim, não respondeu a um pedido de comentário. A embaixada chinesa disse que a resposta da China foi "baseada em ciência, eficaz e consistente com as realidades nacionais da China".

Mas a mesma sequência que o grupo de Ren enviou ao GenBank foi tornada pública em um banco de dados online diferente, conhecido como GISAID, em 12 de janeiro de 2020, pouco depois que outros cientistas postaram o primeiro código do coronavírus. O grupo de Ren também reenviou uma versão corrigida do código ao GenBank no início de fevereiro e publicou um artigo descrevendo seu trabalho.

O intervalo de duas semanas entre o envio do código para o banco de dados dos EUA e a China compartilhar a sequência com autoridades de saúde globais "destaca por que não podemos confiar em nenhum dos chamados 'fatos' ou dados" do governo chinês, disseram os líderes republicanos do Comitê de Energia e Comércio da Câmara.

Jesse Bloom, especialista em vírus do Fred Hutchinson Cancer Center em Seattle, disse que a sequência genética teria fortemente sugerido a qualquer pessoa que a revisasse no final de dezembro de 2019 que um novo coronavírus estava causando os casos de pneumonia misteriosa em Wuhan. Em vez disso, as linhas do tempo oficiais chinesas indicam que o governo não fez esse diagnóstico até o início de janeiro.

"Se essa sequência tivesse sido disponibilizada, provavelmente as vacinas protótipo poderiam ter sido iniciadas imediatamente, e isso foi duas semanas antes de quando elas foram iniciadas", disse Bloom.

Os documentos, primeiramente relatados pelo The Wall Street Journal, não fornecem informações sobre a origem do vírus, disseram Bloom e outros cientistas, dado que a sequência não continha pistas especiais sobre a evolução do vírus e foi posteriormente tornada pública de qualquer maneira.

Mas eles oferecem novos detalhes sobre o ritmo em que a equipe de Ren trabalhou para sequenciar o vírus. O cotonete contendo o vírus que eles analisaram foi retirado do paciente de 65 anos, um vendedor no grande mercado onde a doença foi vista se espalhando pela primeira vez, em 24 de dezembro de 2019. Em quatro dias, os cientistas enviaram os dados genéticos desse vírus para o GenBank.

"Isso é incrivelmente rápido", disse Kristian Andersen, um especialista em vírus do Scripps Research Institute.

Na época, encontrar um novo coronavírus na amostra do paciente não teria provado que era aquele vírus, e não um vírus ou bactéria diferente, causando sua doença, disse Andersen, embora isso fosse uma hipótese razoável.

Essa consideração parecia pesar sobre os cientistas chineses que estudavam amostras de pacientes iniciais. Uma pesquisadora de um laboratório comercial chinês que trabalhava com Ren escreveu em um blog no final de janeiro de 2020 que, embora tivesse identificado um novo vírus em amostras hospitalares, isso por si só não demonstrava que o vírus estava causando casos de pneumonia, retardando um anúncio oficial.

No início de 2020, o governo chinês também emitiu diretrizes desencorajando certas linhas de pesquisa científica e restringiu a divulgação de dados sobre o vírus.

Mesmo depois que o código genético do vírus foi enviado para o repositório dos EUA, seria difícil para os funcionários dos EUA que trabalham no banco de dados orientado para pesquisa perceberem. O repositório contém centenas de milhões de sequências genéticas. Grande parte do processo de triagem é automatizado.

E pelo menos até que os funcionários chineses começassem a soar o alarme no final de dezembro de 2019, quase ninguém saberia procurar um novo coronavírus entre as pilhas de envios.

"Na época, não havia como alguém no NCBI perceber a importância disso", disse Alexander Crits-Christoph, um biólogo computacional, referindo-se ao centro do NIH que administra o GenBank.

Além disso, segundo ele, repositórios genéticos como o GenBank precisam ter cuidado ao divulgar publicamente sequências, dado que os pesquisadores frequentemente usam os mesmos dados para preparar artigos científicos.

Ainda assim, alguns cientistas acreditam que os funcionários de saúde dos EUA e globais têm sido lentos em adaptar bancos de dados como o GenBank para permitir que eles aproveitem sequências que possam ter implicações críticas para a saúde pública.

Um banco de dados desse tipo poderia, por exemplo, escanear automaticamente novos vírus cujos códigos genéticos se sobrepõem aos conhecidos como perigosos, disse Kamil. E poderia garantir que essas sequências sejam divulgadas mais amplamente, mesmo enquanto os funcionários de saúde aguardam detalhes ou revisões ausentes.

"Dê a essas sequências um cuidado especial, meu Deus", disse ele. "Por que as agências responsáveis pela saúde pública ou saúde global não intensificaram seus esforços e disseram: 'Estamos em 2024, precisamos ser mais seguros para que coisas assim não aconteçam novamente?'"