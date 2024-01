Exército pode ajudar no combate a dengue no Brasil; 12 já morreram em 2024

Brasília

O Ministério da Saúde afirma que negocia auxílio do Ministério da Defesa em políticas de combate a dengue no Brasil. A intenção é que o Exército ajude, por exemplo, em tendas montadas para atender pessoas com a doença.

Membros da pasta avaliam que a situação da dengue é preocupante porque, atualmente, quatro sorotipos estão circulando no país ao mesmo tempo. Nas três primeiras semanas epidemiológicas foram registrados 120.874 casos prováveis e 12 mortes pela doença.

"Nós tivemos ontem no final da tarde contato com o ministro da Defesa [José Múcio Monteiro] se colocando a disposição. Vamos acertar hoje qual o tipo de apoio e colocar isso como uma possibilidade customizada em cada local", diz Helvecio Magalhães, secretário de Atenção Especializada à Saúde.

Conforme adiantado pela Folha, o Ministério da Saúde vai disponibilizar vacina contra a dengue para 15 estados e o Distrito Federal, priorizando aqueles com alta transmissão da doença e incidência do sorotipo 2 do vírus. Essa iniciativa abrangerá mais de 500 municípios e priorizará a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A escolha dessas regiões ocorre pela melhor efetividade da vacina contra o sorotipo 2 da dengue. Além disso, a escolha da faixa etária se deu em decorrência do maior número de hospitalizações.

A previsão do governo é vacinar cerca de 3,2 milhões de pessoas em 2024. O esquema vacinal será composto por duas doses, que serão aplicadas em um intervalo de três meses.

Chegaram ao país no último sábado (20), as primeiras 750 mil doses da vacina contra a dengue que serão oferecidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A previsão é começar a imunização em fevereiro.

O Brasil é o primeiro país do mundo a ofertar o imunizantes no sistema público de saúde.

O primeiro lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses da vacina que foram fornecidas sem custos ao governo brasileiro pela farmacêutica Takeda. O Ministério da Saúde informou que adquiriu todas as 5,2 milhões de doses do imunizante —chamado Qdenga— disponibilizadas pelo fabricante para este ano. Elas serão entregues em etapas até o mês de novembro.

A primeira entrega ocorre em meio a uma escalada no número de casos da doença. Oito estados e o Distrito Federal iniciaram 2024 com expressivo aumento nos casos de dengue, de 100% ou mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

Para apoiar estados e municípios nas medidas de prevenção e controle, o Ministério da Saúde repassou R$ 256 milhões para todo o país em uma ação de reforço ao enfrentamento da doença. Do valor total, R$ 111,5 milhões foram transferidos ainda em 2023, em parcela única, para fortalecer a vigilância e a contenção do Aedes aegypti –R$ 39,5 milhões foram destinados a estados e ao Distrito Federal e outros R$ 72 milhões para municípios. Além disso, haverá repasse de R$ 144,4 milhões para fomentar ações de vigilância em saúde em todo o país.