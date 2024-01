Mulheres e seu direito reprodutivo

São Paulo

Há dois anos, escrevi na Folha sobre planos de saúde que estavam exigindo a assinatura de maridos para autorizarem a inserção do DIU em mulheres casadas. A prática, que é ilegal, se respaldava na Lei de Planejamento Familiar, que, na época, estabelecia que a realização de laqueadura tubária ou vasectomia só poderia ser feita com "consentimento expresso de ambos os cônjuges", em homens e mulheres capazes e maiores de 25 anos ou com pelo menos dois filhos vivos.

Hoje, o aval do parceiro já não é necessário e a idade mínima é de 21 anos.



Após a publicação da reportagem, dois planos retiraram as exigências, enquanto o terceiro negou que havia a exigência. Um deles ainda fez acordo com a Defensoria Pública de São Paulo e pagou indenização.



Agora, o tema dos direitos reprodutivos das mulheres e o DIU volta ao centro do debate com a notícia de que o Hospital São Camilo, em São Paulo, afirma que não faz procedimentos contraceptivos tanto em homens quanto em mulheres por questões religiosas. A instituição é confessional católica.

O DIU é um dispositivo utilizado como método contraceptivo - Miroslav/Adobe Stock

O caso veio à tona após a comunicadora Leonor Macedo, 41, ser informada em uma consulta na instituição que o procedimento de inserção do DIU não poderia ser realizado ali devido aos valores religiosos do local.



Em seu relato na rede social X (antigo Twitter), Leonor afirma que ficou "em choque".



Em nota, o hospital indica que "tais procedimentos são realizados em casos que envolvam riscos à manutenção da vida".

Conversei com Débora Diniz, professora de direito da UnB (Universidade de Brasília) e pesquisadora da área de direitos reprodutivos, para colaborar com uma reportagem sobre o assunto. A docente afirmou que um hospital que atua dentro de um marco constitucional em que o planejamento familiar é entendido como uma garantia do direito à saúde não poderia se negar a fazer este tipo de procedimento.

"O fato de o hospital não fazer para homem e mulher não altera em nada a violação do direito à saúde, a violação do acesso a serviços de saúde", afirma.



Débora ressalta que, "em um país que criminaliza o aborto", decisões Hospital São Camilo "evidênciam a sequência de barreiras que mulheres enfrentam para previnir uma gravidez não planejada.



Por outro lado, a advogada Mérces da Silva Nunes, especialista em direito médico, que foi ouvida pelo repórter Leonardo Zvarick para a mesma reportagem, argumenta que a negativa não ofende os princípios da bioética.



"Se não há risco para a integridade da saúde do paciente, o hospital privado pode se negar a realizar o procedimento por preceitos religiosos".

