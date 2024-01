Saiba como lidar com interrupções durante o trabalho no escritório ou em casa

The New York Times

Por que é tão irritante quando as pessoas interrompem? Para muitos de nós, pode parecer diminutivo e condescendente, diz Maria Venetis, professora associada de comunicação na Universidade Rutgers. Como você lida com interrupções no escritório ou em casa? Pedi a especialistas que compartilhassem dicas.

APRENDA COMO RESPONDER A INTERRUPÇÕES NO TRABALHO

Pese suas opções, afirma Elaine Swann, especialista em etiqueta. Pergunte a si mesmo se você deve falar ou deixar a interrupção passar. Se você decidir interromper, Swann sugere "levantar a mão um pouco e dizer: 'Espere um momento, gostaria de terminar meu pensamento'".

Venetis recomendou dizer: "Só um segundo, e eu vou ceder a palavra". Fazendo isso, você reconhece a outra pessoa enquanto defende a si mesmo, disse ela.

Se você é frequentemente interrompido durante reuniões, encontre um colega de trabalho que possa intervir e recolocar o foco na conversa, afirma Swann. ("Gostaria de ouvir o que Sandra estava dizendo.")

Você também pode lidar com interrupções antes que elas comecem, diz Swann. "Prepare o terreno dizendo: 'Tenho algo para compartilhar. Vou levar apenas cerca de cinco minutos'".

APRENDA COMO LIDAR COM INTERRUPÇÕES NO SEU RELACIONAMENTO

Interrupções constantes podem causar rupturas na conexão e confiança, diz Alexandra Solomon, psicóloga do Family Institute na Universidade Northwestern.

Se interromper é um padrão em seu relacionamento, ela recomenda iniciar uma "conversa curiosa" com seu parceiro quando vocês não estiverem no calor do momento. Explore a causa raiz do problema, afirma Solomon.

Pergunte um ao outro: Como você descreveria nossos padrões de conversa? Como você se sente quando é interrompido? A linguagem corporal sutil também pode funcionar em casa, disse ela. Se um parceiro está "entrando com tudo", ela sugere colocar a mão em seu antebraço ou levantar um dedo de "espere".

APRENDA O QUE FAZER SE VOCÊ É O QUE INTERROMPE

Você está monopolizando a conversa? Observe seu ouvinte por sinais, diz Solomon. A pessoa parece impaciente ou desinteressada? Se você ler uma transcrição da conversa, vocês dois estão falando por aproximadamente o mesmo tempo?

É isso que você deve buscar, afirma Solomon. "Tendemos a querer que nossas conversas sejam como um jogo de tênis, com muito vai e vem", disse ela.

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.