Noivos americanos dão novos rumos às tradições nos casamentos

Enquanto algumas tradições matrimoniais testadas e comprovadas perderam seu encanto, os profissionais do setor estão atentos às versões modernas que homenageiam e aprimoram tendências clássicas. "Os casais estão buscando dar um toque pessoal às convenções e abordá-las de uma nova maneira. Querem mantê-las, mas de forma atualizada e personalizada", diz Heather Balliet, proprietária da Amorology Weddings, empresa de planejamento de casamentos e eventos em San Diego, na califórnia (EUA).

A seguir, apresentamos alguns costumes antigos que passaram por mudanças criativas, com exemplos compartilhados por especialistas, que mostram como as celebrações de casamento evoluíram à medida que os casais desejam que elas sejam mais inclusivas e memoráveis –desde refeições em ambientes acolhedores e familiares para os noivos e os convidados próximos, em vez de mesas separadas, até bolos flutuantes.

Mesa de casamento em Palm Springs, na Califórnia (EUA) - 9.abril.2022 - Roger Kisby/The New York Times

Retratos sofisticados dos convidados

Todo mundo quer registrar todos os acontecimentos –geralmente, ao mesmo tempo. As câmeras Polaroid eram nostálgicas, com um estilo à la Andy Warhol. As enormes cabines fotográficas que imprimiam tiras de fotos eram muito lúdicas. Equipamentos fotográficos móveis, equipados com acessórios para os convidados, já estão fora de moda.

"Embora essas opções proporcionassem experiências interativas e uma lembrança do casamento, eram um tanto brincalhonas e bregas. Agora os casais estão voltando às fotos tradicionais dos convidados, em preto e branco, para as quais são montados pequenos estúdios no local do casamento", observa Kelly McWilliams, proprietária da Kelly McWilliams Celebrations, Weddings and Parties, empresa que organiza eventos em Cabo Coral, na Flórida.

Ela afirma que os noivos que desejam mais sofisticação estão se inclinando para a estética das famílias mais refinadas. "Os retratos espontâneos contam uma história de maneira diferente e são cuidadosamente planejados e posicionados pelos fotógrafos, apresentando uma abordagem mais artística e atemporal. São feitos de forma mais desacelerada e cuidadosa, diferentes dos que são publicados no Instagram, que são mais extravagantes, e dos quais os casais já se cansaram."

Alguns fotógrafos oferecem serviços de fotos de convidados, assim como a cobertura total da cerimônia. "Eles percorrem o evento capturando todos os instantes que vão contar a história do casamento. Os retratos, normalmente dos convidados, são editados para parecer capa da 'Vogue', e são uma ótima lembrança para todos", acrescenta McWilliams.

Presenteando o buquê

Jogar o buquê pode parecer algo fora de moda. À medida que os casais procuram incluir tradições significativas nas celebrações, o lançamento do buquê, que antes era reservado para as mulheres solteiras do evento, é substituído pela "dança do aniversário de casamento". "As festas de casamento no sul dos Estados Unidos são ancoradas em convenções, mas também prestam homenagem aos mais velhos. O objetivo é presentear o buquê e reconhecer outro casal, geralmente o que está casado há mais tempo", observa Autumn Washington, proprietária da Lavender by Autumn, empresa de planejamento de casamentos em Atlanta.

Ela conta que, nessa versão mais moderna da tradição, um DJ toca uma música romântica enquanto chama todos os casais para a pista. Em geral, é solicitado aos que estão casados há cinco anos ou menos que se retirem primeiro. O DJ vai aumentando as décadas durante vários momentos, até que reste só um casal na pista.

"O buquê é entregue ao último par, que é parabenizado pela duração de seu casamento e pelo compromisso de ter encontrado o amor. Costuma-se pedir ao casal que faça um discurso com alguns conselhos. É um momento que celebra as pessoas que já encontraram o amor, em vez de escolher alguém que ainda está nessa busca", pontua Washington. O gesto, em sua opinião, é mais significativo e esperançoso.

Deixe sua mensagem após o bipe

Segundo alguns especialistas do setor, se você continua oferecendo um livro de visitas de papel para que os convidados escrevam "parabéns", pode muito bem usar tinta de lula e papel de pergaminho. "Já saiu de moda. Ninguém quer escrever nada quando tem um martíni na mão", afirma Danielle Rothweiler, proprietária da Danielle Rothweiler Events and Designs, empresa de planejamento e decoração de casamentos em Verona, Nova Jersey.

Os livros de visitas, que passaram de onipresentes e obrigatórios a personalizados, foram substituídos por opções interativas de gravação digital de voz.

"Os áudios, seja por meio de aplicativos de mensagens, seja pelo Instagram, se tornaram parte da vida cotidiana, e é esperado que isso se reflita nesse costume. A gravação permite aos casais reviver a emoção e a felicidade dos convidados, e também ouvir o barulho de fundo, que faz parte da experiência", comenta Rothweiler, que acrescentou que os diferentes estilos de telefones e instalações podem combinar perfeitamente com a personalidade e a decoração do casal.

Doces suspensos no ar

Bolos de casamento que descem do teto ou parecem flutuar sobre uma estrutura oscilante personalizada não são sinais de que você bebeu demais, mas sim a nova maneira de apresentar essas sobremesas. "Os casais querem uma experiência romântica, cuidadosa e etérea", afirmou Lois Caplan, proprietária da Arrangements Unlimited, empresa de planejamento e decoração de eventos em King of Prussia, na Pensilvânia.

Antes, os convidados esperavam ver um bolo de casamento de vários andares colocado sobre uma mesa de coquetéis. Os recém-casados cortavam o bolo juntos, o que tradicionalmente era considerado o primeiro ato depois da consolidação do casamento. Segundo Caplan, os bolos suspensos, ou as versões penduradas no teto que descem no local do evento, são uma surpresa inesperada para os convidados – mas representam um aumento considerável no orçamento. "É o Cartier dos bolos", definiu, referindo-se à marca de joias e acessórios que remete a algo luxuoso e prestigiado, e acrescentou que o custo adicional de um balanço para bolos personalizado para combinar com a decoração – o que inclui a estrutura, flores adicionais e de 25 a 30 horas de trabalho manual – aumenta o orçamento em até US$ 10 mil, sem incluir o bolo. "Os casais querem que os convidados fiquem surpresos ao ver o bolo. Tornou-se um espetáculo dentro do casamento", explicou Caplan.

Jantar íntimo em família

Alguns casais estão substituindo a mesa dos noivos, que geralmente apresentava um ambiente íntimo para duas pessoas e se localizava a alguns metros dos outros convidados, por uma versão compartilhada com os familiares próximos, que se assemelha a uma "sala de jantar", disse Emily Campbell, fundadora e produtora executiva da GoBella Design & Planning, empresa de eventos em Breckenridge, no Colorado, acrescentando: "Antes, os casais queriam um pouco de liberdade e privacidade, mas agora buscam um ambiente familiar, sentimental e nostálgico. Pedem uma mesa com os pais e avós. Para tornar autêntica essa experiência, a mesa costuma ter louças da família e outras relíquias emprestadas para a ocasião pela noiva ou pelos parentes. Às vezes, o chef recebe uma receita de família para incorporar ao menu, e os candelabros são pendurados a uma altura baixa, a pouco mais de um metro, em vez dos habituais três metros, criando um ambiente aconchegante."