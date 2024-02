Lasers e microagulhamento melhoram aspecto das olheiras; cremes não têm tanto efeito

The New York Times

Talvez essa rotina soe familiar: você acorda, olha no espelho e examina a pele escura e oca sob seus olhos. Você parece exausto, apesar de ter dormido bem. E talvez você pareça mais velho do que realmente é também.

As olheiras são uma das queixas de pele mais comuns, diz Daniel Friedmann, dermatologista e diretor de pesquisa clínica na Westlake Dermatology em Austin, Texas. E são uma das mais frustrantes de tratar.

Cremes e soros para os olhos que prometem melhorar as olheiras podem ser caros. E a maioria não passou por "nenhum teste laboratorial ou clínico real intensivo", segundo Friedmann, então muitas vezes são ineficazes.

Como as olheiras podem ter várias causas e podem aparecer em tons diferentes —como roxo, azul, marrom ou preto— nem sempre há uma solução única para se livrar delas.

Mas alguns tratamentos podem ajudar.

Por que você tem olheiras, afinal?

À medida que envelhecemos, a pele ao redor dos olhos fica mais fina e perde colágeno, então os vasos sanguíneos por baixo podem aparecer, criando uma descoloração azulada sob o olho, diz o profissional.

Ao mesmo tempo, a pele e os músculos sob seus olhos podem afrouxar, causando bolsas que projetam uma sombra escura, diz Friedmann.

Como diminuir as olheiras - Alexandria Baldridge/Pexels

As olheiras também são genéticas — você tem mais chances de tê-las se outros membros da sua família também tiverem, afirma Ivy Lee, dermatologista em Pasadena, Califórnia. E o tom de pele também desempenha um papel; pessoas com pele mais escura podem ser mais propensas a ter olheiras devido a uma pigmentação marrom sob os olhos, segundo Friedmann.

Alergias podem temporariamente piorar as olheiras, assim como desidratação, fumar, sono insuficiente ou esfregar os olhos, de acordo com Lee.

Cremes para os olhos podem ajudar?

Apesar das alegações nas embalagens dos produtos ou anúncios, não há evidências científicas de que produtos de venda livre realmente eliminem as olheiras, diz o Ronald Moy, dermatologista e cirurgião plástico em Beverly Hills, Califórnia. "Eu acho que nenhum deles funciona", afirma. "Nunca vi pessoalmente nenhuma melhora."

No entanto, ele conduziu pesquisas sobre uma proteína em alguns produtos para cuidados com a pele chamada fator de crescimento epidérmico, que estimula o crescimento celular na pele, e diz que o ingrediente mostrou reduzir as bolsas sob os olhos quando aplicado topicamente. Segundo ele, a substância também pode clarear as olheiras "em um grau modesto".

Lee afirma que outros ingredientes de cremes e soros para os olhos, como ácido hialurônico, antioxidantes ou cafeína, podem minimizar as olheiras, mas que são apenas uma "solução rápida" e não as eliminarão permanentemente.

Por exemplo, ela diz que produtos com ingredientes hidratantes como ácido hialurônico, ceramidas ou vaselina, combinados com agentes clareadores como vitamina C e niacinamida, hidratam e preenchem a pele sob os olhos para que "os vasos sanguíneos subjacentes não sejam tão aparentes".

Mas quaisquer melhorias que você veja serão apenas temporárias. E, na maioria das vezes, você obteria os mesmos efeitos hidratantes com qualquer tipo de hidratante —não necessariamente precisa ser um específico para olheiras.

Produtos de venda livre com retinol podem ajudar a melhorar a renovação celular da pele e engrossar a pele, o que pode clarear as olheiras temporariamente, segundo Friedmann. Ainda melhor, acrescenta Lee, são os retinoides tópicos de prescrição, que podem funcionar melhor do que as versões de venda livre.

Mas os produtos para olheiras podem variar de dezenas a centenas de dólares. E gastar mais não garante melhores resultados. Geralmente não há diferença entre produtos de farmácia e de alta qualidade, exceto por uma "embalagem mais sofisticada", afirma Lee.

Moy acrescenta: "É esperança em uma garrafa."

O que mais funciona?

Alguns tratamentos podem clarear as olheiras, evitar que piorem e às vezes eliminá-las completamente, dependendo do que as está causando, diz a dermatologista.