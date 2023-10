Quantos produtos são realmente necessários para cuidar da pele?

The New York Times

Navegar pela seção de cuidados com a pele de uma farmácia pode ser uma experiência confusa — algo que começou antes de vermos os conteúdos sobre o tema nas redes sociais.

Os médicos também estão frustrados. "Todo mundo está dando conselhos sobre cuidados com a pele, e as pessoas estão inundadas de informações", diz Ahmad Amin, professor associado de dermatologia na Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Dermatologistas dizem que quanto mais simples, melhor - Eric Helgas/The New York Times

Os dermatologistas recomendam manter as coisas simples e dizem que a rotina de cuidados com a pele de todos deve incluir alguns passos essenciais: limpeza, hidratação e proteção solar.

Pedimos a especialistas que nos guiassem por esses fundamentos.

Lave o rosto

Você provavelmente sabe que deve lavar o rosto, mas pode não saber o motivo real ou a melhor maneira de colocar em prática esse primeiro passo.

Limpar a pele remove o óleo, a sujeira, as células mortas, a maquiagem e os poluentes ambientais, afirma Patricia Farris, dermatologista em Metairie, Louisiana (EUA). Essa acumulação pode obstruir os poros e causar acne, e os poluentes podem estimular a produção de radicais livres, que contribuem para o envelhecimento da pele, explica ela.

A maioria das pessoas deve lavar o rosto duas vezes ao dia, mas se você tem pele seca ou sensível, uma vez geralmente é suficiente, afirma Hope Mitchell, dermatologista em Perrysburg, Ohio. Mais do que isso pode remover a camada mais externa da pele, levando a vermelhidão, coceira, ressecamento e erupções cutâneas, diz ela.

Escolher o limpador facial certo depende do seu tipo de pele. Farris recomenda usar um limpador hidratante se você tem pele seca, um limpador em gel ou espumante para pele oleosa ou um produto suave e sem fragrância para pele sensível.

Você não precisa gastar uma fortuna. Marcas de farmácia como Neutrogena, CeraVe e La Roche-Posay são eficazes, diz Farris.

Use um hidratante

A hidratação diária evita que sua pele resseque e pode reduzir a aparência de linhas finas, diz Farris. "Mas você precisa ajustar a escolha do hidratante assim como a do limpador", acrescenta.

Escolha um hidratante leve e livre de óleo se você tem pele oleosa. Se você tem pele seca, use um produto mais cremoso rotulado como "hidratante" ou "para pele seca". Pessoas com pele propensa a acne devem procurar hidratantes não comedogênicos, que não obstruem os poros.

A hidratação duas vezes ao dia é recomendada para a maioria das pessoas, diz Mitchell. Você pode precisar hidratar mais vezes durante o inverno ou sempre que sua pele estiver especialmente seca.

"Se sua pele estiver repuxando, é um sinal de que ela precisa de hidratação urgentemente", afirma.

Você geralmente pode usar o mesmo produto de manhã e à noite, diz Farris. Mas se o seu hidratante diurno contiver protetor solar, use um diferente antes de dormir.

Assim como os limpadores, existem muitos hidratantes eficazes e baratos disponíveis, indica ela.

Aplique protetor solar

A proteção solar deve fazer parte da rotina de todos, independentemente do tipo de pele ou tom de pele, diz Amin. Os raios ultravioleta do sol podem aumentar a produção de radicais livres e danificar o colágeno, acelerando o aparecimento de linhas e rugas, afirma ele.

A exposição excessiva ao sol também aumenta a produção de melanina, o que pode levar ao surgimento de manchas na pele, acrescenta. E aumenta o risco de câncer de pele, de acordo com a Academia Americana de Dermatologia.

Procure por protetores solares de amplo espectro que protejam sua pele dos raios UVA e UVB e tenham pelo menos FPS 30, o recomendado pela organização, diz ele. Existem muitas opções eficazes de protetor solar. Amin recomenda encontrar um que você goste e que realmente use todos os dias.

Hidratantes que contêm protetor solar podem ser uma opção quando você tem exposição solar limitada, diz Farris. Mas muitos produtos combinados têm FPS 15, menor que a recomendação padrão. Portanto, muitas vezes é melhor usar um protetor solar separado, especialmente se você planeja ficar ao sol por um tempo, explica ela.

Outros passos a considerar

Além de um limpador, um hidratante e um protetor solar, que Farris chama de "os conceitos básicos", você pode adicionar um sérum, um esfoliante, um creme para os olhos ou um tônico. "Depende do que você está tentando alcançar", diz ela.

Esses produtos muitas vezes contêm ingredientes ativos como antioxidantes, retinol ou ácidos que podem oferecer proteção UV extra e benefícios antienvelhecimento. E os cremes para os olhos são formulados especificamente para a pele sensível ao redor dos olhos, diz ela.

Ao usar uma combinação de produtos, Farris recomenda para aplicar séruns e cremes para os olhos após a limpeza, mas antes dos hidratantes e protetores solares.

Ela sugere que toda vez que você adicionar etapas a sua rotina de cuidados com a pele, você experimente um produto de cada vez e use-o por cerca de três semanas antes de adicionar algo mais.

"Você não quer apenas aplicar camada após camada, porque às vezes isso pode desencadear irritação, agravar o ressecamento e até causar reações alérgicas verdadeiras", diz Farris. Se você notar esses problemas, pare de usar o produto. Se você já tentou usar alguns produtos e não está obtendo os resultados desejados, converse com um dermatologista, recomenda Amin. Você receberá conselhos sobre quais tipos de produtos e ingredientes podem melhorar sua pele com base em suas necessidades individuais e sobre quais são "mais hype do que realmente beneficiais", afirma.