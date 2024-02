Rio confirma primeira morte por dengue neste ano; cidade vive estado de emergência

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro confirmou o primeiro óbito do ano por dengue no município nesta quarta-feira (7). Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, trata-se um homem de 45 anos, dependente químico, na Maré, zona norte da cidade.

"A dengue foi a causa da morte. Ele já estava desnutrido e houve um agravamento no quadro de desidratação, que o levou a óbito", afirmou Soranz.

Pacientes são atendidos no polo dedicado ao tratamento de dengue no Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, no Rio de Janeir - Mauro Pimentel/AFP

Ainda de acordo com o secretário, uma outra morte causada pelo vírus está sendo investigada.

O Rio de Janeiro vive uma epidemia de dengue, conforme anunciou o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), na sexta-feira (2). O número de internações por causa da doença chegou a 362 em janeiro. É o maior registro da série histórica iniciada em 1974.

Neste ano já são 14.906 casos, mais da metade de todo o período de 2023 que teve 22.866 casos e seis mortes.

"A região oeste do Rio, os bairros de Campo Grande e Bangu são os mais atingidos.

As pessoas têm que eliminar focos da dengue. É aconselhável o uso de repelentes", afirmou Soranz. O decreto de Paes também prevê a reserva de leitos nos hospitais da rede municipal para pacientes com dengue. Carros fumacê —que lançam inseticida contra o mosquito Aedes aegypti, vetor da doença— vão circular com mais frequência nas áreas com maior incidência da doença. Na sexta-feira (2), a prefeitura anunciou que usará 16 veículos do tipo.

Segundo a prefeitura, os principais anos epidêmicos foram: 1986, 1991, 2002, 2008 e 2012.

Existem quatro sorotipos do vírus de dengue (1, 2, 3 e 4), para cada um deles o indivíduo desenvolve imunidade permanente depois de infectado, e cada pessoa pode ter os quatro sorotipos da doença. A maioria dos pacientes desenvolve a forma clínica leve e autolimitada, e uma pequena parte progride com sinais de gravidade.

O período de incubação é em média de cinco a seis dias, podendo chegar a 10 dias.