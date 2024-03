Belo Horizonte amplia vacinação contra dengue para 12 a 14 anos após baixa adesão

Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou nesta sexta-feira (8) a vacinação contra a dengue para adolescentes de 12 e 14 anos. Desde 27 de fevereiro, a imunização ocorria na cidade para a população de 10 e 11. A administração municipal afirmou que a ampliação aconteceu após orientação do Ministério da Saúde.

Na terça (5) o governo federal anunciou que permitiria a ampliação. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a decisão foi tomada após pedido de estados devido à baixa procura do imunizante nos postos de saúde. Até esta quinta-feira (7), foram aplicadas cerca de 17 mil doses da vacina na cidade, segundo a prefeitura.

Belo Horizonte iniciou nesta sexta (8) vacinação contra dengue para faixa etária entre 12 e 14 anos. - Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação

A administração municipal afirma que as doses a serem usadas na ampliação da imunização estão estocadas. O primeiro lote enviado ao município foi de 49,5 mil doses. A prefeitura aguarda a chegada de mais unidades, já que o total de moradores na cidade na faixa etária entre 10 e 14 anos é de 120 mil pessoas.

"As vacinas estarão disponíveis nos 152 centros de saúde do município de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. O esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de três meses Para receber o imunizante é necessária a presença do pai, mãe ou representante legal", afirma a prefeitura, em nota.

É preciso ainda apresentar carteira de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e caderneta de vacinação. "A Qdenga pode ser administrada simultaneamente com as demais doses do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e Adolescente", diz o município.

Para quem teve dengue, a orientação da prefeitura é aguardar seis meses depois do início dos sintomas para iniciar o esquema vacinal. Se a infecção pelo vírus ocorrer após a primeira dose, não há alteração no intervalo entre as aplicações, desde que a segunda dose não seja aplicada em um período inferior a 30 dias do início da doença.

O número de casos confirmados de dengue na capital mineira é de 9.959 em 2024, conforme o último balanço, divulgado pela prefeitura nesta terça (5). O total de mortos chega a 12.