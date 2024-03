Polícia prende suspeito de roubar caixas de Ozempic de farmácias em SP

São Paulo

A Polícia Civil prendeu na terça-feira (5) um homem suspeito de ser um dos principais envolvidos de roubos a farmácias na cidade de São Paulo.

A prisão ocorreu no Brás, região central da capital paulista, pouco depois do assalto a uma farmácia na Vila Saúde, na zona sul.

Medicamentos de alto custo encontrados com suspeito de roubar farmácia, preso na terça-feira (5) em São Paulo - Divulgação/Deic

O homem, que não teve a identidade informada, era procurado pela polícia, segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Ele estava com parte do material roubado. O lote, segundo a polícia, era composto por medicamentos de alto custo, como Venvanse (cerca de R$ 500 a caixa), usado no tratamento de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e Ozempic (aproximadamente R$ 1.000 a unidade), para controle de diabetes, mas que também é utilizado por pessoas que buscam emagrecer.



As atividades da quadrilha especializada em roubos de remédios são apuradas por policiais da 5ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Bancos) —um outro suspeito, ligado ao grupo, foi preso no domingo (3).

"As informações permitiram iniciar uma nova ofensiva para deter outros envolvidos", afirmou o Deic, em nota.

A partir das investigações, a polícia encontrou o suspeito preso na terça em uma pensão na rua 21 de abril. Ele acabou reconhecido quando deixava o local com um grande saco plástico preto com os medicamentos.

O homem foi interceptado quando se preparava para entrar em um Fiat Cronos.

De acordo com o Deic, o suspeito avançou contra os policiais e passou a agredi-los, mas acabou imobilizado.

"A pesquisa dos lotes dos remédios revelou a procedência ilícita", disse a polícia

O veículo apresentava irregularidades, pois pertencia a uma locadora, mas teve as placas trocadas. Dentro do carro foi encontrado um simulacro de revólver.

Funcionários da drogaria reconheceram o preso como participante do ataque, segundo a polícia.

Ele foi autuado por roubo qualificado, ameaça, resistência, desacato e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.