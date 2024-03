DF, 8 estados e 5 capitais já declaram emergência em saúde por dengue

São Paulo

Desde janeiro deste ano, oito estados e o Distrito Federal já decretaram estado de emergência em saúde devido à alta transmissão de dengue no território. Os estados são Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

Entre as capitais, Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Macapá (AP), Natal (RN) e Belo Horizonte (MG) também declararam emergência epidemiológica por causa da doença.

O Brasil registra 1.538.183 casos prováveis e 391 mortes por dengue, segundo atualização mais recente do Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde. São registrados, em média, 757 casos de dengue a cada 100 mil habitantes.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) considera que taxas acima de 300 casos por 100 mil habitantes indicam uma situação epidêmica.

Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela - Shinji Kasai / AFP

Todas as unidades federadas que declararam situação de emergência têm coeficiente de incidência muito superior a 300 por 100 mil habitantes —DF (4.865), Minas Gerais (2.500), Espírito Santo (1.490), Paraná (1.303), Goiás (1.218), Acre (794), Rio de Janeiro (729), São Paulo (641) e Santa Catarina (625).

O decreto permite o emprego urgente de medidas de prevenção e contenção de riscos para epidemias, surtos, doenças emergentes e desastres, conforme definição do Ministério da Saúde.

O Governo de São Paulo decidiu decretar estado de emergência no dia 5 de março. A secretária de saúde então em exercício, Priscilla Perdicaris, afirmou que o objetivo era facilitar a compra de insumos médicos e contratação de equipes por municípios. Segundo o painel do ministério, o estado tem mais de 285 mil casos prováveis e 49 óbitos confirmados pela doença.

No dia 2 deste mês, a Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, declarou situação de emergência devido à epidemia de dengue na cidade. Segundo a publicação, o monitoramento de casos notificados por arboviroses, principalmente a dengue, apontava um "aumento exponencial por semanas consecutivas", com concentração de casos suspeitos nas regiões norte e oeste da capital.

Em fevereiro, o Espírito Santo decretou estado de emergência "como medida de resposta célere para ações administrativas e assistenciais", segundo nota da Sesa (Secretaria Estadual de Saúde).

Goiás também declarou situação de emergência no mês passado após atingir, por quatro semanas epidemiológicas consecutivas, a taxa de incidência de casos suspeitos acima do limite definido pelo planejamento do estado.

Minas Gerais, estado com segunda maior incidência da doença, decretou a emergência em saúde para possibilitar a "adoção de todas as medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção do aumento da incidência de casos de arboviroses, em especial a aquisição pública de insumos e materiais, doação e cessão de equipamentos e bens e a contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial".

Em 17 de fevereiro, a Prefeitura de Belo Horizonte decretou situação de emergência em saúde pública por dengue.

No dia 25 de janeiro, o risco de epidemia de dengue levou o governo do Distrito Federal a declarar situação de emergência. A unidade federativa tem o maior coeficiente de incidência da dengue no país.

Ainda no início do ano, dia 5 de janeiro, o Acre foi o primeiro a declarar emergência. Segundo o governo do estado, à época, o decreto foi uma forma de planejar, alinhar e reforçar as ações de combate em todo o território.