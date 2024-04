Anvisa aprova vacina em gestantes que protege bebês contra bronquiolite

São Paulo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta segunda-feira (1º) a primeira vacina para gestantes contra a VSR (vírus sincicial respiratório), principal responsável por infecções respiratórias agudas em bebês de até seis meses de idade, como a bronquiolite.

Desenvolvido pela Pfizer, o imunizante Abrysvo oferece proteção de 82% a bebês de até três meses de idade contra infecções graves. A proteção cai para 69% entre três e seis meses de idade, nível que ainda é considerado bom para impedir a infecção com hospitalização.

Bebê internado com bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O boletim InfoGripe publicado pela Fiocruz nesta segunda aponta que o aumento da circulação do VSR no país tem gerado aumento expressivo da incidência de Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave) nas crianças com menos de dois anos, superando as infecções por Covid nessa faixa etária.

Até 13 de março, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou 354 casos de Srag por VSR em crianças menores de 6 meses até 6 anos e 11 meses. No dia 21, esse número já era de 516 –45,7% maior.

Globalmente, infecções causadas pelo VSR constituem uma das principais causas de morte em bebês, sobretudo em países de baixo e médio rendimento, segundo pesquisa publicada na Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA no ano passado.



"Quando a mãe recebe a vacina, os anticorpos produzidos por ela atravessam a placenta, fortalecendo o organismo do bebê, cujo sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Essa estratégia representa um grande avanço na proteção contra o VSR, um vírus capaz de impactar profundamente as famílias", diz a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro.

Mulheres grávidas devem receber uma única dose entre a 24ª e 36ª semana de gestação, como forma de oferecer resposta imune contra infecções respiratórias causadas por VSR nos bebês até 6 meses de idade.

Mais de 7.000 gestantes participaram do estudo em 18 centros de pesquisa ao redor do mundo, sendo quatro deles localizados no Brasil.

Uma outra vacina contra VSR também foi aprovada no último ano para a proteção de idosos a partir de 60 anos, outro grupo de risco. Em 2022, a letalidade associada ao VSR nesse público chegou a 21%, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações.

Produzida pela GSK (GlaxoSmithKline), o imunizante, chamado Arexvy, demonstrou eficácia em estudo de 85,7% no contra quadros graves provocados pelo VSR em idosos.