Japão não está contra a OMS na questão dos imunizantes

O governo japonês não se posicionou contra o fato de a OMS (Organização Mundial de Saúde) defender as vacinas contra a Covid-19, diferentemente do que afirma conteúdo viral. Um post circulando no X (antigo Twitter), Facebook e WhatsApp usa imagens de protesto no parque Ikebukuro, em Tóquio, em 13 de abril, para espalhar a desinformação.

A manifestação, de fato, ocorreu, mas foi organizada por grupos antivacina, e não pelo governo japonês. Além disso, o post superdimensiona o ato ao dizer que "mais de 100 mil pessoas" participaram. Não há dados oficiais, mas, segundo um dos organizadores, Kazuo Sato, o público foi de "mais de 10 mil pessoas" —cerca de 0,07% das 13,9 milhões que vivem em Tóquio.

Cidadãos em Tóquio, em janeiro de 2023, quando OMS ainda não havia decretado o fim da pandemia; governo japonês apoia ações da organização de saúde, ao contrário do que diz post - Issei Kato - 9.jan.2023/Reuters

A crítica às vacinas da Covid foi um dos pontos centrais do protesto, mas os participantes também se manifestaram contra a revisão do RSI (Regulamento Sanitário Internacional), documento da OMS elaborado em 2005 para direcionar ações que devem ser tomadas frente a crises de saúde com potencial global.

Em março, o governo japonês se tornou o primeiro doador oficial de campanha da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), ligada à OMS. O país destinou US$ 5 milhões para a Rota Pan-Americana de Saúde Digital, cujo foco é a preparação para pandemias.

