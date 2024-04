Órgão ambiental americano quer limitar a poluição de usinas químicas para reduzir risco de câncer

The New York Times

Mais de 200 usinas químicas nos Estados Unidos serão obrigadas a reduzir os poluentes tóxicos que liberam no ar sob uma regulamentação anunciada pela administração Biden na terça-feira (9).

A regulamentação tem como objetivo reduzir o risco de câncer para pessoas que vivem perto de locais industriais. Esta é a primeira vez em quase duas décadas que o governo apertou os limites de poluição de plantas químicas.

Poluição de usinas químicas pode aumentar o risco de câncer - Sebastien Bozon - 08.fev.23/AFP

A nova regra, da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), visa especificamente o óxido de etileno, usado para esterilizar dispositivos médicos, e o cloropreno, usado para fazer borracha em calçados.

A EPA classificou os dois produtos químicos como prováveis carcinógenos. Eles são considerados uma grande preocupação de saúde em uma área da Louisiana tão densa em plantas petroquímicas e refinarias que é conhecida como Cancer Alley.

A maioria das instalações afetadas pela decisão está no Texas, Louisiana e em outros lugares ao longo da Costa do Golfo, bem como no Vale do Rio Ohio e na Virgínia Ocidental. Comunidades próximas às plantas muitas vezes são desproporcionalmente negras ou latinas e têm taxas elevadas de câncer, problemas respiratórios e mortes prematuras.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Michael S. Regan, administrador da EPA, viajou no ano passado para a Paróquia de St. John the Baptist, na Louisiana, o coração de Cancer Alley, para anunciar a intenção de sua agência de limitar a poluição das plantas.

Regan falou a jornalistas na segunda-feira (8), lembrou que ficou impressionado com a concentração de plantas químicas e com a forma como elas afetaram as famílias por décadas.

"Vi em primeira mão como os efeitos multigeracionais e generalizados da poluição estavam afetando a saúde da comunidade local", disse Regan.

Ele disse que a regra reduzirá os poluentes tóxicos em 6.200 toneladas anualmente e diminuirá as emissões de óxido de etileno e cloropreno em 80%.

De acordo com a regra, os fabricantes de produtos químicos devem monitorar as emissões de óxido de etileno e cloropreno em dutos e tanques de armazenamento e vedar quaisquer vazamentos.

As usinas também serão obrigadas a reduzir as emissões de outros quatro produtos químicos tóxicos: benzeno, usado em combustíveis automotivos, óleos e tintas; 1,3-butadieno, usado para fazer borracha sintética e plásticos; e dicloreto de etileno e cloreto de vinila, ambos usados para fazer uma variedade de plásticos e produtos de vinil.

Um ano após o início do monitoramento, as instalações deverão enviar dados trimestrais para a EPA. Os dados serão tornados públicos para que as comunidades possam entender quaisquer riscos que enfrentam.

Patrice Simms, vice-presidente de litígios para comunidades saudáveis na Earthjustice, um grupo ambiental, disse que era impossível exagerar a importância da nova regulamentação para famílias que vivem ao lado de grandes instalações poluentes.

"Em um sentido muito real, isso é sobre vida e morte", disse ele.

Regan tornou uma prioridade abordar os perigos ambientais enfrentados pelas comunidades que cercam locais industriais, mas seus esforços têm enfrentado obstáculos.

Em 2022, em resposta a reclamações de residentes da Louisiana, a EPA iniciou uma investigação para determinar se o estado havia violado leis de direitos civis ao permitir que dezenas de instalações industriais operassem em torno da Paróquia de St. John the Baptist, uma comunidade predominantemente negra. O Título VI da Lei de Direitos Civis permite que a EPA investigue se os programas estaduais que recebem dinheiro federal estão discriminando com base em raça, cor ou origem nacional.

Mas a Louisiana processou a EPA, argumentando que o governo federal só poderia fazer cumprir a Lei de Direitos Civis em casos nos quais as políticas estaduais fossem explicitamente discriminatórias. A EPA encerrou a investigação no ano passado, mas o estado continuou com seu desafio legal. Em janeiro, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste da Louisiana decidiu a favor do estado.

A nova regra química é amplamente vista como parte do esforço da EPA para encontrar maneiras de fiscalizar plantas poluentes apesar do revés. Na segunda-feira (8), Regan insistiu que a regra não estava relacionada ao caso de direitos civis.

"Como administrador, prometi usar todas as ferramentas em nossa caixa de ferramentas para fazer o que pudermos para proteger essas comunidades da linha de frente", disse ele.

No mês passado, a EPA emitiu regras separadas que exigem que plantas que esterilizam equipamentos médicos e outras instalações que usam óxido de etileno instalem controles de poluição para reduzir suas emissões.

Republicanos e grupos industriais disseram que a regra anunciada na terça-feira (9) era onerosa e questionaram a avaliação científica da EPA sobre os produtos químicos.

"A EPA não deve avançar com esta regulamentação com base no registro atual porque ainda há uma incerteza científica significativa", escreveu a Câmara de Comércio dos EUA em uma carta para a agência.Uma empresa que será afetada pela nova regra é a Denka Performance Elastomer, fabricante de sintéticos em Laplace, Louisiana.

Monitoramento do ar próximo à planta tem mostrado de maneira consistente níveis de cloropreno até 15 vezes a concentração recomendada considerada segura ao longo da exposição, de acordo com a EPA. Segundo afirmou a agência, a planta da empresa representava um "perigo iminente e substancial para a saúde e bem-estar públicos", o que levou a um processo contra a Denka no ano passado, buscando obrigá-la a reduzir suas emissões de cloropreno.

A empresa disse que as concentrações do produto químico estavam bem abaixo do que constituiria uma emergência de saúde pública. Também afirmou ter reduzido significativamente suas emissões químicas desde 2015.

Em comunicado, a Denka chamou a nova regra de "draconiana". Disse que os requisitos forçariam a empresa a "paralisar suas operações a um custo tremendo e risco para seus centenas de funcionários dedicados".

A empresa disse que pretendia contestar a regra na justiça.

O artigo foi originalmente publicado no The New York Times.