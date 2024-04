Secretária do Ministério da Saúde tirou férias em meio ao aumento de dengue

Brasília

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, saiu de férias no fim de dezembro e se afastou das atividades do Ministério da Saúde.

A saída temporária ocorreu quando o ministério já havia criado uma Sala Nacional de Arboviroses para acompanhar o cenário epidemiológico da dengue.

Em nota, a Saúde disse que quase todos os departamentos da secretaria atuam no combate à dengue e que Ethel foi devidamente substituída durante as férias. O afastamento durante o mês de janeiro da secretária foi noticiado pelo jornal O Estado de S. Paulo.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel - Pedro Ladeira - 3.jan.2023/Folhapress

"São 407 profissionais atuando intensamente no planejamento, organização, coordenação e controle das medidas contra a dengue nos departamentos de Emergências, de Imunizações e de Doenças Transmissíveis. Durante seu afastamento, a secretária Ethel Maciel foi devidamente substituída pela dra. Angélica Espinosa —médica, com mestrado e doutorado em Doenças Infecciosas e Saúde Pública— tendo sido garantidos a continuidade e o monitoramento das ações planejadas", disse a Saúde.

A agenda pública de Ethel mostra que ela foi substituída de 26 de dezembro a 24 de janeiro. Em 1° de janeiro, a secretária fez uma postagem em Varanasi, na Índia, a cidade sagrada do hinduísmo, além de ser também um importante centro budista.

"Despeço de 2023 com gratidão. Com as energias do hinduísmo e do budismo abraço 2024 e desejo muita sabedoria para atravessarmos os desafios que nos esperam. Que possamos saber viver todas as pequenas alegrias! Um excelente ano para vocês!!", escreveu na postagem.

Antes de a secretária tirar férias, foi lançado em 8 de dezembro a Sala Nacional de Arboviroses, espaço que permite o monitoramento em tempo real dos locais com maior incidência de dengue, chikungunya e zika.

Já em 2 de fevereiro de 2024, foi criado o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para Dengue e outras Arboviroses.

O Ministério da Saúde registra 2,9 milhões de casos prováveis da dengue neste ano, além de 1.117 mortes confirmadas pela doença, superando o total de óbitos de todo o ano de 2023. Outras mortes 1.806 estão em investigação.

No ano passado, o Ministério da Saúde e especialistas já alertavam para um cenário preocupante da dengue. Em 6 de fevereiro, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez um alerta sobre o aumento de casos de dengue no país.

Em pronunciamento nacional, ela afirmou que a situação de emergência exige uma mobilização de toda a população, além de governo federal, governadores e prefeitos.

"Várias cidades brasileiras estão enfrentando situação de emergência devido ao grande aumento dos casos de dengue", disse a ministra. "Este é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue."