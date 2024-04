Saúde quer aumentar horário de atendimento nas unidades básicas de saúde até às 22h

São Paulo

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (11), medidas que têm o objetivo de fortalecer a Estratégia de Saúde da Família (ESF), parte da Atenção Primária à Saúde (APS), responsável pelo primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde.

Dentre elas, está o aumento de equipes disponíveis nas UBSs (Unidade Básica de Saúde), o que, segundo o secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, acarretará, gradualmente, na ampliação do horário de atendimento nas unidades até às 22h. Hoje, as UBSs ficam abertas de 7h às 19h.

Logo do SUS na fachada de uma unidade de saúde no Rio de Janeiro - Tomaz Silva/Agência Brasil

"No modelo atual, a gente tem um excesso de pessoas por equipe, isso leva a uma sobrecarga, e isso faz com que as pessoas tenham dificuldade em procurar atendimento mesmo nos turnos da manhã e da tarde, quando as unidades de saúde desenvolvem suas atividades", disse o secretário durante entrevista coletiva.

"Ao melhorar a proporção de pessoas por equipe e ao agregarmos mais equipes em uma UBS, você também tem estímulo para expansão de horários de funcionamento", continuou. Não foi especificado se a expansão do horário chegará a todos os municípios e quando isso acontecerá.

O aumento das equipes, por sua vez, acontecerá com base no porte e na vulnerabilidade dos municípios.

No início da atual gestão Lula (PT), havia um déficit de médicos de família no SUS que variava de 45 mil a 65 mil profissionais. Desde então, segundo a pasta da Saúde, houve um aumento de 85% na quantidade de médicos entre 2022 e 2023. De acordo com o ministério, há 25.421 desses profissionais atuando hoje.

A cobertura da estratégia da família está ligada a uma redução na mortalidade infantil, apontam estudos.

A atual meta da pasta é implementar 2.360 equipes de Saúde da Família, 3.030 equipes de Saúde Bucal e mil multiprofissionais — nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas, psicólogos, assistentes sociais — por ano até 2026.

De acordo com portaria publicada nesta quinta-feira (11), o cofinanciamento federal de apoio à manutenção da APS será constituído por um incentivo financeiro a ser repassado pelo Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e do Distrito Federal para apoiar o custeio e a implantação de equipes.

Também será levado em consideração um componente de vínculo —que visa a estimular a qualificação do cadastro, a reorganização da atenção primária no território e a melhoria do atendimento à população— e um componente de qualidade para as equipes.

Ainda segundo o secretário, todos os municípios terão aumento de recursos para atenção primária a saúde. Haverá discussão sobre o repasse de valores para os integrantes das equipes.

"A média do que as equipes de saúde da família recebiam em 2023 de cofinanciamento federal era de R$ 21.394. Cada equipe vai receber pelo menos R$ 24 mil e até R$ 30 mil reais para desenvolver suas atividades", afirmou Proenço.