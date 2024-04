Tratamento para depressão tem se mostrado eficaz contra Parkinson

São Paulo

Os sintomas de Parkinson em Carlos Alberto Palheta, 41, começaram há pouco menos de quatro anos. Morador de Parauapebas, cidade a 721 km de Belém, no Pará, ele sentia rigidez na coluna cervical e, depois, passou a sentir também no lado direito do lábio.

Há 6 meses, Carlos Alberto começou o tratamento uma técnica da neuromodulação não-invasiva chamada de estimulação magnética transcraniana, comprovadamente eficaz contra depressão, mas que, recentemente, tem chamado atenção pelos resultados em pacientes com a doença. O Parkinson gera a degradação dos neurônios que produzem uma substância chamada dopamina, importante para os movimentos e para as emoções.

Esse tratamento envolve a estimulação de áreas no cérebro que controlam a fala e o movimento, afetados pela doença. Com um equipamento no couro cabeludo do paciente, sem intervenção cirúrgica, é possível fazer o mapeamento e estimular as áreas que estão disfuncionais.

A neurocientista e fisioterapeuta Carolina Souza trata paciente com Parkinson - Clínica Reabilitar/Divulgação

Estudos ainda devem avaliar se há uma melhora da qualidade de vida em pacientes com a doença, mas análises já apontam a eficácia da estimulação magnética transcraniana para a melhora das atividades diárias das pessoas com a doença.

"A neuromodulação melhorou muito minha marcha e a minha fala. Eu não conseguia me levantar da cadeira", diz Carlos, após passar por 15 sessões do tratamento. Associado a isso, ele faz exercícios físicos e fisioterapia regularmente e toma medicamentos como Prolopa e Sifrol, indicados para a doença.

O acesso à técnica, no entanto, é dificultado pelos altos preços — entre R$ 750 e R$ 1500 por sessão — e pela baixa difusão da prática. Carlos deve vir a São Paulo a cada 6 meses para fazer o tratamento, indisponível no SUS (Sistema Único de Saúde). Seu plano de saúde negou reembolso, alegando que o tratamento não está incluído no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Manter todo o tratamento, em conjunto, tem saído caro para o paciente. "Sou formado em administração e sempre economizei muito. Consigo fazer porque tenho uma reserva de emergência e meus colegas, na empresa, organizaram uma vaquinha para me ajudar", diz ele.

Profissionais de saúde se movimentam para que haja a inclusão da técnica no sistema público. O PL (projeto de lei) 5376/2023, de autoria da deputada Maria Rosas (Republicanos), tramita na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e pede pela inclusão da neuromodulação na lista de procedimentos do SUS.

O PL foi escrito em parceria com a neurocientista Carolina Souza, que faz parte do grupo de distúrbios do movimento do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. "O estímulo potencializa o que chamamos de neuroplasticidade [capacidade que o cérebro tem de aprender e se reprogramar]. A estimulação modula a atividade do cérebro e ativa neurônios que estão pouco ativos por conta da doença. Seria maravilhoso que estivesse disponível no SUS", diz ela.

Segundo especialistas, a técnica deve ser aplicada em associação a terapias convencionais, como fisioterapia e fonoaudiologia, atividades essenciais para o paciente com a doença.

Para a fisioterapeuta Erica Tardelli, atual presidente da ONG Associação Brasil Parkinson, o problema maior reside no fato de que é raro sequer encontrar no SUS profissionais dessas categorias que sejam especializados em Parkinson.

"Aqui em São Paulo, os pacientes ainda encontram alguma reabilitação, é difícil, mas encontram. Mas em outros lugares, nem está regulamentada a obrigação de fonoaudiólogos para Parkinson, sendo que a evolução da doença inclui a dificuldade para engolir. Nesses casos, o paciente pode ter broncoaspiração e a comida ir para o pulmão. É importante discutirmos a incorporação de novos tratamentos, mas muitos dos pacientes não têm o básico", diz.

Na fonoaudiologia, um tratamento reconhecido mundialmente para Parkinson é o método Lee Silverman, voltado para a reabilitação da fala. A doença gera o enfraquecimento da musculatura e pode causar rouquidão e redução da velocidade de fala. A terapia também não é oferecida pelo sistema público.

Apesar das limitações, hoje, o SUS oferece assistência à saúde neurológica, por meio da Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Neurológica. Há algumas terapias disponíveis para Parkinson como a cirurgia de estimulação cerebral profunda (DBS, significa deep brain stimulation, em inglês), indicada para casos moderados da doença.

O procedimento cirúrgico consiste na implantação de uma espécie de marca-passo no cérebro para reduzir sintomas motores, como tremores, rigidez e dificuldade para andar. Uma bateria alimenta o eletrodo e, após alguns anos, o aparelho, se não for recarregável, deve ser trocado. O paciente também deve ser acompanhado a cada três meses para o ajuste do dispositivo.

Embora o carro-chefe para tratamento da doença, hoje, ainda sejam as substâncias orais, é importante que elas sejam associadas a terapias adjuvantes como essas, diz a neurologista especialista em Parkinson, Sara Casagrande.

"O medicamento que seria mais efetivo seria a levodopa, disponível no SUS, que vira realmente dopamina no cérebro. O problema é que, hoje, ela não dura muito tempo. A pessoa tem que tomar três vezes ao dia e, com o passar do tempo, dura cada vez menos e o paciente passa a ter que tomar a cada duas, três horas, porque a doença progride. Ela também não funciona bem se tomada com um alimento e tem efeitos colaterais, como movimentos involuntários no corpo", afirma.

Ainda é esperado que chegue ao Brasil no próximo ano um remédio aplicado de forma subcutânea, já disponível no Reino Unido, que libera, durante 24 horas por dia, a substância, de forma semelhante à bomba de insulina para diabéticos.