OMS dá autorização preliminar à vacina da dengue da Takeda, já usada no Brasil

São Paulo | Reuters

A vacina contra a dengue da empresa japonesa Takeda recebeu a pré-qualificação da OMS (Organização Mundial da Saúde). O laboratório é responsável pela produção da vacina Qdenga, aplicada atualmente no Brasil contra a doença.

A OMS recomenda o uso de TAK-003 em crianças de 6 a 16 anos em locais com alta incidência de dengue e intensidade de transmissão. A vacina deve ser administrada em um esquema de duas doses com um intervalo de 3 meses entre as doses.

Profissional da saúde segura um frasco da vacina Qdenga durante campanha de vacinação no Rio de Janeiro - Ricardo Moraes/REUTERS

"A pré-qualificação de TAK-003 é um passo importante na expansão do acesso global às vacinas contra a dengue, pois agora é elegível para aquisição por agências da ONU, incluindo UNICEF e OPAS", diz Rogerio Gaspar, diretor da OMS para Regulação e Pré-Qualificação. "Com apenas duas vacinas contra a dengue pré-qualificadas até o momento, aguardamos a apresentação de mais desenvolvedores de vacinas para avaliação, para garantir que as vacinas alcancem todas as comunidades que precisam."

A lista de pré-qualificação da OMS também inclui a vacina CYD-TDV contra a dengue desenvolvida pela Sanofi Pasteur.

A dengue é uma doença transmitida pela picada de um mosquito infectado, o Aedes aegypti. A dengue grave é uma complicação potencialmente letal que pode se desenvolver a partir de infecções por dengue.

A OMS estima que haja mais de 100 a 400 milhões de casos de dengue em todo o mundo a cada ano e 3,8 bilhões de pessoas vivendo em países endêmicos de dengue, a maioria dos quais estão na Ásia, África e nas Américas.

O maior número de casos de dengue relatados foi em 2023, com a Região das Américas da OMS relatando 4,5 milhões de casos e 2300 mortes. A entidade afirma que os casos de dengue provavelmente aumentarão e se expandirão geograficamente devido às mudanças climáticas e à urbanização.