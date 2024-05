Ozempic retarda progressão da doença renal, diz farmacêutica

Reuters

O Ozempic da Novo Nordisk retardou o agravamento da disfunção renal em pacientes com diabetes tipo 2 e reduziu o risco de insuficiência renal, problemas cardíacos, AVCs (acidentes vasculares cerebrais) e morte, de acordo com resultados de um ensaio clínico de fase 3 apresentado na sexta-feira (24).

A empresa disse, em março, que o medicamento para diabetes conhecido como semaglutida, reduziu o risco combinado de problemas renais e eventos cardiovasculares em 24% em um período de 3,4 anos em pacientes que receberam injeções semanais de 1 mg em comparação àqueles que receberam um placebo.

O Ozempic e Wegovy são medicamentos a base de semaglutida - Lee Smith - 12.fev.24/Reuters

Os resultados do estudo "refletem importantes efeitos clínicos sobre os rins, problemas cardiovasculares e na sobrevida dos pacientes de alto risco ... e apoiam um papel terapêutico para a semaglutida nessa população", disse o líder da pesquisa, Vlado Perkovic, da Universidade de Nova Gales do Sul em Sydney, Austrália, em nota.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Os dados mais detalhados do ensaio com 3.533 pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica foram apresentados no encontro da Associação Renal Europeia em Estocolmo e publicados no periódico científico Nejm (The New England Journal of Medicine).

A saúde renal declinou significativamente mais rápido em pacientes que receberam um placebo do que naqueles que receberam Ozempic, como mostrado por uma medida conhecida como taxa de filtração glomerular estimada (eGFR), os pesquisadores descobriram.

O teste foi interrompido precocemente quando um comitê de monitoramento independente revisou os dados e determinou que os benefícios do Ozempic eram claros, disseram os pesquisadores.

O Ozempic pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como agonistas do receptor GLP-1 e tem o mesmo ingrediente ativo do popular medicamento para obesidade da Novo Nordisk, o Wegovy.

A obesidade não era um requisito para participação no teste atual. Mas a Novo e a concorrente Eli Lilly estão esperando obter uma cobertura de seguro mais ampla para seus medicamentos para perda de peso demonstrando seus outros benefícios médicos.

As reduções no risco foram semelhantes nos danos relacionados aos rins, afetando a necessidade de diálise, passar por transplante renal ou ainda na queda precipitada na função renal, disseram os pesquisadores.

Os pacientes no grupo Ozempic tiveram um risco 18% menor de eventos cardíacos adversos graves e um risco 20% menor de morte por qualquer causa, afirmam os autores.

A porcentagem de pacientes que desistiram do estudo, principalmente devido a problemas gastrointestinais, foi de 13,2% no grupo Ozempic versus 11,9% para o placebo.