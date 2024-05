Como o Ozempic está mudando o tratamento de diabetes

The New York Times

Por mais de 20 anos, Betsy Chadwell carregava consigo suas canetas de insulina para todos os lugares. Dia após dia, ela calibrava cuidadosamente as doses necessárias para manter seu diabetes tipo 2 sob controle. "Cada refeição, e todas as manhãs e todas as noites — isso controla sua vida", afirma.

No final de 2021, ela começou a usar o medicamento para diabetes Ozempic. Dentro de meses, conseguiu parar de tomar completamente a insulina de ação rápida que normalmente usava antes de cada refeição, e reduziu substancialmente a dose de insulina de longa duração que usa diariamente.

Reduzir a insulina deu-lhe uma sensação de liberdade. Ela ainda usa um monitor contínuo de glicose para acompanhar seu açúcar no sangue, observando meticulosamente as quedas e picos — mas mesmo tomando menos insulina, diz ela, o Ozempic ajudou a manter seus níveis de glicose mais controlados.

Milhões de americanos dependem de alguma forma de insulina, um medicamento vital que há muito tempo é um pilar no tratamento do diabetes. Mas também pode ser um fardo para pacientes como Chadwell, que devem equilibrar diferentes formulações e doses, e frequentemente precisam ter insulina à mão o tempo todo.

"Eu realmente sinto por esses pacientes, porque você nunca pode parar de pensar nisso", diz Scott Hagan, professor assistente de medicina na Universidade de Washington que estuda obesidade.

Mas, nos últimos anos, Ozempic e um medicamento similar, Mounjaro — ambos injeções semanais que podem reduzir o açúcar no sangue, em parte imitando um hormônio que estimula a produção de insulina — ofereceram aos pacientes uma nova opção atraente para tentar gerenciar seu diabetes tipo 2 sem depender tanto da insulina.

E os fabricantes de medicamentos estão examinando outras maneiras de como esses medicamentos podem funcionar junto com a insulina: a Novo Nordisk, empresa que fabrica o Ozempic, está estudando um novo medicamento chamado IcoSema, uma injeção semanal que combina insulina icodec (uma versão de ação ultra longa da insulina) e semaglutida, o composto em Ozempic.

Embora ainda não tenha publicado os resultados completos, a Novo Nordisk disse que dados preliminares promissores de dois ensaios sugerem que o IcoSema pode levar a um melhor controle da glicose do que a insulina ou semaglutida sozinhas. Ensaios anteriores sugeriram que pessoas que tomam semaglutida ou tirzepatida, a substância em Mounjaro, junto com insulina tiveram melhor controle do açúcar no sangue e perderam mais peso do que aquelas que tomavam apenas insulina.

Pacientes que já estão usando esses medicamentos em conjunto muitas vezes fazem isso com a esperança de reduzir a quantidade de insulina que tomam ou de deixar de usá-la completamente. Dr. Hagan disse que os pacientes estão frequentemente ansiosos para parar de tomar insulina, em parte porque pode ser um transtorno logístico, e em parte porque o medicamento pode levar ao ganho de peso.

Não há orientação padrão sobre como dosar Ozempic e insulina juntos, portanto, os médicos disseram que estão aprendendo em tempo real como gerenciar pacientes em ambos os medicamentos. "É meio que um alvo móvel", afirma Hagan. Reduzir a dose de insulina de uma pessoa muito rapidamente pode fazer com que seu açúcar no sangue suba descontroladamente.

"Você não apenas reduz a insulina em todos ou espera para ver o que acontece com todos", disse o Dr. Andrew Kraftson, professor associado clínico na divisão de metabolismo, endocrinologia e diabetes na Michigan Medicine.

Se os medicamentos baixarem o açúcar no sangue de forma muito drástica, isso pode levar a níveis perigosamente baixos, conhecidos como hipoglicemia. Tomar medicamentos como Ozempic junto com insulina aumenta o risco de isso acontecer, diz Janice Jin Hwang, chefe da divisão de endocrinologia e metabolismo na Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte.

Quando ela informa os pacientes sobre esse risco, ela também explica os primeiros sinais de hipoglicemia: palpitações, tremores, suor, tontura e fome intensa. Pessoas que sofrem de hipoglicemia severa podem ter convulsões, perder a consciência e ter dificuldades para andar, pensar ou enxergar claramente.

"Fazemos tudo o que podemos para tentar evitar que isso aconteça",afirma. Ela mantém uma vigilância especialmente próxima dos pacientes à medida que eles aumentam gradualmente suas doses de Ozempic ou Mounjaro.

Hwang os vê com mais frequência e garante que monitorem de perto seus níveis de açúcar no sangue e ajusta as doses de insulina conforme necessário.

Padmaja Akkireddy, endocrinologista na Nebraska Medicine, disse que toda vez que um paciente aumenta sua dose de Ozempic, ela verifica se a dose de insulina deles também deve mudar. Esses cálculos podem se tornar ainda mais difíceis quando os pacientes que tomam Mounjaro ou Ozempic têm dificuldades para obter sua próxima dose, seja porque há uma escassez — como frequentemente acontece — ou porque a cobertura do seguro expirou.

Com monitoramento cuidadoso, no entanto, Akkireddy disse que a maioria de seus pacientes conseguiu reduzir suas doses de insulina após começar a tomar Ozempic, e alguns conseguiram parar de tomar insulina completamente. Nem todos poderão deixar o medicamento, disseram os especialistas — alguns sempre precisarão dele para manter o açúcar no sangue controlado.

Mas "minha esperança", diz Hagan, "é que em 10 anos, tenhamos muitos menos pacientes precisando tomar insulina."