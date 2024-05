Sucesso do Ozempic leva economia da Dinamarca à dependência da fabricante Novo Nordisk

Copenhague | Bloomberg

Não há como escapar do Ozempic e do Wegovy. Os medicamentos para diabetes e obesidade são um fenômeno global. Eles conquistaram os ricos e famosos, geraram bilhões em vendas e abriram um novo mercado para medicamentos para perda de peso, que o Goldman Sachs estima que alcançará US$ 100 bilhões (R$ 517 bilhões) por ano até 2030.

O desenvolvimento da semaglutida, o ingrediente-chave nos medicamentos, também transformou sua fabricante, a Novo Nordisk, na empresa mais valiosa da Europa, o que teve profundas implicações para seu país de origem, a Dinamarca.

A avaliação de mercado da Novo Nordisk de mais de US$ 570 bilhões (R$ 2,9 trilhões) é maior do que a economia dinamarquesa. Sua fundação filantrópica é agora a maior do mundo, com ativos duas vezes maiores do que a Fundação Gates. A conta de imposto de renda da empresa na Dinamarca no ano passado foi de US$ 2,3 bilhões (R$ 12 bilhões), e seus investimentos maciços e produção intensificada ajudaram a expandir a economia doméstica em quase 2% —mais de quatro vezes a média da UE. Isso impulsionou os gastos governamentais recordes com defesa, transição verde e apoio à Ucrânia.

Sem a contribuição da Novo Nordisk, a economia dinamarquesa teria estagnado.

Caixas de Ozempic e Mounjaro, medicamentos produzidos pela Novo Nordisk, usados contra diabetes e doenças metabólicas - George Frey/Reuters

Pouco na Dinamarca pode escapar da influência da Novo Nordisk. Sua agenda influencia as prioridades educacionais e de pesquisa, e os políticos consideram a perspectiva da empresa antes de tomar decisões sobre política de imigração ou desenvolvimento de novas infraestruturas. A empresa de medicamentos criou milhares de empregos no país de seis milhões de habitantes —e mais virão à medida que a Novo Nordisk se expande para várias localidades— mas até mesmo cidadãos sem vínculos com a empresa se beneficiam de seus ganhos. Os fundos de pensão dinamarqueses estão repletos de retornos recordes nas ações da Novo Nordisk, e as hipotecas são mais baratas, já que as exportações em alta de medicamentos para diabetes forçaram o banco central da Dinamarca a manter as taxas de juros baixas.

O enorme porte da Novo Nordisk na Dinamarca também traz riscos, tanto para a empresa quanto para seu mercado interno. Cada movimento é recebido com escrutínio da mídia, tornando-a especialmente vulnerável a reações públicas e mudanças regulatórias. Um erro estratégico da empresa teria um impacto em cascata nos cofres públicos, na pesquisa científica e até nos empregos para a próxima geração de graduados universitários dinamarqueses.

Embora a Novo Nordisk não possa antecipar como suas decisões podem afetar a Dinamarca, o CEO Lars Fruergaard Jorgensen disse em uma entrevista que também é realista sobre o potencial impacto da empresa em seu país de origem e em outros lugares. "Quando você tem superpoderes", disse ele, citando a história infantil sueca Pippi Meialonga, "você tem super responsabilidades."

Essa influência desproporcional pode ser uma desvantagem em uma cultura onde a humildade é tão profundamente enraizada que existe um código social não oficial para desencorajar exibições extravagantes de sucesso. A Novo Nordisk tomou medidas para minimizar sua estatura: quando a empresa alugou o famoso parque de diversões Tivoli Gardens de Copenhague em setembro para uma festa privada de dois dias para funcionários, a empresa pediu aos convidados que não postassem fotos nas redes sociais com medo de repercussões, de acordo com a mídia local.

Nesta semana, após meses de debate sobre o aumento dos gastos públicos com medicamentos da Novo Nordisk, a empresa reduziu silenciosamente os preços do Ozempic na Dinamarca em quase um terço.

Por enquanto, a Novo Nordisk tem um status quase icônico entre os dinamarqueses —incluindo os formuladores de políticas. Há uma "extrema atenção política" à Novo Nordisk, disse Christoph Houman Ellersgaard, professor associado da Copenhagen Business School que pesquisa as elites dinamarquesas. No entanto, a Novo Nordisk está em uma posição delicada. Se continuar a se expandir, também crescerá o poder e a influência que exerce na Dinamarca.

Se tropeçar ou cair, a economia e a sociedade do país sentirão os efeitos.

Economistas chamam isso de "risco Nokia", fazendo referência à gigante finlandesa de telecomunicações cujo colapso, iniciado na primeira década dos anos 2000, arrastou toda a economia do país. Não apenas o declínio da então fabricante de telefones eliminou milhares de empregos, mas os efeitos se estenderam às universidades finlandesas, empresas e setor público, todos os quais dependiam de seu sucesso.

Alguns já veem paralelos.

"Se a Novo continuar sendo a maior parte do crescimento na economia dinamarquesa, então há um problema quando o fluxo de lucro da Novo Nordisk diminuir", disse Herman Mark Schwartz, professor de política na Universidade da Virgínia que pesquisa pequenos países desproporcionalmente dependentes de empresas únicas.

"E ele vai diminuir."

EFEITOS EM CASCATA

Numa tarde de primavera na antiga vila de pescadores de Kalundborg, o prefeito Martin Damm dirigiu seu Mercedes por uma série de desvios para evitar o horário de pico da tarde, quando milhares de cientistas, engenheiros de robótica e trabalhadores da linha de montagem saem do polo de fabricação local da Novo Nordisk.

Damm orgulhosamente apontou os caminhões, guindastes e pilhas de terra que representam o futuro promissor da fábrica —e da cidade. A Novo Nordisk opera em Kalundborg desde o final da década de 1960, produzindo cerca da metade da insulina do mundo lá. Agora, a fabricante de medicamentos está gastando 60 bilhões de coroas (R$ 44 bilhões) para construir e renovar um conjunto de fábricas dentro de seu complexo, que é maior que metade do tamanho do distrito financeiro de Londres. Entre os medicamentos que produzirão está a semaglutida.

A área circundante também está sendo transformada. A Novo Nordisk e a fundação que controla três quartos de suas ações com direito a voto estão ajudando a financiar uma estação de trem, uma faculdade de biotecnologia e um laboratório de pesquisa na área. Duas universidades planejam lançar programas de graduação em Kalundborg, e uma rodovia está sendo construída para conectar a cidade à capital.

"Uma década atrás, as pessoas que vinham de Copenhague chamavam Kalundborg de ‘Novosibirsk’, porque era muito longe no meio do nada", disse Damm, que está no cargo desde 2010. "Hoje, é conhecida como Novo City."

À medida que a fortuna da Novo Nordisk tem aumentado, também tem a de Kalundborg. A receita de imposto corporativo da Novo Nordisk estima-se que tenha aumentado mais de dez vezes desde 2011, e a taxa de desemprego caiu cerca de dois terços. Em 2022, a economia do município expandiu-se em 27%. À medida que os cofres de impostos corporativos incharam, os funcionários eleitos reduziram os impostos seis vezes nos últimos dez anos e investiram em iniciativas, incluindo um novo parque portuário.

As empresas locais se beneficiaram significativamente do chamado efeito Novo Nordisk. Damm passou por um posto de gasolina que prepara até 30 quilos de carne de porco todas as manhãs para atender à crescente demanda por sanduíches entre os trabalhadores da construção no local da Novo. Uma floricultura no centro da cidade tem estado excepcionalmente ocupada preparando buquês de boas-vindas para os novos funcionários da Novo Nordisk. Segundo o prefeito de 61 anos, cada novo emprego na Novo Nordisk cria três em outro lugar, e a empresa prevê que sua construção em Kalundborg criará 1.200 novos cargos.

Uma das mais importantes fontes de recrutamento da empresa é o University College Absalon, que mudou seu campus de Kalundborg para ao lado da fábrica da Novo Nordisk em 2021 após uma doação de $4,2 milhões da fabricante de medicamentos.

Os laços entre a Novo Nordisk e a Absalon vão além de grandes doações. A Novo Nordisk oferece estágios para estudantes, realiza visitas à fábrica, doa equipamentos para a faculdade, fornece palestrantes convidados e sugere como o currículo da escola poderia ser otimizado para atender melhor às necessidades da empresa. Os estudantes, a maioria estrangeiros, são atraídos pelo programa de biotecnologia da Absalon devido à quase garantia de um emprego na Novo Nordisk ou em uma das outras empresas industriais da cidade; muitos trabalham meio período na Novo Nordisk enquanto estudam.

Tudo faz parte de um hub de pesquisa emergente: Em 2022, o local recebeu um laboratório financiado pela Fundação Novo Nordisk, onde estudantes de pós-graduação colaboram com a fabricante de medicamentos e empresas locais em pesquisas relacionadas a produtos farmacêuticos e bioprodução. Ainda este ano, a Technical University of Denmark — também apoiada pela fundação — e a University of Copenhagen iniciarão as obras no campus Absalon, oferecendo cursos adaptados à biotecnologia.

À medida que as receitas de Ozempic e Wegovy dispararam na Novo Nordisk, as doações acompanharam o ritmo. Em 2023, a Fundação Novo Nordisk concedeu um recorde de $1,3 bilhão para projetos relacionados à inovação e ciência.

Nenhuma outra fundação na Dinamarca — incluindo aquelas ligadas a grandes empresas como Carlsberg, Lego e Maersk — chega perto do alcance da Novo Nordisk. A fundação apoia 27% da pesquisa médica da Dinamarca. Patrocina o trabalho e os salários de 9.500 cientistas — quase tantos quanto os que trabalham na Novo Nordisk. No ano passado, a fundação concedeu seu primeiro Prêmio de Excelência em Obesidade em colaboração com a Associação Europeia para o Estudo da Obesidade. O vencedor foi um pesquisador do Centro de Pesquisa Básica em Metabolismo da Fundação Novo Nordisk na University of Copenhagen.

As preocupações com a liberdade acadêmica e as prioridades de pesquisa cresceram junto com a pegada de financiamento da Novo Nordisk. Wiebke Marie Junk, professora associada de ciência política na University of Copenhagen que pesquisa lobby, disse que o perigo potencialmente representado por uma grande empresa como a Novo Nordisk é que seus interesses possam ofuscar ou até comprometer o trabalho em outros assuntos ou visões. "Com esses grandes investimentos no progresso da sociedade, também vem a capacidade de definir a agenda", disse ela. Como as universidades na Dinamarca devem co-financiar bolsas, algumas expressaram preocupação com as grandes doações da fundação amarrando dinheiro e recursos universitários.

"Não devemos transformar uma grande empresa bem-sucedida que tenta contribuir para a sociedade dinamarquesa no vilão", disse Junk. "Mas devemos ser capazes de ter uma discussão sobre como nossa democracia é afetada pelo fato de que esses desenvolvimentos potencialmente mudam o poder."

LIGAÇÕES POLÍTICAS

No início deste ano, um pequeno escândalo eclodiu em Kalundborg quando os moradores descobriram que os líderes da cidade haviam se reunido a portas fechadas com executivos da Novo Nordisk e lobistas pelo menos 14 vezes desde o final de 2019. As pautas das reuniões mostraram que os representantes da empresa haviam se aprofundado em questões cívicas - a qualidade da escola primária, o mercado imobiliário sobrecarregado de Kalundborg, questões em torno do desenvolvimento urbano —levantando sobrancelhas entre os moradores. O acesso político desse tipo é altamente incomum na Dinamarca, que se orgulha de seu igualitarismo.

Para Damm, não há nada de inapropriado nas reuniões, que ele disse facilitar a troca de informações. Nem todos concordam. "Nós temos uma democracia", disse Niels Erik Danielsen, membro do conselho municipal da oposição Aliança Vermelha/Verde. "Eu não acho que seja algo bom que uma grande empresa tenha influência direta na política do município."

O ascensão da Novo Nordisk garantiu acesso a políticos de alto escalão e influência sobre a política nacional. Jorgensen, CEO da Novo Nordisk, agora faz parte do conselho do banco central da Dinamarca. Mads Krogsgaard Thomsen, CEO da Fundação Novo Nordisk e ex-chefe de pesquisa e desenvolvimento da Novo Nordisk, disse que se encontra "muito frequentemente" com ministros do governo para comparar notas sobre para onde a Dinamarca está indo. A Ministra da Educação e Pesquisa, Christina Egelund, anunciou em novembro que o governo consideraria medidas para atrair mais estudantes internacionais para a Dinamarca depois que a empresa deixou claro que isso era um problema.

"Quando isso é uma barreira para a Novo Nordisk, então temos que olhar para isso", disse ela na época.

Políticos no passado estiveram dispostos a fazer acomodações para manter grandes empresas felizes —em 2007, o governo alterou um projeto de lei tributária proposto depois que a Maersk, a empresa mais valiosa da Dinamarca na época, ameaçou mover algumas unidades para o exterior. Mas a linha entre proteger a vantagem competitiva de uma empresa e dar a ela tratamento preferencial às vezes pode ser nebulosa.

Especialistas alertaram que a crescente dependência da Dinamarca da Novo torna mais difícil para os funcionários eleitos e servidores públicos contestarem condições que beneficiam a empresa e sua fundação. Isso pode se traduzir em perguntas delicadas não sendo feitas, disse Ellersgaard, o pesquisador da Copenhagen Business School. Como exemplo, ele citou a falha dos legisladores em desafiar a alocação de dinheiro sem fins lucrativos isento de impostos da fundação em pesquisas que beneficiam a Novo Nordisk. Ele também mencionou o excesso de poder do conselho sobre a sociedade dinamarquesa por meio de suas doações.

Em resposta a perguntas sobre o relacionamento da fundação com a fabricante de medicamentos, Thomsen rejeitou a ideia de que houvesse qualquer viés em suas doações. "Nós não apoiamos a empresa, mas criamos um ecossistema fértil onde há boa educação, boa ciência, boa tecnologia", disse ele.

Jorgensen, CEO da Novo Nordisk, disse que a empresa não busca tratamento especial em seu mercado interno. No entanto, ela se beneficiou da abordagem laissez-faire do país em relação aos preços de medicamentos. As fabricantes de medicamentos na Dinamarca são livres para definir seus próprios preços - uma política que surgiu como resultado da grande indústria farmacêutica do país, disse Jakob Kjellberg, professor e economista da saúde no Centro Dinamarquês de Pesquisa em Ciências Sociais. Isso permitiu que a Novo Nordisk cobrasse quase o dobro por dose de Ozempic do que nos maiores mercados europeus, enquanto uma generosa política de reembolso para o medicamento significa que o seguro público cobre a maior parte dos custos.

A política levou a uma conta massiva para o sistema de saúde pública da Dinamarca. As autoridades dinamarquesas gastaram US$ 200 milhões em Ozempic em 2023 —oito por cento de todos os gastos com medicamentos, e o dobro do ano anterior. Os funcionários alertaram que, se os custos continuassem a aumentar, seria necessário fazer cortes.

Anders Kuhnau, presidente das Regiões Dinamarquesas, o órgão que representa as autoridades regionais de saúde pública da Dinamarca, preocupou-se com o aumento durante uma entrevista com a emissora nacional dinamarquesa DR, chamando-o de "muito grande e surpreendente".

"A consequência", disse ele no final do ano passado, "é que teremos que tirar dinheiro dos hospitais, que já estão sob pressão."

Vários meses antes, o Comitê de Reembolso da Dinamarca, que aconselha a Agência Dinamarquesa de Medicamentos sobre quais medicamentos devem ser cobertos, recomendou encerrar os subsídios para o Ozempic devido aos custos.

A reação pública colocou pressão sobre a Novo Nordisk para reduzir seus preços - nesta semana, a empresa reduziu o custo do Ozempic na Dinamarca de US$ 188 para US$ 125 por mês. "O Ozempic está no mercado na Dinamarca desde 2018", escreveu a empresa em um comunicado, "e localmente é normal que o preço de um medicamento seja reavaliado durante o ciclo de vida."

No ano passado, nove funcionários públicos do ministério da economia da Dinamarca visitaram a Novo Nordisk em preparação para a revisão econômica trianual do governo. O documento de 228 páginas, publicado em agosto, mencionou a Novo Nordisk 31 vezes e incluiu várias referências ao Ozempic e Wegovy —uma ação altamente incomum para um relatório que normalmente se abstém de mencionar empresas ou produtos pelo nome.

Embora os autores tenham observado que a Novo Nordisk tem "uma importância limitada" em termos de emprego em relação à produção —a empresa farmacêutica tem cerca de 28.000 funcionários na Dinamarca— o relatório ainda assim gerou preocupação de que o país estivesse em uma trajetória semelhante à da Finlândia com a Nokia. No final dos anos 1990, o sucesso da fabricante de telefones transformou a nação nórdica de um produtor de matérias-primas em uma economia de conhecimento de alta tecnologia, dissipando a tristeza em um país devastado por uma grave recessão e pelo desaparecimento quase repentino do comércio soviético.

Em seu auge, a Nokia representava 4% do PIB finlandês e era —como a Novo Nordisk— a empresa mais valiosa da Europa, gerando metade do crescimento econômico do país e trazendo um quinto de todo o imposto corporativo. No entanto, a incapacidade da empresa de acompanhar os concorrentes pôs fim a isso. Em 2009, assolada por uma crise da dívida europeia, o PIB da Finlândia caiu 8,1% —com a queda da Nokia estimada como responsável por quase metade. Os finlandeses falharam em redimensionar seu setor público de acordo, e o país não gerou um superávit orçamentário desde então.

Autoridades dinamarquesas rejeitaram sugestões de que o país esteja enfrentando um "risco Nokia". Stephanie Lose, ministra da economia da Dinamarca, disse em uma entrevista que, como grande parte da produção da Novo Nordisk acontece no exterior, a empresa não está "profundamente infiltrada na economia dinamarquesa". Ela citou o emprego como exemplo.

"Não acho que você deva se preocupar com um potencial efeito na economia doméstica, ou no emprego e crescimento do PIB" caso a Novo Nordisk enfrente desafios, disse Lose.

Se isso se provar verdadeiro ou não, o tamanho da Novo Nordisk já está causando problemas na Dinamarca: Empresas reclamam que a fabricante de medicamentos está atraindo trabalhadores com ofertas de emprego bem remuneradas; até as forças armadas perderam oficiais para a Novo Nordisk. Os massivos planos de construção da Novo estão sobrecarregando os escritórios de licenciamento, causando atrasos para outras empresas. E agentes imobiliários em Kalundborg relatam que idosos que buscam reduzir o tamanho de suas casas foram forçados a deixar a cidade porque a entrada de funcionários da Novo Nordisk torna quase impossível encontrar uma casa para alugar.

Também está cada vez mais claro que, enquanto a Novo Nordisk pode estar crescendo demais para a Dinamarca, o país nórdico está se tornando pequeno demais para a Novo Nordisk.

"A Novo Nordiskestá começando a achar difícil recrutar porque o reino não está maior", refletiu Thomsen, CEO da fundação, durante uma entrevista em seu escritório no norte de Copenhague. Com a organização filantrópica ficando sem lugares para investir dentro da Dinamarca, ele disse que planeja distribuir mais subsídios em países como os EUA.

"A sociedade dinamarquesa simplesmente não pode absorver todo o dinheiro que a fundação tem para distribuir", disse Kurt Jacobsen, professor da Copenhagen Business School que escreveu um livro sobre a Novo Nordisk.

Ironicamente, o enorme sucesso da Novo Nordisk é o que pode, em última instância, permitir à Dinamarca se desvencilhar da fabricante de medicamentos. "A Novo Nordisk está ajudando a cimentar a posição da Dinamarca como uma das principais áreas dentro de farmacêutica/medtech/biotecnologia na Europa", disse Claus Berner Moller, vice-presidente da ATP, o maior fundo de pensão da Dinamarca, que detém ações da Novo Nordisk. "Isso poderia facilitar no futuro atrair capital e expertise profissional de fora, o que ajudará toda a indústria e, assim, limitará a dependência da Dinamarca da Novo Nordisk a longo prazo."

Enquanto isso, ameaças à dominação da fabricante de medicamentos já estão surgindo. A concorrente Eli Lilly & Co. introduziu um medicamento para obesidade mais eficaz e ligeiramente mais barato este ano, que os analistas esperam que se torne o medicamento mais vendido do mundo. A interferência regulatória representa outro grande risco, especialmente nos EUA, seu maior mercado de longe.

As patentes da Novo Nordisk sobre Ozempic e Wegovy expiram nos EUA em 2032 e na Europa um ano antes, de acordo com o relatório anual da empresa. Mesmo que os investidores esperem que as vendas de Ozempic comecem a declinar lentamente antes disso, ainda dá tempo para a Novo Nordisk—e a Dinamarca— diversificarem além de medicamentos para diabetes e perda de peso.