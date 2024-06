Com investimentos de R$ 800 mi, Sabará anuncia construção de novo hospital infantil

São Paulo

O Sabará Hospital Infantil, única instituição infantil privada no estado de São Paulo, lançou nesta terça (11) a pedra fundamental de sua nova unidade, que vai funcionar em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A entrega da obra está prevista para 2026.

Com o novo prédio, o Sabará terá mais do que o dobro do número atual de leitos, que hoje são 160. Serão mais 210 leitos (sendo um terço de UTI) e 12 salas cirúrgicas.

Projeto da nova unidade do Sabará Hospital Infantil, que será construída em Pinheiros, zona oeste de SP - Divulgação

O novo hospital terá aportes de cerca de R$ 800 milhões. Metade dos recursos vem do Sabará, para aquisição de equipamentos médicos. Os outros 50% são da Tellus, uma gestora de investimentos, em parceria com a incorporadora SDI Desenvolvimento Imobiliário. A Perkins& Will é o escritório de arquitetura responsável pelo projeto, e a Afonso França Engenharia, a construtora responsável pela obra.

O prédio terá cerca de 41 mil m2 de área construída na esquina da rua dos Pinheiros com a av. Rebouças. Serão 23 pavimentos (sendo cinco subsolos), com capacidade de atender até 100 mil crianças por ano nos ambulatórios das 30 especialidades pediátricas.

Esse atendimentos incluem crianças e adolescentes do SUS que recebem os cuidados por meio da parceria da Fundação José Luiz Egydio Setubal com a Secretaria da Saúde de São Paulo.

O pronto-socorro do novo hospital tem capacidade é de atender até 130 mil por ano. Somando as internações e as cirurgias, a expectativa é que sejam realizados mais de 250 mil procedimentos anualmente.

No hospital atual, em 2023, foram feitos 90 mil atendimentos no PS e 40 mil atendimentos ambulatoriais. Segundo o hospital, a receita acompanhará o crescimento e a solidificação dos serviços, mas está projetado um faturamento anual de R$ 1 bilhão para o complexo Sabará.

O hospital tem modelo de atuação inspirado nos Children's Hospitals em que crianças e adolescentes passam por avaliação integrada com um variado time de especialistas. Entre as especialidades estão cardiologia, dermatologia, otorrinolaringologia, endocrinologia, neurologia, genética e cirurgias diversas.

Além da construção da nova unidade, o projeto de expansão prevê a reforma da torre atual (localizada na av. Angélica, em Higienópolis) e ampliação do Instituto Pensi —responsável pelos atendimentos gratuitos, ensino e pesquisa na área da pediatria.

Ao todo, o investimento será de cerca de R$ 1,1 bilhão até 2028. "Muito mais que um hospital é um grande projeto social. A gente está construindo um prédio hospitalar que vai ser um marco na cidade", disse o pediatra José Luiz Egydio Setúbal, presidente da fundação, durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental.

O CEO do Sabará, Felipe Lora, lembrou que não é a primeira vez que o Sabará se expande. "Ele já saiu de uma casa e foi para o prédio atual. Dizia-se então que a vantagem de ter o dobro de leitos é que você pode sonhar dobrado. Mas não vale aqui dizer que vamos sonhar dobrado porque a gente não está mais falando de sonho, está falando de realização."

Para ele, o projeto, mais do que leitos a serem preenchidos e mais do que cuidar de crianças, pretende ser um modelo do "pensar a infância".

"O Sabará não está começando, ele tem uma história gloriosa na saúde infantil. É um marco importante não só para a cidade de São Paulo, mas para todas as crianças e famílias do Brasil que serão aqui atendidas", afirmou Arthur José de Abreu Pereira, presidente da SDI Desenvolvimento Imobiliário.