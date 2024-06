Grande ABC inicia campanha de vacinação contra a dengue

São Paulo

As cidades do Grande ABC, como Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André, iniciaram nesta quinta-feira (13) a campanha de imunização contra dengue em jovens de 10 a 14 anos.

A iniciativa ocorre porque os municípios receberam um novo lote de vacinas contra a arbovirose.

Outros municípios do estado de São Paulo, como Osasco, também iniciam a campanha nesta quinta.

Para quem vai se vacinar, é necessário estar acompanhado de um responsável e munido de RG e CPF, além da carteirinha de vacinação. A vacina da dengue é aplicada em duas doses com intervalo de, no mínimo, dois meses entre as aplicações.

Segundo o Ministério da Saúde, foi adquirido todo o estoque de 5,2 milhões de doses da vacina contra a dengue da Takeda, que devem ser entregues até novembro deste ano aos estados brasileiros.

Até o momento, foram distribuídas cerca de 1,32 milhões de doses.

Outras 9 milhões de doses da vacina da mesma fabricante também foram adquiridas pelo governo federal para serem aplicadas em 2025.