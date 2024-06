Mulher encena feto durante debate no Senado; veja vídeo

São Paulo

No debate que aconteceu nesta segunda-feira (17) no Senado sobre a proibição do Conselho Federal de Medicina (CFM) à assistolia fetal, procedimento de interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em lei, uma contadora de história fez uma encenação de um feto gritando durante o procedimento.

Nyedja Gennari grita e simula o desespero do feto, dizendo que quer continuar vivo, enquanto senadores assistem e filmam. A assistolia fetal consiste em uma injeção de produtos químicos no feto para evitar que ele nasça com sinais vitais e é recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

A realização do evento atende a requerimento do senador Eduardo Girão (Novo-CE), que citou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender os efeitos da resolução do CFM até o julgamento definitivo de sua validade.

Girão afirma que "não é possível que o ordenamento jurídico brasileiro permita a tortura de pessoas no ventre".

Conforme revelou a Folha, após a publicação da resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina), serviços de aborto legal suspenderam atendimentos de mulheres e meninas com gravidezes acima de 22 semanas resultantes de estupro.