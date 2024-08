Anvisa propõe mudança nos alertas das embalagens de cigarros

Brasília

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, nesta quinta-feira (22), a abertura de um processo para mudar os layouts das embalagens de cigarros.

A proposta agora segue para etapa de consulta pública durante os próximos 45 dias.

As mudanças incluem a inserção de um QR Code para acesso às informações para deficientes visuais e alterações no posicionamento dos alertas sobre dependência química, riscos à saúde e proibição da venda para menores de 18 anos.

Imagem mostra novo layout proposto pela Anvisa para embalagens de cigarros. - Reprodução/Anvisa

Para chegar no novo layout sugerido, o órgão fez uma pesquisa sobre os efeitos das advertências em fumantes.

Em seu voto favorável à proposta, o diretor Daniel Pereira falou sobre resultados que mostraram que os usuários, em sua maioria, são mais impactados com as informações contidas no fundo das embalagens —que trazem as imagens de problemas causados pelo cigarro com advertências como "Você morre".

Por outro lado, as advertências nas laterais das cartelas são menos percebidas pelos consumidores, o que levou a agência a elaborar uma proposta que melhorasse a legibilidade dessa parte da embalagem. Caso aprovada, a proposta prevê incluir o símbolo de "tóxico" em vez de mensagem por escrito, como consta atualmente.

O símbolo ficaria junto às mensagens escritas já existentes na embalagem atual de proibição da venda para menores de 18 anos e dos ingredientes contidos no produto.

Na face frontal, a mudança principal é a inclusão do QR Code, número do Disk Saúde, ouvidoria geral do SUS e mudança de posicionamentos nas frases de alertas. Já no fundo, o uso das imagens segue mantido, agora com a mensagem de alerta apenas no topo, com fundo amarelo.

Mudanças da proposta

Parte frontal:

Tarja vermelha: Mensagem de alerta sobre dependência química, pela associação da cor a perigo e estímulo.

Tarja amarela: Mensagem reflexiva em que diz ser possível parar de fumar, pela associação da cor às ideias de atenção e positividade.

Inclusão do número 136, o Disque Saúde da ouvidoria geral do SUS.

QR Code para acessibilidade de deficientes visuais, com fundo branco.

Fundo:

Mensagem de advertência padrão em fundo amarelo apenas ao topo da imagem que retrata as consequências causadas pelo cigarro.

Tarja preta com símbolo de toxicidade e o alerta por escrito: "produto tóxico".

Lateral: