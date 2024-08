Novo edital do Mais Médicos tem 95% de profissionais formados no Brasil

Brasília

O novo edital do Programa Mais Médicos teve 95% das vagas preenchidas por médicos brasileiros formados no país, totalizando 3.005 profissionais. Os outros 5% (171) são brasileiros formados no exterior.

Das 3.177 vagas oferecidas, 99,9% foram preenchidas. Apenas uma vaga em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, não foi ocupada.

14.jul.2023 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante cerimônia para sancionar a lei que retoma o programa Mais Médicos - Gabriela Biló/Folhapress

De acordo com o Ministério da Saúde, esse resultado do 38° ciclo marca uma mudança em relação ao 28º ciclo, quando os médicos com CRM representavam 84,7% das alocações, enquanto os brasileiros formados no exterior eram 15,3%.

Pela primeira vez, o programa adotou o sistema de cotas étnico-raciais, resultando na contratação de 425 profissionais (13,3%) por meio dessa modalidade. Foram 416 negros, seis indígenas e três quilombolas. Além disso, 129 profissionais alocados (4%) são pessoas com deficiência.

As alocações se concentraram principalmente no Nordeste, com 1.104 profissionais (34,7%), seguido pelo Sudeste, com 853 (26,9%), Sul, com 664 (21%), Norte, com 381 (12%), e Centro-Oeste, com 174 (5,4%).

O governo federal retomou o programa Mais Médicos em 2023 com o objetivo de garantir atendimento médico em regiões de vazios assistenciais, além de proporcionar aos profissionais oportunidades de qualificação e aperfeiçoamento em saúde da família e comunidade.

Desde o início do governo Lula, em janeiro de 2023, até junho de 2024, o número de profissionais do Mais Médicos em atividade aumentou 93,83%. Atualmente, 24.894 médicos e médicas atendem em todo o Brasil, um acréscimo de 12.051 profissionais em relação a dezembro de 2022.