Versão atualizada da vacina contra Covid é aprovada nos EUA; entenda o que é e quem deve recebê-las

A FDA (agência americana que regulamenta drogas e alimentos) dos EUA aprovou, na quinta-feira (22), a forma atualizada de vacinas contra a Covid, abrindo caminho para que americanos a partir de seis meses de idade recebam doses atualizadas em meio a um prolongado aumento do vírus neste verão.

Pfizer e Moderna, fabricantes das vacinas, devem começar a enviar as vacinas para farmácias e consultórios médicos dentro de dias. As doses são adaptadas a uma versão do vírus que se espalhou nesta primavera antes de dar lugar a variantes intimamente relacionadas, todas as quais parecem se espalhar mais rapidamente.

Saiba quando é o melhor momento para tomar mais uma dose de vacina contra a Covid - Louia Beshara/AFP

Para as pessoas de maior risco, que vêm morrendo de Covid em números crescentes no país, as doses podem oferecer um alívio de um vírus que desproporcionalmente coloca em perigo aqueles cujas vacinações estão desatualizadas.

Mas a aprovação está ocorrendo meses depois que novas variantes do coronavírus mais transmissíveis começaram a aumentar as infecções, uma questão de consternação para alguns cientistas que têm instado por atualizações mais rápidas para as vacinas.

Nas últimas semanas, pessoas têm sido hospitalizadas com Covid a uma taxa quase duas vezes maior do que durante o mesmo período no verão passado. Até o final de julho, a Covid estava matando aproximadamente 600 americanos por semana, uma queda substancial em relação a este inverno, mas o dobro do número desta primavera.

A disponibilidade de doses de reforço não se traduziu em vacinações efetivas. Na primavera, apenas 1 em cada 5 adultos havia recebido a vacina contra a Covid atualizada do ano passado. Mesmo os americanos mais velhos, que estão em muito maior risco de ficarem gravemente doentes, em grande parte rejeitaram as doses, com apenas 40% das pessoas com 75 anos ou mais tendo recebido a vacina do ano passado.

As perspectivas para a distribuição deste ano permanecem sombrias. Pessoas mais velhas ainda estavam duvidosas sobre a necessidade de doses adicionais, disseram os médicos.

A administração Biden tem se esforçado para encontrar dinheiro para vacinar americanos sem seguro. E os departamentos de saúde pública continuavam com falta de verbas para as campanhas proativas de vacinação que impulsionaram a adesão no início da pandemia, disseram autoridades.

"Os departamentos de saúde receberam dinheiro extra durante a pandemia para enviar equipes para pessoas tão incapacitadas que tinham que ficar em casa", afirma William Schaffner, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Vanderbilt. "Esse dinheiro acabou."

Especialistas em saúde pública têm se preocupado especialmente com a modesta adesão às doses de reforço em casas de repouso. Problemas eram evidentes há um ano, quando muitas casas de repouso esperaram meses após a aprovação para começar as inoculações. Hoje, menos de um terço dos residentes de casas de repouso está em dia com a imunização contra a Covid, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Especialistas em cuidados de longo prazo apontaram uma série de problemas complicando as vacinações em casas de repouso, incluindo níveis inadequados de funcionários e recomendações federais de que pessoas mais velhas recebam duas doses de Covid por ano —uma frequência em desacordo com o cronograma usual da vacina anual contra a gripe.

Mas apesar dos riscos cada vez mais desproporcionais enfrentados pelos americanos mais velhos, nem todas as casas de repouso realizaram grandes campanhas de vacinação, mesmo quando os departamentos de saúde locais ofereceram ajuda. Em muitos casos, isso deixou os parentes responsáveis por encontrar vacinas para os residentes.

"Não é apenas se eles se importam", diz Ben Weston, principal conselheiro de política de saúde do Condado de Milwaukee. "É quais são seus recursos."

Jodi Eyigor, diretora de qualidade e política de casas de repouso na Leading Age, uma associação de casas de repouso sem fins lucrativos, apelou aos funcionários da Casa Branca no mês passado por uma campanha de distribuição mais organizada. As casas de repouso, escreveu Eyigor, estavam lidando com fadiga devido às repetidas vacinações contra a Covid e desconfiança nas orientações federais.

"Residentes, famílias e funcionários ficam confusos sobre quantas vacinações são necessárias para se manterem atualizados, e muitos relutam em injetar continuamente o produto da vacina em seus corpos, especialmente mais de uma vez por ano", ela escreveu.

Embora a maioria dos americanos tenha adquirido imunidade contra o vírus devido a infecções repetidas ou vacinações, ou ambos, os americanos mais velhos e imunocomprometidos lutam para montar respostas imunes, deixando-os expostos.

As vacinas contra a Covid do ano passado ofereceram proteção moderada contra a infecção, mas essas defesas diminuíram ao longo do tempo, sugerem estudos. As vacinas fornecem uma proteção mais forte contra doenças graves. Em todas as idades, uma grande maioria dos americanos hospitalizados por Covid não recebeu as vacinas oferecidas no outono passado, de acordo com dados apresentados em junho a um comitê consultivo do CDC.

Adicionando às dificuldades na entrega das vacinas, um programa da administração Biden destinado a garantir vacinas para americanos sem seguro ou pessoas cujos planos de saúde talvez não cubram as inoculações expira este mês.

As vacinas contra a Covid anteriores foram compradas em grande quantidade pelo governo federal e administradas gratuitamente. Mas as vacinas do ano passado passaram para o mercado comercial, deixando os sem seguro sem uma opção clara. Autoridades federais estimaram que cerca de 1 milhão de pessoas interessadas em receber as vacinas podem não ter seguro que as cubra.

Demetre Daskalakis, diretor do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias do CDC, disse que a agência encontrou US$ 62 milhões (cerca de R$ 340 milhões) em financiamento de contratos de vacinas não utilizados que seriam direcionados aos departamentos de saúde estaduais no próximo mês para a compra das vacinas, ou o suficiente para cerca de um milhão de doses.